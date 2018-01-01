Говорящая кукла

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:22

Причина: Авторская стилистика сохранена, удалена одна категория

Дина Рэвер Просмотров: 30 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 02:22 by

Это было давно, в тот период моего детства, который чаще всего откладывается в памяти обрывками и расплывчатыми образами.Однажды был чей-то День рождения, на который была приглашена и моя двоюродная сестра, старше меня на два года. Мы были ещё маленькие, и основным нашим развлечением были игры. Но в тот раз сестра предложила мне вызвать духа. Недолго думая, я согласилась. Страха не было, было только острое желание попробовать, приправленное адреналином.Мы расставили на полу светильники, мигающие разными цветами (как некую аналогию свеч). Потом сели на пол и стали думать, кого вызвать. Сестра вдруг заметила мою куклу-младенца и сказала, что мы будем вызывать дух ребёнка, заточенный в ней.Надо сказать, что кукла была интерактивная. Если ее встряхнуть, она начинает чихать, кашлять, звать маму. Но когда произошла эта история, у куклы сели батарейки, и звуков она не издавала.Сестра взяла куклу и села на пол в круг светильников. Я выключила свет, и мы остались в темноте, нарушаемой лишь морганием цветных огней. За окном был поздний вечер. Я села поближе к сестре.Мы стали говорить что-то вроде "Дух ребёнка, приди!". Произнесли это три раза, как и положено. Не знаю, чего мы ожидали, но точно не того, что произошло.Кукла вдруг закашлялась, стала чихать и кричать "Мама!". И это с севшими батарейками! Пока мы сидели в шоке, на улице вдруг раздался нечеловеческий крик. Мы вскочили и убежали из комнаты так быстро, как только могли. Нам было очень страшно.С тех пор духов больше я не вызываю.

Ключевые слова: Дух ребенок свечи кукла вызывать духов батарейки авторская история

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