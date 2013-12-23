Как мы к умирающей ведьме в гости попали

Как мы к умирающей ведьме в гости попалиКогда мне было 6 лет, поехали мы с двоюродной сестрой (ей было 12) в станицу проведать её бабку. Приехали, немного отдохнули и пошли на речку. И на полдороге увязался за нами какой-то парнишка, лет 13-14, сестра его знала. Всю дорогу он упорно зазывал нас к себе в гости. В итоге сестра согласилась, и мы пошли.
Зайдя во двор, прямо у порога мы увидели дыру в стене дома, а в доме прямо у этой дыры на кровати лежала и корчилась очень старая бабка. Бабке было очень плохо, её выгибало в дугу, и она махала руками.
И парниша этот так настойчиво стал подталкивать меня к ней:
— Возьми бабушку за руку!
И я только протянул руку, как бабка её схватила, и ей сразу стало хуже. Она начала орать матом, чтобы парнишка снял с меня крестик, а я жуть как испугался!
Сестра стояла рядом и смотрела, а надо было бежать оттуда. Парнишка полез мне за пазуху, чтобы снять крестик, а я начал орать, так что сестра опомнилась и вмешалась — не дав снять с меня крестик и схватив меня, она быстро выволокла меня на улицу.
Хорошо, что на улице была какая-то тётка, которая начала орать на мальчишку, а нас как ветром сдуло. Повзрослев, я понял, что это умирала ведьма, и она должна была передать кому-то силу.
Автор: professor.
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Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 369Комментарии: 5
Ключевые слова: Бабка сестра возьми за руку крестик сила ведьмы