Мистика всегда где-то рядом. Часть 1

Мистика всегда где-то рядом. Часть 1Эти две истории я услышал от своей одногруппницы еще пять лет назад, но мысль рассказать их посетила совсем недавно. Криповые истории уже давно наводнили интернет, да и вообще любая мистика и необъяснимое будоражили нас почти всегда. Технический прогресс и наука, конечно, исправили положение, развеяв множество мифов, но то, что произошло с моей подругой, пока не поддается объяснению. Пару слов о рассказчице: человек неверующий, скептик, человек науки, которая привыкла находить ответ на любой вопрос. Сомнений в правдивости ее рассказа у меня не было как тогда, так и сейчас, потому что главное, что я запомнил - это ее эмоции, страх в глазах, да даже потеющие ладошки, как бы то банально не звучало. Она вообще не хотела мне рассказывать то, что с ней случилось, потому что хотела все это забыть, как страшный сон. Но пара бокалов вина развязали язык. Дальше буду писать от первого лица, ибо так легче воспринимать ее рассказ.
В первый раз это случилось с нами в 2010 году. Очередное лето на черноморском побережье подходило к концу. Мы жили примерно на третьей линии от моря, в небольшом домике с маленьким участком, который был зажат среди сотен других таких же участков. Дом был старый, достался еще от бабушки и ничем не отличался от других домиков, которые облепили всю бухту, стремясь оказаться как можно ближе к теплым водам Черного моря. Тот день был вполне обычным, поплескавшись в море ранним утром с сестрой и мамой, мы отправились домой, погрузившись в бытовую суету. Вечером в планах мамы было отправиться к своей подруге в соседний поселок, чтобы в последний раз перед отъездом насладиться теплой ночью августа под долгие разговоры и кубанское вино. Мы были совершенно не против остаться в одиночестве, да и уже считали себя достаточно взрослыми (мне было тогда уже 15, сестра была на год младше). Бояться было совершенно нечего, соседями были милые старики, которые постоянно угощали нас клубникой и малиной. Поэтому вечер перед телевизором с просмотром парочки неплохих фильмов обещал быть приятным. Мы жили на летней кухне, потому что в самом доме было душно и жарко, не спасали даже открытые настежь окна и двери. А летняя кухня была полностью открытая, без окон и покатой крышей, хорошо проветривалась, а главное - телевизор и dvd-плеер стояли именно там. На часах было уже около 11 часов, солнце давно зашло, сестра давно сопела на соседней раскладушке, фильм начал превращаться в непонятные отрывки, как в диафильме и спустя какое-то время я все-таки провалилась в сон. Точно не помню, что мне снилось, но голос моей сестры стразу вернул меня в сознание. Она встревоженно шептала мое имя, толкая меня.
- Т.! Проснись, срочно проснись! Что это за звук?!
Я вскочила с кровати. Поселок давно погрузился в темноту, в соседних домах свет был выключен и по началу я даже не поняла, что так встревожило и разбудило мою сестру. Однако через пару секунд я услышала металлический звон, но в то же время он был глухой, будто шел из какого то помещения. Он был совсем близко, гораздо ближе, чем соседский дом. Я начала всматриваться в темноту, пытаясь определить источник, однако ничего за пределами кухни невозможно было различить. Фонарик был в доме, но двигаться желания совершенно не было, потому что звук не прекращался, ритмично повторяясь. Наконец, до меня дошло, что помимо дома, кухни и деревянного туалета на участке стоит летний душ. Это был простенький железный короб, сверху стояла открытая бочка, которая собирала дождевую воду, а внутри был простенький кран под потолком, который сливал набранную воду. Также в душе была установлена небольшая металлическая раковина, чтобы можно было умыться, да помыть посуду. Ну и конечно, раз в доме жили только девочки, обязательным атрибутом было зеркало на стенке. Так вот, в темноте начинает обостряться слух, поэтому я пришла к выводу, что ритмичный стук шел именно из душа. Я не на шутку испугалась, поняв, что кто-то пробрался на участок и теперь еще и пользуется нашим душем. С. (сестра) сидела как вкопанная, почти не моргая, только с ужасом смотря на меня. Я понимала что нужно что-то делать, либо звать на помощь, либо идти самой разбираться с незваным гостем. Резко схватив со стола вилку (ничего более острого рядом не оказалась), я медленно пошла в сторону душа, стараясь не издавать никаких звуков, однако пол на летней кухне предательски скрипнул. Стук тут же прекратился, я замерла, ожидая невидимого врага. Сердце учащенно билось, позади, всхлипывая, сидела моя сестра. Неожиданно на кухне включился свет, мне показалось, что я на секунду даже потеряла сознание. Пока я привыкала к свету, шепот моей сестры немного успокоил меня.
- Это я, мне страшно...
Я смогла рассмотреть душ. Слабый свет немного выдавал очертания, а главное, я увидела, что дверь в душ точно была закрыта. Мелкая дрожь пробежала по телу. Кому вздумается забраться на чужой участок ночью и закрыться в душе? Да и чем он там может стучать, а главное зачем? Собравшись с духом, я решила продолжить свой путь. Мной двигало одновременно два противоположных чувства - страх и интерес. Уже довольно длительное время (по ощущениям) из душа не доносилось никаких звуков, что говорило о том, что либо кто бы там не был, он затих, потому что боится меня, либо он каким-то образом ушел оттуда. Подобравшись вплотную к душу, я чуть было не оглохла от резкого звука удара. Он был гораздо громче предыдущих постукиваний, он был даже каким то разъяренным. Через несколько секунд удар повторился. Я вновь замерла, всеми силами сдерживая крик. Мне уже хотелось, чтобы это был просто дурной сон, но я никогда не видела настолько реальных снов. Снова удар. Я резким движением дергаю ручку душа, все вокруг поплыло. В душе никого не было. Пустая комнатка 2 на 2 метра просто сияла пустотой. И только небольшой ковш с ручкой медленно раскачивался на краю раковины. Сколько бы я потом не пыталась его поставить на край, он непременно падал, законы физики непоколебимая штука. А в ту ночь он просто балансировал. В добавок, он был сильно вогнут внутрь, краска вся потрескалась, а на другом краю раковины были небольшие вмятины. Кто-то упорно бил ковш об раковину десяток секунд назад и этот кто-то просто испарился. В голове все перемешалось, я пыталась найти объяснения, оправдать звуки какими-нибудь животными или птицами, но это было просто невозможно. И этот ковш, он сводил меня с ума. Я скинула его в раковину, быстро осмотрела душ и закрыла дверь, подперев снаружи ее кирпичом. Быстрым шагом я вернулась к сестре, выключила свет и судорожно шепнула: "Это все сон. Забудь или попробуй проснуться". А потом стали тянутся секунды, потом минуты, наверное даже часы тишины. Я ждала новых звуков, тишина оглушала меня. С. тоже не спала, но она боялась заговорить со мной, потому что она тоже все видела. На часах уже было 4 часа утра, когда в душе начался такого уровня грохот, что казалось, что там уже не один ковшик, а их сотни. На фоне грохота послышался этот противный звук, который я теперь до ужаса боюсь. Тот самый звук, когда гвоздем водят по стеклу. Я окончательно потеряла связь с реальностью, я не понимала, почему на этот звук не реагируют соседи, даже не включают свет. Не знаю, сколько длился этот концерт, но, видимо, в какой-то момент я уснула, потому что все это меня изрядно вымотало. Утром меня снова разбудила С. Я надеялась, что она скажет привычное - "доброе утро". Но я услышала слова, которые вернули меня к ночному ужасу.
- Пойдем, проверим душ, там вроде бы тихо.
Открытая дверцы душа, еще раз подтвердила, что ночью это действительно происходило. Весь душ изнутри был в следах от ковша, который валялся на полу и вообще не был похож на ковш. Зеркало все было в полосах, будто его действительно царапали гвоздем изнутри, хотя снять со стены его почти невозможно, а расстояния между зеркалом и стеной едва хватает, чтобы протолкнуть туда мизинец. Мама тоже не смогла это объяснить, на следующий день мы были уже на чемоданах, а следующим летом мы продали дом.
Автор: shdmf1194.
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Сегодня, 15:50 by Фея лесаПросмотров: 75Комментарии: 0
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