Мистика всегда где-то рядом. Часть 1

Фея леса Просмотров: 75 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:50 by

Эти две истории я услышал от своей одногруппницы еще пять лет назад, но мысль рассказать их посетила совсем недавно. Криповые истории уже давно наводнили интернет, да и вообще любая мистика и необъяснимое будоражили нас почти всегда. Технический прогресс и наука, конечно, исправили положение, развеяв множество мифов, но то, что произошло с моей подругой, пока не поддается объяснению. Пару слов о рассказчице: человек неверующий, скептик, человек науки, которая привыкла находить ответ на любой вопрос. Сомнений в правдивости ее рассказа у меня не было как тогда, так и сейчас, потому что главное, что я запомнил - это ее эмоции, страх в глазах, да даже потеющие ладошки, как бы то банально не звучало. Она вообще не хотела мне рассказывать то, что с ней случилось, потому что хотела все это забыть, как страшный сон. Но пара бокалов вина развязали язык. Дальше буду писать от первого лица, ибо так легче воспринимать ее рассказ.В первый раз это случилось с нами в 2010 году. Очередное лето на черноморском побережье подходило к концу. Мы жили примерно на третьей линии от моря, в небольшом домике с маленьким участком, который был зажат среди сотен других таких же участков. Дом был старый, достался еще от бабушки и ничем не отличался от других домиков, которые облепили всю бухту, стремясь оказаться как можно ближе к теплым водам Черного моря. Тот день был вполне обычным, поплескавшись в море ранним утром с сестрой и мамой, мы отправились домой, погрузившись в бытовую суету. Вечером в планах мамы было отправиться к своей подруге в соседний поселок, чтобы в последний раз перед отъездом насладиться теплой ночью августа под долгие разговоры и кубанское вино. Мы были совершенно не против остаться в одиночестве, да и уже считали себя достаточно взрослыми (мне было тогда уже 15, сестра была на год младше). Бояться было совершенно нечего, соседями были милые старики, которые постоянно угощали нас клубникой и малиной. Поэтому вечер перед телевизором с просмотром парочки неплохих фильмов обещал быть приятным. Мы жили на летней кухне, потому что в самом доме было душно и жарко, не спасали даже открытые настежь окна и двери. А летняя кухня была полностью открытая, без окон и покатой крышей, хорошо проветривалась, а главное - телевизор и dvd-плеер стояли именно там. На часах было уже около 11 часов, солнце давно зашло, сестра давно сопела на соседней раскладушке, фильм начал превращаться в непонятные отрывки, как в диафильме и спустя какое-то время я все-таки провалилась в сон. Точно не помню, что мне снилось, но голос моей сестры стразу вернул меня в сознание. Она встревоженно шептала мое имя, толкая меня.- Т.! Проснись, срочно проснись! Что это за звук?!Я вскочила с кровати. Поселок давно погрузился в темноту, в соседних домах свет был выключен и по началу я даже не поняла, что так встревожило и разбудило мою сестру. Однако через пару секунд я услышала металлический звон, но в то же время он был глухой, будто шел из какого то помещения. Он был совсем близко, гораздо ближе, чем соседский дом. Я начала всматриваться в темноту, пытаясь определить источник, однако ничего за пределами кухни невозможно было различить. Фонарик был в доме, но двигаться желания совершенно не было, потому что звук не прекращался, ритмично повторяясь. Наконец, до меня дошло, что помимо дома, кухни и деревянного туалета на участке стоит летний душ. Это был простенький железный короб, сверху стояла открытая бочка, которая собирала дождевую воду, а внутри был простенький кран под потолком, который сливал набранную воду. Также в душе была установлена небольшая металлическая раковина, чтобы можно было умыться, да помыть посуду. Ну и конечно, раз в доме жили только девочки, обязательным атрибутом было зеркало на стенке. Так вот, в темноте начинает обостряться слух, поэтому я пришла к выводу, что ритмичный стук шел именно из душа. Я не на шутку испугалась, поняв, что кто-то пробрался на участок и теперь еще и пользуется нашим душем. С. (сестра) сидела как вкопанная, почти не моргая, только с ужасом смотря на меня. Я понимала что нужно что-то делать, либо звать на помощь, либо идти самой разбираться с незваным гостем. Резко схватив со стола вилку (ничего более острого рядом не оказалась), я медленно пошла в сторону душа, стараясь не издавать никаких звуков, однако пол на летней кухне предательски скрипнул. Стук тут же прекратился, я замерла, ожидая невидимого врага. Сердце учащенно билось, позади, всхлипывая, сидела моя сестра. Неожиданно на кухне включился свет, мне показалось, что я на секунду даже потеряла сознание. Пока я привыкала к свету, шепот моей сестры немного успокоил меня.- Это я, мне страшно...Я смогла рассмотреть душ. Слабый свет немного выдавал очертания, а главное, я увидела, что дверь в душ точно была закрыта. Мелкая дрожь пробежала по телу. Кому вздумается забраться на чужой участок ночью и закрыться в душе? Да и чем он там может стучать, а главное зачем? Собравшись с духом, я решила продолжить свой путь. Мной двигало одновременно два противоположных чувства - страх и интерес. Уже довольно длительное время (по ощущениям) из душа не доносилось никаких звуков, что говорило о том, что либо кто бы там не был, он затих, потому что боится меня, либо он каким-то образом ушел оттуда. Подобравшись вплотную к душу, я чуть было не оглохла от резкого звука удара. Он был гораздо громче предыдущих постукиваний, он был даже каким то разъяренным. Через несколько секунд удар повторился. Я вновь замерла, всеми силами сдерживая крик. Мне уже хотелось, чтобы это был просто дурной сон, но я никогда не видела настолько реальных снов. Снова удар. Я резким движением дергаю ручку душа, все вокруг поплыло. В душе никого не было. Пустая комнатка 2 на 2 метра просто сияла пустотой. И только небольшой ковш с ручкой медленно раскачивался на краю раковины. Сколько бы я потом не пыталась его поставить на край, он непременно падал, законы физики непоколебимая штука. А в ту ночь он просто балансировал. В добавок, он был сильно вогнут внутрь, краска вся потрескалась, а на другом краю раковины были небольшие вмятины. Кто-то упорно бил ковш об раковину десяток секунд назад и этот кто-то просто испарился. В голове все перемешалось, я пыталась найти объяснения, оправдать звуки какими-нибудь животными или птицами, но это было просто невозможно. И этот ковш, он сводил меня с ума. Я скинула его в раковину, быстро осмотрела душ и закрыла дверь, подперев снаружи ее кирпичом. Быстрым шагом я вернулась к сестре, выключила свет и судорожно шепнула: "Это все сон. Забудь или попробуй проснуться". А потом стали тянутся секунды, потом минуты, наверное даже часы тишины. Я ждала новых звуков, тишина оглушала меня. С. тоже не спала, но она боялась заговорить со мной, потому что она тоже все видела. На часах уже было 4 часа утра, когда в душе начался такого уровня грохот, что казалось, что там уже не один ковшик, а их сотни. На фоне грохота послышался этот противный звук, который я теперь до ужаса боюсь. Тот самый звук, когда гвоздем водят по стеклу. Я окончательно потеряла связь с реальностью, я не понимала, почему на этот звук не реагируют соседи, даже не включают свет. Не знаю, сколько длился этот концерт, но, видимо, в какой-то момент я уснула, потому что все это меня изрядно вымотало. Утром меня снова разбудила С. Я надеялась, что она скажет привычное - "доброе утро". Но я услышала слова, которые вернули меня к ночному ужасу.- Пойдем, проверим душ, там вроде бы тихо.Открытая дверцы душа, еще раз подтвердила, что ночью это действительно происходило. Весь душ изнутри был в следах от ковша, который валялся на полу и вообще не был похож на ковш. Зеркало все было в полосах, будто его действительно царапали гвоздем изнутри, хотя снять со стены его почти невозможно, а расстояния между зеркалом и стеной едва хватает, чтобы протолкнуть туда мизинец. Мама тоже не смогла это объяснить, на следующий день мы были уже на чемоданах, а следующим летом мы продали дом.Автор: shdmf1194.

Ключевые слова: Стук грохот мистика необьяснимое страх

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