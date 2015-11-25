До встречи после смерти

Сделано_в_СССР Просмотров: 538 Комментарии: 3 +7 Вчера, 22:28 by

- Привет, дорогая. Никак отойти не могу. Помнишь Женю? Она мне звонила вчера... Как такое можно пережить? Я никогда не могла себе представить, что придётся испытать это. Такая потеря. Не моя, конечно. Но рядом со мной. Слишком близко ко мне. Я тебе говорила, что у неё сын умер в прошлом году. Она до сих пор отойти не может, это понятно. Даже я не могу отойти. Мальчишке было всего пять, шустрый такой. Вот откуда у малышей онкология? Говорят, они становятся ангелами, молятся за весь род там, на небе. Но при этом тут, на земле, продолжают жить и мучиться их родные. Это жестоко и невыносимо. Она мне часто звонит, мы часами разговариваем, но чем реально я могу ей помочь? Рассказами о своих детях, которые живы и здоровы? Я пытаюсь отвлекать её, придумывать разные причины произошедшему, но честно сказать, никого это не утешит.Три дня назад она позвонила мне в пять утра. Голос дрожит, слышно, что плачет. Она увидела его в окне. Он стучал и просил, чтобы его впустили. Отчаянно так стучал своими маленькими кулачками и кричал: "Мама, впусти меня! Мама, мне тут холодно!" И это был точно его голос, у неё от ужаса мурашки побежали, она окно распахнула, а там никого. По телефону я не смогла её успокоить, взяла такси и приехала. Проплакали с ней несколько часов. Успокоились только на просмотре альбома с его фотографиями.Она от горя сама не своя, год прошёл, а ей ничуть не лучше. В таком состоянии что угодно может показаться... Может, приснилось?Ну так вчера она снова мне звонит, время три ночи. Опять в истерике. Снова он стучал в окно, кричал, умолял: "Мамочка, родная, ну впусти же меня! Почему ты меня не пускаешь, мне тут холодно!" Она к окну бросилась, пальчики его через стекло трогает, а они в темноте тают... а голос уже издали откуда-то раздаётся: "Мамаааа!..."Приехала я к ней снова на такси. И говорю, давай помолимся за мальчика твоего, тяжело ему, видишь. Ты не отпускаешь его! Почитали мы что могли, что умели. Успокоились. Так и уснула я у неё.Утром она раньше проснулась, когда я встала, вижу - сидит плачет. Но уже не в истерике, а тихо так. Спрашиваю, в чём дело? Она говорит - проснулась и слышу тихое: "Мама, отпусти... мне пора". И я ответила, что он может идти. А я тут справлюсь, выживу, перестану себя истязать.Я вдруг поняла, что мы и не разлучались с ним. Он всегда тут, со мной, в моём сердце. И потом мы встретимся с ним, а сейчас я должна жить дальше. Ему пора. А я, знаешь, мужа верну. Он же ушёл из-за того, что я рыдала круглосуточно. Кто такое выдержит? Но я всё поняла, у меня словно глаза открылись. Сыночек свой путь прошёл, но он меня ждёт. А я должна остаться тут. Верну мужа! И родим ещё малыша.Всё, больше никаких слёз. Позвоню мужу.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Смерть сына видение горе голос темнота слёзы

Другие, подобные истории: