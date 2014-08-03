Портрет восточного колдуна

Фея леса Просмотров: 550 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 14:28 by

Хочу поделиться историей моей хорошей знакомой из Северного Казахстана. Зовут её Карлыгаш. Когда-то в молодости она жила в Узбекистане. Помимо учёбы в медицинском она помогала подруге с продажей одежды и всяческой безделицы.И вот, с её слов, однажды приехали они (не указала она город), поторговали и отправились на квартиру с баулами. Квартира принадлежала родственникам подруги, в ней никто не проживал, только время от времени останавливалась приезжая родня. Хранились в квартире очень старые сундуки и тому подобное – всё, что осталось от предков, а на стенах висели портреты. Поужинали они с подругой и легли спать. И только Карлыгаш начала засыпать, как на душе вдруг стало тревожно как никогда… Открыла она глаза и увидела портрет, смотрящий на неё, как ей показалось. На портрете был старик с длинной бородой и, как положено, в восточном головном уборе. Взгляд был суровый, и ей стало не по себе. Она выключила ночник и попыталась заснуть, но тут произошло ТО, во что очень сложно поверить, но как вспоминаю её рассказ – аж мурашки по коже…Услышала она какой-то шелест, открыла глаза и увидела чёрную большую птицу, вылетающую из портрета. От ужаса, говорит, аж плохо стало. Закрыла глаза и почувствовала, что как-будто кости или “что-то” костлявое бьётся о её грудь, будто пытается в неё ворваться. Она начала отбиваться и кричать. Кое-как (что очень удивило и напугало) разбудила подругу. Спала, говорит, как убитая! Та выслушала недоверчиво, посмеялась и продолжила дрыхнуть. Свет, правда, попросила выключить, так как в одной комнате спали. Делать ничего не оставалось, как только успокоиться и спать. Но не тут-то было. Всё повторилось с ещё большей силой. Карлыгаш сама по себе очень стеснительный человек и ей неловко было опять будить подругу. От пережитого ужаса побежали слёзы, она стиснула зубы – говорит аж челюсть судорогой свело… И в одно мгновение почувствовала, что что-то проникло в неё и больно кольнуло что ли… Она ещё пыталась отбиваться, вскочила и включила свет. Разбудила подругу, и уже до утра они обе не спали, а, как говорится, “чаи гоняли”. Подруга тоже, как оказалась, была напугана, но всё-же поведала ей о том, что на портрете изображён какой-то то ли её прадед, то ли прапрадед. При жизни он был очень сильным колдуном, когда к нему приходили люди, он ни на кого не смотрел, а если на кого глянет, то тот человек буквально в ближайшее время умирал…На той квартире они больше не останавливались. По словам Карлыгаш, после того, как всё-таки “что-то “проникло в неё, хоть и не полностью, она время от времени ощущает вроде как чьё-то присутствие внутри себя. Иногда говорит – как будто ком какой-то подкатывает к горлу и пытается вырваться. Иногда она испытывает беспричинную агрессию. Она ни к кому не обращалась с этим “недугом”. Был, правда, с ней один интересный случай, когда уже будучи замужем, она с мужем и роднёй посетила какие-то знаменитые святые места (не помню какие), и в тех местах принимал людей на то время знаменитый какой-то предсказатель. Не помню его имени, уже лет эдак 8 прошло с того времени, как Карлыгаш рассказала мне об этих всех событиях. Помню только, что он, с её слов, был к тому времени уже очень древним стариком-долгожителем. И вот подошли они к многочисленной толпе, окружавшей этого колдуна. По очереди люди подходили к нему. Тут внезапно он показал пальцем в толпу и к всеобщему удивлению подозвал именно её! Хотя народу было очень много и её просто было невозможно заметить среди всех! Когда Карлыгаш подошла, он стал ей говорить о том о сём – не стала она мне личное рассказывать, рассказала только о том, что он взял её руки, а потом предсказал, что в будущем она будет лечить руками людей и особенно детей. Сразу, конечно, она не поняла, что он имел в виду, но через много лет она действительно начала “лечить” руками. Проработав медицинской сестрой в хирургии, она через некоторое время ушла в детскую больницу и стала работать в массажном кабинете. Чаще всего работает с тяжелыми детками с дцп…Ну а напоследок хочу рассказать о том, что к какой бы она ни пришла гадалке, все без исключения не могут её “просмотреть”, так сказать. Некоторые даже, говорит, становились почему-то агрессивными и выгоняли её, могли ещё и обозвать. В это сложно поверить… Люди почему-то многие воспринимают её какой-то надменной, высокомерной, но на самом деле она очень добрый и порядочный человек.Вот такая вот история… Порой в жизни простых людей случается такое, что и поверить сложно… Спасибо всем за внимание!Автор: MCHS RUSSIA.

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