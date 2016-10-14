Ночной домовой или ночной "дятел"?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Веснянка Просмотров: 182 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 00:27 by

Эта история случилась с нами, собственно со мной и с моим мужем, в ночь на 3 января этого года, на съёмной квартире, где мы прожили почти что 11 дней. Квартира была хорошей, нам она очень понравилась, и ребёнку тоже; там у нас был наш Новый Год, семейный праздник и всё, что бывает и должно быть в счастливых и любящих семьях. Дни были хоть и короткими (в Кирове темнеет зимой очень рано, хоть я и знала про это давно, но всё равно никак не могла привыкнуть, потому что знать и видеть, это всё-таки две большие разницы), а ночи - тихими и спокойными.Началось всё в день, вернее, в ночь перед нашим отъездом с этой квартиры, а именно - в ночь на 3 января.Перед этим я съездила к моей матери в гости; разумеется, поздравили друг друга, обменялись пожеланиями и подарками, в числе которых был и маленький новый нательный крестик на цепочке, который мне передала моя мать и даже сама помогла застегнуть, чтобы держался (так получилось, что нательного крестика у меня нет, хоть я и считаю себя верующей, иконы и один крестик у меня просто всегда лежат в моей квартире в Шербурге, но на себе я это не ношу).Вечером, перед сном, ещё 2 января, я сняла крестик и положила его на прикроватную тумбочку между нашей супружеской кроватью и стеной, куда перед этим положила свои новые часы и что-то ещё. И "что-то" началось почти сразу же. Знаете, негромкий такой, но навязчивый стук, исходящий непонятно откуда. Сначала подумали, что это у соседей или просто кровать уже не такая новая, вот и "идёт", пока мы спать укладываемся... На тот момент мы не спали, ни мой муж, ни я, поэтому негромкое постукивание слышали оба очень ясно. Причём оно было слышно очень ясно, и происходило всё явно не за стеной у соседей, которые вообще были очень тихими.К счастью, мой муж очень быстро уснул, а я ещё некоторое время лежала без сна, прислушиваясь к деликатному, но навязчивому и неритмичному постукиванию, которое на самом деле раздавалось совсем близко от нас. На мебель такое списать было нельзя; раньше такого никогда не было, мы ведь прожили в этой квартире десять дней, и всё по ночам было спокойно. А затем я тоже постепенно начала проваливаться в сон.Проснулась я около трёх или четырёх часов утра, моё "любимое" время; не знаю, почему, но если я просыпаюсь ночью, пусть даже без видимой причины, это будет обязательно это время. Просто проснусь, будто меня разбудили, а потом начинаю соображать, с чего бы я вообще проснулась и чего же мне хочется, раз уж я не сплю."Тук-тук... тук-тук-тук..."Нет, оно всё ещё продолжается. И что-то стучит именно на прикроватной тумбочке, которая около нашей кровати. Стук несильный, деликатный, но непрерывный и спать, разумеется, мешает. А ещё, его просто не могло и не должно было быть.Тихо сажусь в постели, медленно поднимаю голову, и тут же стук прекращается. Некоторое время сижу на кровати, смотрю на мигающие гирлянды на стене напротив... в темноте не так страшно, но всё равно остаётся ощущение, что что-то идёт не так, как должно. Стука, например, не должно было быть; ладно бы стучали у соседей, хотя вообще какие соседи будут стучать всю ночь напролёт, да и звук и акустика всё-таки разные. В нашем доме звукоизоляция была хорошая, а поскольку мы с мужем раньше были музыкантами, то хотя бы источник звука и место его происхождения определить могли бы.Я легла, замерла, как мышка, прислушалась.Несколько минут затишья, начала проваливаться в сон."Тук-тук... Тук-тук-тук-тук..."Звук точно был на нашей прикроватной тумбочки и происходил он явно от... крестика. Рядом лежали мои наручные часы, но они точно стучать не могли; помню, когда я была маленькой, один раз стучали часы, которые стояли на полке, типа будильника, потому что в них садилась батарейка. Но они стучали ритмично, а не так, будто у них приступ тахикардии или аритмии начался. И гораздо громче, чем в тот момент.Не знаю, почему, но прятаться под одеяло совершенно не хотелось, хотя в момент открытия стало как-то страшновато. К счастью, ненадолго. Материться тоже не хотелось, - потому что хоть у меня и технически богатый запас слов, причём на двух языках, я никогда не матерюсь и не ругаюсь, мои мужчины тоже. Встала с постели (стук прекратился), посмотрела, всё ли хорошо с мужем (к счастью, всё было хорошо, и он крепко спал), затем пошла проверить ребёнка. Ребёнок не спал и играл в своей комнате на компьютере (если что, его комната была совершенно в другой стороне, и от его компа никаких звуков не слышно, даже вблизи, не то, что через стену).Вернулась, легла спать (как же долго длится последняя ночь перед отъездом! И особенно, когда спать нормально не можешь) и перед этим перекрестила кровать и тумбочку. Стало тихо. На целый час. Потом снова проснулась. От того же самого.Спала я долго, аж целый час. Разбудил меня всё тот же самый навязчивый стук в изголовье кровати; страшно уже не было, взяла злость: если это привидение, почему оно нормально не скажет, чего ему надо? Оно, что, реально думает, что я только и мечтаю по ночам, что его "морзянку" разгадывать? Я, если что, с азбукой Морзе знакома только понаслышке, ни одного знака там не разберу, могло бы привидение и каким-то более доходчивым языком объяснить, чего ему надо!Вспомнила я и про домового; слушая уже надоевший стук в изголовье кровати, тихо спросила, к худу или к добру. Ответом, естественно, была та же заевшая, как старая пластинка, "морзянка". Потихоньку ворочаясь, я думала, что это точно не домовой, потому что домовые, насколько мне известно, действуют иначе; да и чего ему мне предсказывать, вернее, нам, причём всю ночь напролёт, как дятел, когда обо всех переменах, которые пришли в нашу жизнь и ещё придут, я и без него знаю, и в таком случае могла бы "настучать" ему по лысине сама, несмотря на его преклонный возраст (извините, но, как я поняла, домовые являются в образе старичков, о спортивных юношах и стройных длиноволосых девушках-домовых я пока вроде никогда не слышала).К утру проснулся мой муж, проснулся ребёнок, начался рассвет, и проснулся город. Проснулись живые, нормальные соседи, которым я тогда была рада, как никогда. Стук наконец-то затих, и я смогла уснуть спокойно.С квартиры той мы съехали, крестик я забрала с собой, но носить его не хочу и не могу. Хоть и знаю, что не он сам стучал в изголовье нашей кровати, но... кому-то, может, было бы неприятно пользоваться, например, ножом, который имеет привычку по ночам летать по кухне, или домашней утварью, которая может по ночам перемещаться куда-то в другое место... Главное, я его не выбросила, но носить, что бы то ни было, на шее я не люблю и не хочу.Хотелось бы узнать мнение сайтовчан по поводу этой истории, что это могло быть, как такое получается, и откуда могло вообще произойти.Ещё раз с праздниками и всего вам доброго!Искренне ваша, Веснянка.

Ключевые слова: Ночь стук крестик авторская история

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