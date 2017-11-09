Глаза на портрете

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:50

Pmariam Просмотров: 503 Комментарии: 1 +7 Вчера, 21:50 by

В ноябре 2001 года умер родной брат моего мужа. Я к тому времени уже два года была вдовой.После похорон родственники и близкие собрались за столом. Я сидела рядом со своей сестрой на диване, а напротив нас, на дверце шкафа, находился портрет умершего, черно-белый, стандартного размера. Сидевшие в комнате тихо разговаривали между собой, пока накрывали на стол для поминок.Когда в комнату вошла Галина, вдова усопшего, мы с сестрой заметили, что глаза на портрете ожили и стали двигаться, неотрывно наблюдая за ней.Это казалось невероятным!..Потом брат мужа на портрете перевел глаза на нас, и наши взгляды встретились. Было такое ощущение, будто он понял, что мы с сестрой подглядывали. Мы ничего не сказали Галине, но посоветовали убрать портрет и, как и другие фотографии, хранить его в альбоме.Автор - Людмила Владимировна Косоногова.

Ключевые слова: Портрет покойный супруг взгляд

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