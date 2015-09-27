Чужая собака

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мурчащая Просмотров: 603 Комментарии: 4 +7 Вчера, 17:42 by

Немного предыстории: друг знал, что я не боюсь и люблю крупных собак, когда я жила с родителями в нашей семье была собака - дог. Я часто ходила с мамой, когда она дрессировала его, а затем, с 11 лет, сама регулярно гуляла с псом. До самой его смерти он ни разу не ослушался, и с ним никогда не было проблем. Поэтому мой парень и предложил взять ротвейлера, мол, пес молодой, команды знает, а так как мы с бабушкой жили одни в большой квартире на 1 этаже, охранник нам бы не повредил.Мы взяли пса с условием, что если он не приживется, то его заберут в частный дом родственники парня.Пса звали - Ральф. Он достаточно быстро освоился, но иногда приходилось настойчиво повторять команду несколько раз, доказывать ему свое лидерство. В целом мы прожили спокойно около месяца, попривыкли друг к другу. Мы жили в "спальном районе", до лесопарковой зоны было минут 15 средним шагом, и каждый вечер я уходила туда гулять с Ральфом на пару часов. В тот вечер я бросала ему палку, он приносил, но отказывался класть ее у моих ног или отдавать в руки. Он держал ее зубами, а я должна была ее либо забрать с командой "Фу", либо включиться в игру - палка твоя, я отнимаю. Ральф разыгрался, а я упустила момент, когда нужно остановиться и дать псу успокоиться. Мои руки держали палку за края, а Ральф зубами тянул ее на себя, держа посередине. Сначала просто тянул, потом стал перехватывать палку зубами все ближе и ближе к левому концу, глядя мне в глаза. А я, не отводя взгляда, палку не отдаю, и он нарочно прикусил мне палец. Не очень сильно, но кровь выступила.Почувствовал металл в моем голосе, палку тут же отдал и виновато прижал уши. Кусать хозяина нельзя. Наказан был тем, что его прицепили к поводку и до самого дома не обращали внимания на "подлизывания". А поздним вечером я рассказала об этом своему другу. Собака была в комнате, а мы на кухне пили чай, и я сказала, что мне еще долго будет слишком сложно с Ральфом. Опыта не так уж и много, а пес взрослый, и мне каждый день нужно доказывать ему, что я "вожак стаи". Ведь это разные вещи - воспитывать собаку со щенячьего возраста или же взять ее, когда ей уже год. Впрочем, сдаваться я не собиралась, Ральф мне нравился, и я считала, что мы поладим.А на другой день все пошло наперекосяк. Ральф спал всегда в моей комнате, бабушка сказала, что она ночью не хочет оставаться один на один с псом, пока он не признает нас за хозяев. Я кормила Ральфа два раза в день, утром и вечером. На следующее утро, ставя ему миску с едой, я была удивлена, что он еще не возле нее. Обычно он сидит рядом и терпеливо ждет, когда ему дадут поесть, а тут не идет. Я его окликнула пару раз, а он не отзывается. Захожу в комнату, Ральф сидит перед открытой дверью в коридор, но не выходит, и вид у него испуганный. Собаки, когда боятся, поджимают хвост и уши, прогибают спину, так вот, когда я его погладила и попыталась вывести в коридор, он просто лег на пол и прижался к нему.Собака не реагировала на команду: "гулять", к миске тоже не вышла. Мне пора было уходить, я предупредила бабушку, что собака не поела, и ушла. Вернувшись домой в послеобеденное время, наблюдала ту же картину. Пес голодный в открытой комнате, еда не тронута. Уговаривала, пыталась вытянуть в коридор - ни в какую. Пришлось занести миску в комнату. Поел и стал проситься на улицу, но ведь нужно для этого выйти из комнаты. Принесла ошейник и поводок, радостно скакал рядом, а вот в коридор идти отказывался. Пришлось открыть внутреннюю дверь в квартиру, чтобы пес увидел "карман", пугливо прижимаясь к полу, кинулся туда и только оказавшись за пределами квартиры встал нормально на лапы. После прогулки так же прижимаясь и озираясь, добрался до комнаты, вечернюю пайку ел там же.Это продолжалось дня три, даже мой друг, при росте почти 190 см и весом около 90 кг, не мог заставить собаку выйти в коридор. Только ползком и только до двери, на кухню идти отказывалась напрочь. В комнате собака вела себя спокойно, команды выполняла, подходила, трогала меня лапой - просила почесать, но стоило только пойти к выходу из комнаты, как Ральф переставал идти на контакт. В итоге его пришлось отдать в частный дом, где его поведение стало обычным без отклонений. До сих пор гадаю, что это было? У бабушки было предположение, что домовой выжил собаку, которая меня укусила, таким образом оберегая своих "домочадцев".

Ключевые слова: Собака дом странности авторская история

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