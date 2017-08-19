Ночные путники

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:12

Причина: Вырезан мат.

Salvia_Divinorum Просмотров: 415 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 18:12 by

Добрый день, товарищи. Вашему вниманию предлагаю выдержки из обсуждений темы на форуме ().№1Недавно в социальных сетях Якутии прокатилась волна сообщений об одинокой путнице, идущей по колымской трассе. Существует лишь одно фото, выложенное в Инстаграме. На нем видно женщину со спины. Она одета в теплую одежду, в руках легкий пакет.Странница отказывается от любых предложений о помощи, не соглашается на попытке ее подвезти. Имеется информация, что в январе текущего года ее заметили в поселении под названием Хандыга. Со слов незнакомки, она держит путь на Камчатку.Местные жители сообщили, что женщина не живет в поселке и ничего не украла. Продавцу магазина она сказала лишь то, что ее имя — Людмила, родина — Казахстан, откуда она приехала нелегально и без средств к существованию.Возникает несколько вопросов, пока оставшиеся без ответа:— Почему именно Камчатка?— Как именно она выживает в суровые морозы Якутии?— Где ночует и чем питается?Тот факт, что в основном ее видят на дороге, заставляет путешественников сомневаться в человеческой природе женщины. Колымская трасса — место смерти и захоронения множества заключенных. Высказываются и другие предположения:У незнакомки имеются психические отклонения;Она — проститутка, работающая с дальнобойщиками.Некоторые признали в ней свою знакомую, и почти все тревожатся за жизнь странной путешественницы.20 апреля в зарубежной газете, посвященной Сибири, была опубликована статья о загадочной страннице, где ее напрямую называли признаком. Другая версия комментаторов заключается в том, что у женщины на трассе кто-то погиб, и с той поры она бродит по дороге в поисках… неизвестно чего.№2Давненько это было, я был молодой и недавно купил первую копейку.Как добрый человек, довольно часто подвозил разных личностей , часто адекватных, но иногда и не очень.Речь не о них. Это были люди, обычные люди.Как-то давно возвращался я домой с Украины, ездил в Луганск. Это до войны еще было.Между Луганском и Краснодоном на дорогу опустился туман, ну как туман. Видимость метров двести, и полумрак начал подкрадываться.Смотрю, вроде человек стоит или мерещится.Подъехал поближе, точно, человек, вроде, женщина, погода зябкая, сырость, ночь заходит. Я подъезжаю, скорость сбрасываю, и любой человек обернется на звук мотора, а эта как стояла без движения, так и стоит.Я проехал чуть вперед, чтоб попасть в поле зрения, куда она смотрела вдоль дороги.Смотрю в зеркало, а лица опять не видно, что-то мне как-то чуть не по себе стало. Но уже остановился, оглядываюсь, а ее нет, я на сидушке аж подпрыгнул. Оборачиваюсь в левое стекло посмотреть, а напротив меня глаза. Не просто глаза человека, а темные провалы пустых глазниц. Я не помню, что происходило, но не обосрался, это точно.Я просто тупо таращился в провал лица, в белесую муть тумана, и видел только пустые глазницы.Потом помню, что она стала медленно удаляться в полной тишине, без малейших колебаний живого человеческого тела.И уже перед тем как исчезнуть, я запомнил, что она показывала рукой в сторону Луганска. Но это я осознал только на следующий день.Морок исчез только после того как мимо проехали встречные машины, я прочухался, осознал, что сижу довольно давно в заведенной машине, бензин близится к завершению, а мне еще пилить до Лутугино.А через неделю началась война на Украине.Можете не верить.Никогда в жизни я не видел ничего сверхъестественного потому, что не верю в него.Значит, это было что-то реальное, и мне больше не хочется встречаться с таким, ибо добра такие встречи не предвещают.№3В юности я как-то доехал до поворота в родной город на попутном автобусе. Автобус уехал, а я пошел домой. Время около полуночи, до города 7км, температура примерно -15. Никаких проблем, шлепаю себе, на звезды любуюсь. И тут ко мне пристроился какой-то чудак на москвиче-каблучке. Ползет, метрах в 20 сзади, на первой, с моей скоростью, ни быстрее меня, ни медленнее. Я махнул ему рукой, мол, проезжай. Игнорирует. Останавливаюсь - он тоже встал.Чего надо-то? Я начал нагреваться. Еще прошли в том же порядке. Я окончательно опечалился, а тут и в деревню, что перед городом есть, вошли. Ну что ж... свернул я на обочину, вывернул кол из кучи, что лежала перед чьим-то подворьем, и пошел поговорить, навстречу. Этот "москвичок-призрак" бодро развернулся и уехал. Так и не знаю, что это было...№4Было это лет 12 назад, муж у меня тогда работал посменно, и вторая смена заканчивалась в 22.30. Детей у нас тогда не было, а свободное время было. И от весны до осени я ездила его встречать, после чего мы гуляли до часа-двух ночи. В общем, в один из таких вечеров поехала я его встречать, и на остановке, где нужно было пересесть на другой автобус, в какой-то момент, почему-то кроме меня никого не оказалось. Времени было не очень поздно, максимум часов 10. Вдруг, не знаю почему, я оглянулась. И увидела, как ко мне крадется (именно крадется, как-то наклоняясь к земле) невысокий человек, еще и ухмыляется при этом. Слушайте, как это было жутко! На остановке, кроме меня и этого человека, никого нет, машины, понятно, просто едут мимо, да оттуда, скорее всего, и не видно было, что там, на остановке, происходит. А когда он еще увидел, что я оглянулась, аж засмеялся вслух. Позвонить я бы никому не успела, бежать некуда, т.к. возле остановки хотя бы светло, а до ближайшего магазина далеко. И тут, на мое счастье, приехал автобус. Наверное, я никогда не была ему так рада, как в тот раз!№5Пару лет назад пришлось выехать на работу рано утром, чуть светать начало. Дорога через лес, с двух сторон болото. Выходит на дорогу мужик в костюме, светлая рубашка, бабочка, и с громадной черной овчаркой, кажется, на цепочке. Я не из трусливых, часто живу одна в доме по месяцу и больше, соседи достаточно далеко, не дозовешься, если что случится. Такого чувства страха не испытывала ни до, ни после. Волной, на грани паники. До сих пор мурашки от воспоминаний.№6Я однажды подвёз такую странную женщину, маленького роста, на вид лет 30. Час ночи, начало июня, я еду из Горячего Ключа в Краснодар, на полпути, на автобусной остановке, голосует кто-то маленький. Я думал ребёнок, остановился. Нет, вижу - взрослая женщина. "Подвезёте? Мне тут недалеко, километров 10"."Да не проблема". Едем, через некоторое время: "Мне дальше не нужно, я здесь выйду". Я вглядываюсь в темноту - ни одного огонька, и луны, как назло, не видно, темень хоть глаз коли. Вижу только то, что фарами осветило - сплошное пшеничное поле. И эта мадам пошла через это поле. "Может, за полем хутор какой-нибудь", - подумал я и поехал дальше. Запомнилось странное дерево - жердёла - молодая, изогнутая всей кроной, как буква "г". Приехав в Краснодар, завалился спать... В конце июня того же года, поехал я в Горячий Ключ, но уже днём. Еду себе спокойно, не нарушая скоростной режим, и вдруг вижу жердёлу, буквой "г" изогнутую. И поле, только вместо пшеницы там выпас скота - разные коровы ползают по нему!!! Хрен его знает, может, поле не то, а может, дерево такое странное не одно. До конца поездки я рассматривал поля и деревья - ничего похожего!.. И, что самое странное - я эту бабу никак вспомнить не могу. Помню, что маленького роста, и не девочка на вид. А ведь я в таких ситуациях всегда людей разглядую - мало ли, ночь ведь.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Ночь трасса путник мистика странное

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