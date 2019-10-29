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Истории из жизни

Гадания

Эта скорее странная, чем страшная история произошла со мной прошлой зимой. Я приехала к родителям в Карелию, погостить на зимние праздники. После Рождества я заболела и старалась больше времени проводить в кровати, чтобы поправиться перед отъездом. Вечером я переписывалась по WhatsApp с друзьями и молодым человеком.

И вот, перед сном я написала последние сообщения, вышла из сети и положила телефон на тумбочку, чтоб он заряжался до утра. Проснулась я рано, ещё не было 6 утра, а так как у нас ещё, кроме меня, в доме были гости, и места всем не хватало, то мы с тётей моей спали в одной комнате. Первым делом, конечно, я потянулась к телефону, потому что не хотелось никого будить. Открываю WhatsApp, и как бы в отправленных сообщениях, то есть, которые я должна кому то отправить, было слово"гроб". Причём я совершенно не помню, кому это должно было быть. Но стало как-то неприятно. То есть, если бы одно дело я спала с телефоном и ночью случайно набрался определённый набор букв, то можно было бы считать за совпадение. А тут как-то само по себе.

Через час мама проснулась на работу, я ей рассказала, она тоже сказала, что как-то это жутко, почему у меня какое-то хорошее слово не выпало, а именно гроб. В общем, не знаю, связанно это или совпадение, но через часа 2 я узнала от соседей, что под утро, как раз около 6 утра, нашли во дворе своего дома, у бани, замерзшего мёртвого мужчину. Он был мой однофамилец, и я его лично знала, очень был хороший мужик. Но мог редко выпить, а если пил, то его было не остановить. Говорят, в ту ночь его многие прохожие поднимали, старались помочь, предлагали домой довезти. А он со всеми прощался. Будто сам хотел умереть. Как вы думаете, связанно это с сообщением или совпадение?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:59 by vikki zПросмотров: 450Комментарии: 10
+6

Ключевые слова: Гроб совпадение сосед авторская история

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Комментарии

#1 написал: Barbelo
Вчера, 23:13
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 53
Без комментариев.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 23:17
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 90
Комментариев: 5 704
Ээ… а… у…
(Я знаю, что комментарий не несёт смысла. Но больше нечего сказать)
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Mandor
Вчера, 23:23
+5
Группа: Посетители
Репутация: (433|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 401
) не ну вот лет через 10 гадание на Вацапе прочно войдёт в список святочных гаданий, и девки в бане будут кидать через левое плечо в окошко смартфоны, и по рисунку на стекле или буквам в мессенджере будут решать, что их ждёт впереди.
А мужика замёрзшего жалко, зима она такая, ошибок не прощает....
Т9 иногда творит волшебство ;)
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#4 написал: Barbelo
Вчера, 23:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 53
Цитата: Mandor
) не ну вот лет через 10 гадание на Вацапе прочно войдёт в список святочных гаданий, и девки в бане будут кидать через левое плечо в окошко смартфоны, и по рисунку на стекле или буквам в мессенджере будут решать, что их ждёт впереди.
А мужика замёрзшего жалко, зима она такая, ошибок не прощает....
Т9 иногда творит волшебство ;)

:D
Зарегистрирован: 29.10.2019
#5 написал: gascha
Вчера, 23:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 79
Цитата: Mandor
) не ну вот лет через 10 гадание на Вацапе прочно войдёт в список святочных гаданий, и девки в бане будут кидать через левое плечо в окошко смартфоны, и по рисунку на стекле или буквам в мессенджере будут решать, что их ждёт впереди.
А мужика замёрзшего жалко, зима она такая, ошибок не прощает....
Т9 иногда творит волшебство ;)

da
Зарегистрирован: 21.07.2015
#6 написал: Ягсе
Вчера, 23:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 170
Бред полнейший! Минус...
Зарегистрирован: 25.11.2015
#7 написал: Марго Ограм
Сегодня, 00:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
в отправленных сообщениях, то есть, которые я должна кому то отправить, было слово"гроб". Причём я совершенно не помню, кому это должно было быть

В отправленных есть, но кому забыла... Самое мистическое в данной истории про гроб и однофамильца. А на самом деле правда. Без сомнений! Плюс laughing
Зарегистрирован: 19.01.2020
#8 написал: Kinigos
Сегодня, 03:49
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 226
Даже если т9 сплоховал, то на каком характерном слове.
Совпадение, которое, как водится, не случайно, в совпадениях просматривается замысел свыше и игра судьбы.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:08
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Комментариев: 12 097
Сама по себе смерть мужика выпившего была закономерна, смущает только его... - Говорят, в ту ночь его многие прохожие поднимали, старались помочь, предлагали домой довезти. А он со всеми прощался. Будто сам хотел умереть. Видимо пока в запое был, белку с косой словил, принял за знак и пил безбожно. Глупая смерть в сугробе зимой, но видно такова его судьба. Жаль конечно. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#10 написал: Kinigos
Сегодня, 05:40
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Комментариев: 226
Цитата: Сделано_в_СССР
белку с косой словил, принял за знак и пил безбожно. Глупая смерть в сугробе зимой, но видно такова его судьба.

Белочка приходит на третьи сутки после прекращения запоя, как вариант- алкогольный психоз, но тогда мужик был бы в неадеквате.
Вообще и у трезвых часто видна воля к жизни или её отсутствие.
На счёт связи событий выше написала.
Зарегистрирован: 5.10.2019
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