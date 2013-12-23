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Истории из жизни

Как мы к умирающей ведьме в гости попали

Когда мне было 6 лет, поехали мы с двоюродной сестрой (ей было 12) в станицу проведать её бабку. Приехали, немного отдохнули и пошли на речку. И на полдороге увязался за нами какой-то парнишка, лет 13-14, сестра его знала. Всю дорогу он упорно зазывал нас к себе в гости. В итоге сестра согласилась, и мы пошли.

Зайдя во двор, прямо у порога мы увидели дыру в стене дома, а в доме прямо у этой дыры на кровати лежала и корчилась очень старая бабка. Бабке было очень плохо, её выгибало в дугу, и она махала руками.

И парниша этот так настойчиво стал подталкивать меня к ней:

— Возьми бабушку за руку!

И я только протянул руку, как бабка её схватила, и ей сразу стало хуже. Она начала орать матом, чтобы парнишка снял с меня крестик, а я жуть как испугался!

Сестра стояла рядом и смотрела, а надо было бежать оттуда. Парнишка полез мне за пазуху, чтобы снять крестик, а я начал орать, так что сестра опомнилась и вмешалась — не дав снять с меня крестик и схватив меня, она быстро выволокла меня на улицу.

Хорошо, что на улице была какая-то тётка, которая начала орать на мальчишку, а нас как ветром сдуло. Повзрослев, я понял, что это умирала ведьма, и она должна была передать кому-то силу.

Автор: professor.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 369Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Бабка сестра возьми за руку крестик сила ведьмы

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:05
+3
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Комментариев: 1 582
Ну и подумаешь. Принял бы силу
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: bcrfntkm bcnbys
Сегодня, 20:18
+2
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а чего мальчишке зазывале не передала?
Зарегистрирован: 27.11.2017
#3 написал: Сидоджи Обыкновенный
Сегодня, 20:26
+1
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Интересно, но коротко, можно было добавить подробностей. Без оценки
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#4 написал: Tigger power
Сегодня, 21:10
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Вот это жуть! +++
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#5 написал: Космонасть
Сегодня, 21:32
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А мне так жутко стало! Зазывале бы этому передала,действительно. Хитренькие какие
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