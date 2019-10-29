Гадания

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

vikki z Просмотров: 450 Комментарии: 10 +6 Вчера, 22:59 by

Эта скорее странная, чем страшная история произошла со мной прошлой зимой. Я приехала к родителям в Карелию, погостить на зимние праздники. После Рождества я заболела и старалась больше времени проводить в кровати, чтобы поправиться перед отъездом. Вечером я переписывалась по WhatsApp с друзьями и молодым человеком.И вот, перед сном я написала последние сообщения, вышла из сети и положила телефон на тумбочку, чтоб он заряжался до утра. Проснулась я рано, ещё не было 6 утра, а так как у нас ещё, кроме меня, в доме были гости, и места всем не хватало, то мы с тётей моей спали в одной комнате. Первым делом, конечно, я потянулась к телефону, потому что не хотелось никого будить. Открываю WhatsApp, и как бы в отправленных сообщениях, то есть, которые я должна кому то отправить, было слово"гроб". Причём я совершенно не помню, кому это должно было быть. Но стало как-то неприятно. То есть, если бы одно дело я спала с телефоном и ночью случайно набрался определённый набор букв, то можно было бы считать за совпадение. А тут как-то само по себе.Через час мама проснулась на работу, я ей рассказала, она тоже сказала, что как-то это жутко, почему у меня какое-то хорошее слово не выпало, а именно гроб. В общем, не знаю, связанно это или совпадение, но через часа 2 я узнала от соседей, что под утро, как раз около 6 утра, нашли во дворе своего дома, у бани, замерзшего мёртвого мужчину. Он был мой однофамилец, и я его лично знала, очень был хороший мужик. Но мог редко выпить, а если пил, то его было не остановить. Говорят, в ту ночь его многие прохожие поднимали, старались помочь, предлагали домой довезти. А он со всеми прощался. Будто сам хотел умереть. Как вы думаете, связанно это с сообщением или совпадение?

Ключевые слова: Гроб совпадение сосед авторская история

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