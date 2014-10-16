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Истории из жизни

Ведьма

Ведьма


Говорят, когда ведьма умирает, она должна обязательно передать свою ношу, свое наказание - свою темную силу той, кого она присмотрела, подготовила. А если нет ее, то любому, кто осмелится подержаться за протянутую руку воющей и бьющейся в страшной агонии старухи. Если не найдется такой смельчак или глупец, то ведьма будет умирать долго - несколько дней, болезненно, вопя в конвульсиях. Сила не желает покидать ведьмино состарившееся, иссохшее тело просто так. Она жаждет свежей, юной крови. Говорят, что для того, чтобы облегчить ведьме мучения надо на четвертый день разобрать ей в доме крышу, тогда она сможет успокоиться навсегда. Все правда...

Каждое лето я приезжала в гости к бабушке, в маленький провинциальный городок. Это светлые, теплые воспоминания детства. Старинный дом, второй этаж с изящным балконом, широкими перилами, коваными ажурными решетками. Тонкая занавеска, которая прикрывает распахнутую настежь балконную дверь, надувается от легкого летнего ветерка и не спасает от знойных лучей солнца. Рыжие половицы нагрелись и теперь солнечные зайчики аккуратно перебираются ко мне на кровать.

Уже полдень, а я только еще просыпаюсь, наблюдая сквозь прикрытые ресницы за пушинкой, которая залетела вместе с солнцем в комнату. Я жду бабушку с молоком и черникой. Это будет еще один лучший день. А вечером мы пойдем к бабушкиной подруге на липовый чай со сладкими плюшками. Они старинные подруги. Будут пить чай, сплетничать, смеяться, играть в карты, раскладывать пасьянс. Мне нравится баба Настя, но все ее боятся, потому что она - ведьма! Так сказала мне мама Женьки.

Я рассматривала альбом с фотографиями молодой бабы Насти и ничего от ведьмы в ней не находила. И жила она в комнате, в обычном двухэтажном деревянном доме. И кухня общая с соседями. Цветы вьющиеся по потолку, круглый стол, скатерть с кистями, хрусталь, цветной телевизор (что в конце 70-х было редкостью и признаком достатка) Нет, решительно ничего не напоминало дом ведьмы. Баба Настя мне нравится!

Уже потом, когда я стала постарше , заметила, что моя бабушка - врач, военный фельдшер, всегда водила меня в гости к подружке, когда я начинала заболевать, кашлять, капризничать. Баба Настя обнимала меня, гладила по спинке, по рукам, перебирала пальчики, что-то говорила, а потом обязательный вкусный липовый чай, и странное дело - хворь уходила, зуб переставал болеть, настроение улучшалось. Я спросила у бабушки, она что, тоже верит сплетням? Та нахмурилась, помолчала, а потом сказала серьезно:

- Дар у нее. Лечить. Мы в одном госпитале в войну служили. Настя меня постарше, поопытнее врачом была, а я фельдшером и видела, как у нее солдаты безнадежные выздоравливали. В бинтах кровавых, гниет, стонет, хрипит, а Настька придет, погладит, пошепчет и выкарабкивается страдалец. А сейчас к ней со всех городов едут, чтоб помогла. - Бабушка заулыбалась - вон, всю комнату подарками завалили.

- Так какая же она ведьма? Она же людей лечит, помогает! Она же хорошая!

- Она не только лечит, - тут моя бабушка нахмурилась, - с чем придут, никому не отказывает. Жадная стала до денег. И привораживает и порчу может навести, и вылечить, и погубить.

- А как это, что она делает? - моему любопытству не было границ. Но, бабушка, как отрезала:

- Не знаю и говорить больше на эту тему не буду!

С каждым годом бабушка все меньше общалась со своей подругой, а я по привычке и из любопытства спрашивала, как у бабы Насти дела, как себя чувствует. А она хмурилась, отмахивалась от меня и не желала рассказывать.

В один из томных летних вечеров, в заброшенном доме, мы с подружками жгли свечки, ставили зеркала друг напротив друга, создавая "магические" коридоры, чтобы увидеть, что-то таинственное потустороннее, но ничего не получалось. И я вспомнила про бабу Настю. Я ж ее хорошо знаю, я порасспрошу как, она мне не откажет. Идея была великолепна и мы кинулись ее исполнять.

Бабу Настю застали на улице возле дома. Она сидела под старой высоченной липой, на широкой скамеечке с выгнутой спинкой, на которой влюбленные из года в год вырезали сердца и свои инициалы перочинным ножиком. Вечер был темным и теплым из открытых окон доносились звуки какого-то фильма, который показывали после программы Время. Желтый фонарь освещал лавочку, а вокруг него вились ночные бабочки и мотыльки, хлопали о стекло крылышками сбивая с них серую пыльцу. Мы с подружками подсели к ней и я стала рассказавать, как мы пытались колдовать с зеркалами. Она смеялась, качала головой и говорила, что мы дурочки и это все баловство, игра! А потом, вдруг стала серьезной, спросила, неужели не страшно? Я сказала: - " Нет, мне интересно!" И она сказала, что научит меня делать это правильно. Было приятно, что она из нас пятерых, обращалась именно ко мне. Это придавало мне какой-то шарм в глазах подруг.

Дома я радостная рассказала, что баба Настя обещала научить меня правильно гадать, общаться с духами. Но бабушка не разделяла моих восторгов. Она очень строго сказала, чтобы я к ней близко не подходила! А на завтра пообещала дать телеграмму маме, чтобы она приехала и забрала меня домой! Говорила, что Настя уже не та, с кем она дружила раньше. Ты посмотри на нее, она же старше меня на много, но не стареет! Много натворила, ей же мучиться при смерти не хочется, вот она и нашла кому передать, ношу свою скинуть.

Не помню, когда я уехала домой, но скорее всего пробыла до конца лета - одного из лучших лет. Потом я больше не приезжала, т. к. бабушка жила с нами, а у меня школа, экзамены. Она иногда ездила проверить, как там ее комната, сажала огурцы в теплицу, растила их, приезжала к нам.

И вот однажды она приехала очень расстроенная. В то лето были сильные ураганы, почти смерчи. Стихия бушевала несколько дней и ночей. Ветер ломал ветви, обрывал провода, дождь хлестал с градом. А в это время в своей комнате умирала баба Настя. Соседи говорили, что она так страшно кричала, рычала, выла. На четвертый день её агонии упала высоченная липа - видимо она уже подгнила и ураган сломал её. Огромные, тяжелые ветви упали на дом бабы Насти и разворошили, сломали крышу из шифера прямо над ее комнатой. Ветер стих и баба Настя умерла. Моя бабушка приехала уже после того, как ее похоронили и местные сплетницы рассказывали, что Настасья так изменилась, за эти четыре дня. Из вполне моложавой женщины превратилась в высохшую страшную мумию.

Не знаю, что здесь правда, а что вымысел. Может действительно ведьма умереть долго не могла и мучилась, а может её рак сжирал, а из-за страха и глупых суеверий соседи дали пожилой женщине мучительно умереть от рака и не вызвали скорую помощь.

Автор - Ольга Мордяшова.
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Вчера, 19:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 866Комментарии: 4
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Ключевые слова: Ведьма темная сила бабушка городок дом ураган стихия агония смерть мумия

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 21:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 575
Стать проводником силы животного, материального разума — это не дар.
Я уже писал, демон стебётся над нами, он любит на своих слуг надевать маску святости.Богомол, что притворяется палочкой.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#2 написал: Mandor
Вчера, 23:30
0
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Комментариев: 389
История обыкновенная, написана хорошо, тысячи их...Не имеет места быть.
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#3 написал: Ягсе
Сегодня, 01:18
0
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Комментариев: 153
Хорошо написано
Зарегистрирован: 25.11.2015
#4 написал: hronika
Сегодня, 05:03
0
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Репутация: (396|0)
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Комментариев: 56
Эту историю нужно поместить в ,,Творческие истории, но не из жизни история. Это литературное произведение , но не рассказанная своя история из жизни
Зарегистрирован: 2.07.2016
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