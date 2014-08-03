Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Портрет восточного колдуна

Хочу поделиться историей моей хорошей знакомой из Северного Казахстана. Зовут её Карлыгаш. Когда-то в молодости она жила в Узбекистане. Помимо учёбы в медицинском она помогала подруге с продажей одежды и всяческой безделицы.

И вот, с её слов, однажды приехали они (не указала она город), поторговали и отправились на квартиру с баулами. Квартира принадлежала родственникам подруги, в ней никто не проживал, только время от времени останавливалась приезжая родня. Хранились в квартире очень старые сундуки и тому подобное – всё, что осталось от предков, а на стенах висели портреты. Поужинали они с подругой и легли спать. И только Карлыгаш начала засыпать, как на душе вдруг стало тревожно как никогда… Открыла она глаза и увидела портрет, смотрящий на неё, как ей показалось. На портрете был старик с длинной бородой и, как положено, в восточном головном уборе. Взгляд был суровый, и ей стало не по себе. Она выключила ночник и попыталась заснуть, но тут произошло ТО, во что очень сложно поверить, но как вспоминаю её рассказ – аж мурашки по коже…

Услышала она какой-то шелест, открыла глаза и увидела чёрную большую птицу, вылетающую из портрета. От ужаса, говорит, аж плохо стало. Закрыла глаза и почувствовала, что как-будто кости или “что-то” костлявое бьётся о её грудь, будто пытается в неё ворваться. Она начала отбиваться и кричать. Кое-как (что очень удивило и напугало) разбудила подругу. Спала, говорит, как убитая! Та выслушала недоверчиво, посмеялась и продолжила дрыхнуть. Свет, правда, попросила выключить, так как в одной комнате спали. Делать ничего не оставалось, как только успокоиться и спать. Но не тут-то было. Всё повторилось с ещё большей силой. Карлыгаш сама по себе очень стеснительный человек и ей неловко было опять будить подругу. От пережитого ужаса побежали слёзы, она стиснула зубы – говорит аж челюсть судорогой свело… И в одно мгновение почувствовала, что что-то проникло в неё и больно кольнуло что ли… Она ещё пыталась отбиваться, вскочила и включила свет. Разбудила подругу, и уже до утра они обе не спали, а, как говорится, “чаи гоняли”. Подруга тоже, как оказалась, была напугана, но всё-же поведала ей о том, что на портрете изображён какой-то то ли её прадед, то ли прапрадед. При жизни он был очень сильным колдуном, когда к нему приходили люди, он ни на кого не смотрел, а если на кого глянет, то тот человек буквально в ближайшее время умирал…

На той квартире они больше не останавливались. По словам Карлыгаш, после того, как всё-таки “что-то “проникло в неё, хоть и не полностью, она время от времени ощущает вроде как чьё-то присутствие внутри себя. Иногда говорит – как будто ком какой-то подкатывает к горлу и пытается вырваться. Иногда она испытывает беспричинную агрессию. Она ни к кому не обращалась с этим “недугом”. Был, правда, с ней один интересный случай, когда уже будучи замужем, она с мужем и роднёй посетила какие-то знаменитые святые места (не помню какие), и в тех местах принимал людей на то время знаменитый какой-то предсказатель. Не помню его имени, уже лет эдак 8 прошло с того времени, как Карлыгаш рассказала мне об этих всех событиях. Помню только, что он, с её слов, был к тому времени уже очень древним стариком-долгожителем. И вот подошли они к многочисленной толпе, окружавшей этого колдуна. По очереди люди подходили к нему. Тут внезапно он показал пальцем в толпу и к всеобщему удивлению подозвал именно её! Хотя народу было очень много и её просто было невозможно заметить среди всех! Когда Карлыгаш подошла, он стал ей говорить о том о сём – не стала она мне личное рассказывать, рассказала только о том, что он взял её руки, а потом предсказал, что в будущем она будет лечить руками людей и особенно детей. Сразу, конечно, она не поняла, что он имел в виду, но через много лет она действительно начала “лечить” руками. Проработав медицинской сестрой в хирургии, она через некоторое время ушла в детскую больницу и стала работать в массажном кабинете. Чаще всего работает с тяжелыми детками с дцп…

Ну а напоследок хочу рассказать о том, что к какой бы она ни пришла гадалке, все без исключения не могут её “просмотреть”, так сказать. Некоторые даже, говорит, становились почему-то агрессивными и выгоняли её, могли ещё и обозвать. В это сложно поверить… Люди почему-то многие воспринимают её какой-то надменной, высокомерной, но на самом деле она очень добрый и порядочный человек.

Вот такая вот история… Порой в жизни простых людей случается такое, что и поверить сложно… Спасибо всем за внимание!


Автор: MCHS RUSSIA.
Источник.

Сегодня, 14:28 by Фея лесаПросмотров: 550Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Подруга квартира ночёвка портрет предсказание

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 14:44
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 833
Комментариев: 8 917
Вроде в исламской культуре не принято портретами предков жильё украшать. Одно время вообще изображение живых существ было под запретом.
Времена, конечно, меняются, но на столько ли?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#2 написал: Kinigos
Сегодня, 15:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 177
Цитата: Летяга
Вроде в исламской культуре не принято портретами предков жильё украшать. Одно время вообще изображение живых существ было под запретом.
Времена, конечно, меняются, но на столько ли?

В исламе много разветвлений, у каждого свои традиции, законы и обычаи, может дед алавитом был, или суфием каким....
Зарегистрирован: 5.10.2019
#3 написал: marzzz
Сегодня, 17:13
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (560|0)
Публикаций: 105
Комментариев: 7 052
Мне история приглянулась своей необычностью.
Кошки на сонных людях гнездились, помню, нехи всякие серые и лохматые резвились на груди народа, но чтобы так запросто, в тело кого-то в наглую ломилось НЕЧТО, как к себе домой, - не припомню.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#4 написал: Глюпискатин
Сегодня, 17:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 79
Ну а напоследок хочу рассказать о том, что к какой бы она ни пришла гадалке, все без исключения не могут её “просмотреть”, так сказать.


Ну то есть она очень многих посетила, раз уверена, что это какая-то твёрдая закономерность, а не случайность. А зачем? Если насчёт этой истории с портретом, то нет.

Она ни к кому не обращалась с этим “недугом”


Тем более что общаться с гадалками для неё так себе удовольствие, если

Некоторые даже, говорит, становились почему-то агрессивными и выгоняли её, могли ещё и обозвать.


Хобби у неё, выходит, такое?

Хотя, имхо, если бы она по гадалкам ходила, выглядела бы для меня ещё более странно. Весь ее «недуг» - это ком в горле и беспричинная агрессия, а это как бы со всеми происходит время от времени.
Зарегистрирован: 27.01.2015
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 19:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 177
Цитата: Глюпискатин
это ком в горле и беспричинная агрессия,

Щитовидка слетела
Зарегистрирован: 5.10.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.