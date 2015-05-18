Чёрный силуэт

Фея леса Просмотров: 148 Комментарии: 1 -2 Сегодня, 09:36 by

Эта история произошла в далёком детстве. Я парень, у меня есть сестра моего же возраста, тогда нам было около 4 лет.Мы вдвоём играли в игрушки в нашей комнате, а мама находилась в гостиной, что на другом конце квартиры, и работала за компьютером. Была зима, тёмное время суток, точно не помню, но ориентировочно восемь-девять часов вечера. Моя сестра осталась в нашей комнате, а я выбежал в темный коридор, едва освещённый светом из нашей комнаты и располагавшийся между детской комнатой и родительской спальней.Тут и произошёл случай, впечатавшийся в мою память на всю жизнь. Я заглянул в тёмную родительскую спальню и увидел сидевший на кровати спиной ко мне чёрный силуэт, смотревший в окно на тусклый уличный фонарь. Я остолбенел, наблюдая за ним секунды 3, и тихонько позвал сестру. Та от страха села на четвереньки, а я побежал звать маму. Сестра осталась наблюдать за этим силуэтом секунд 10, пока я искал маму, а потом убежала к нам в гостиную.Мать перепугалась, мы втроём отправились в родительскую спальню, в которой уже того силуэта не было видно. Включили свет – никого.Мама решила, что нам показалось или воображение разыгралось. Но мы видели это существо оба и вспоминаем по сей день.Кстати, до того как мы переехали в ту квартиру, в ней то ли умерла семья, то ли часть членов семьи. Однако спустя недолгое время мы уехали из этой квартиры.Как думаете, что это было?Автор - atheist.

Ключевые слова: Детство тёмная комната чёрный силуэт коридор квартира

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