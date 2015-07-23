Я тут, похоже, не один

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sibiryak Просмотров: 492 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 00:56 by

Эти пугающие события приключились с моим другом. Он до этого не особо верил в мистические явления, но произошедшее с ним заставило его перестать быть скептиком.У него пока что нет собственной квартиры, а с родителями он жить не хочет и, как и многие, он живёт на съёмных квартирах. Хозяева квартиры недавно попросили его съехать, и, перекантовавшись недолгое время у родителей, он нашел новую съёмку, ей оказалась самая обычная однушка, в пятиэтажном доме, в спальном районе.В первые же сутки проживания в новой съемке случилось странное явление: была ночь, он спал и проснулся от какого-то звука, но он не понял, откуда он исходил, и продолжил спать. Проснувшись утром, он пошел на кухню и обнаружил на полу ложку, которую он оставил на столе. Это показалось ему очень странным. Он не особо был напуган, но очень удивлен. Каким образом она упала, если лежала далеко от края стола?На следующую ночь его не беспокоили никакие звуки, но утром его ждал очередной сюрприз. Тарелка, из которой он ел вчера, которую он помыл и поставил в шкафчик, оказалась в мойке. На этот раз одним удивлением он не отделался, а был достаточно напуган.В очередную ночь поспать ему толком не удалось, ему было и страшно и любопытно, он прислушивался, но ничего не услышал и в итоге уснул под утро.Зайдя на кухню и внимательно осматривая расположение всех предметов, он обнаружил, что куда-то исчезла бутылка с подсолнечным маслом, и найти ее он не смог. Все это заставило его нормально так напугаться.В этот же день, вернувшись с работы, он приготовил еду и сел ужинать. Стол стоял на кухне, а сидел он за этим столом так, что с этого места была видна дверь в санузел, за которым сразу идёт прихожая. Сидит он, ужинает, и происходит следующее: дверь в санузел открывается, причем довольно быстро, и встаёт под углом 90 градусов к дверному проёму. От этого действия он тут же отставил тарелку в сторону и не знал, что и думать. Это можно было бы списать на сквозняк, но дело в том, что на дверях стояли хорошие исправные замки, и от сквозняка открыться они не могли. Он испугался и решил, что ночевать в этой квартире не хочет, и поехал к родителям. На следующий день он позвонил хозяевам и сказал, что съезжает, и попросил вернуть ему часть денег, на что хозяева согласились. Им он ничего про это не сказал.Вот такие дела, когда снимаешь квартиру, надо быть готовым ко всему!

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