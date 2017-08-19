Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Ночные путники

Добрый день, товарищи. Вашему вниманию предлагаю выдержки из обсуждений темы на форуме (см. ссылку на источник).

№1

Недавно в социальных сетях Якутии прокатилась волна сообщений об одинокой путнице, идущей по колымской трассе. Существует лишь одно фото, выложенное в Инстаграме. На нем видно женщину со спины. Она одета в теплую одежду, в руках легкий пакет.
Странница отказывается от любых предложений о помощи, не соглашается на попытке ее подвезти. Имеется информация, что в январе текущего года ее заметили в поселении под названием Хандыга. Со слов незнакомки, она держит путь на Камчатку.
Местные жители сообщили, что женщина не живет в поселке и ничего не украла. Продавцу магазина она сказала лишь то, что ее имя — Людмила, родина — Казахстан, откуда она приехала нелегально и без средств к существованию.
Возникает несколько вопросов, пока оставшиеся без ответа:
— Почему именно Камчатка?
— Как именно она выживает в суровые морозы Якутии?
— Где ночует и чем питается?
Тот факт, что в основном ее видят на дороге, заставляет путешественников сомневаться в человеческой природе женщины. Колымская трасса — место смерти и захоронения множества заключенных. Высказываются и другие предположения:
У незнакомки имеются психические отклонения;
Она — проститутка, работающая с дальнобойщиками.
Некоторые признали в ней свою знакомую, и почти все тревожатся за жизнь странной путешественницы.
20 апреля в зарубежной газете, посвященной Сибири, была опубликована статья о загадочной страннице, где ее напрямую называли признаком. Другая версия комментаторов заключается в том, что у женщины на трассе кто-то погиб, и с той поры она бродит по дороге в поисках… неизвестно чего.

№2

Давненько это было, я был молодой и недавно купил первую копейку.
Как добрый человек, довольно часто подвозил разных личностей , часто адекватных, но иногда и не очень.
Речь не о них. Это были люди, обычные люди.
Как-то давно возвращался я домой с Украины, ездил в Луганск. Это до войны еще было.
Между Луганском и Краснодоном на дорогу опустился туман, ну как туман. Видимость метров двести, и полумрак начал подкрадываться.
Смотрю, вроде человек стоит или мерещится.
Подъехал поближе, точно, человек, вроде, женщина, погода зябкая, сырость, ночь заходит. Я подъезжаю, скорость сбрасываю, и любой человек обернется на звук мотора, а эта как стояла без движения, так и стоит.
Я проехал чуть вперед, чтоб попасть в поле зрения, куда она смотрела вдоль дороги.
Смотрю в зеркало, а лица опять не видно, что-то мне как-то чуть не по себе стало. Но уже остановился, оглядываюсь, а ее нет, я на сидушке аж подпрыгнул. Оборачиваюсь в левое стекло посмотреть, а напротив меня глаза. Не просто глаза человека, а темные провалы пустых глазниц. Я не помню, что происходило, но не обосрался, это точно.
Я просто тупо таращился в провал лица, в белесую муть тумана, и видел только пустые глазницы.
Потом помню, что она стала медленно удаляться в полной тишине, без малейших колебаний живого человеческого тела.
И уже перед тем как исчезнуть, я запомнил, что она показывала рукой в сторону Луганска. Но это я осознал только на следующий день.
Морок исчез только после того как мимо проехали встречные машины, я прочухался, осознал, что сижу довольно давно в заведенной машине, бензин близится к завершению, а мне еще пилить до Лутугино.
А через неделю началась война на Украине.
Можете не верить.
Никогда в жизни я не видел ничего сверхъестественного потому, что не верю в него.
Значит, это было что-то реальное, и мне больше не хочется встречаться с таким, ибо добра такие встречи не предвещают.

№3

В юности я как-то доехал до поворота в родной город на попутном автобусе. Автобус уехал, а я пошел домой. Время около полуночи, до города 7км, температура примерно -15. Никаких проблем, шлепаю себе, на звезды любуюсь. И тут ко мне пристроился какой-то чудак на москвиче-каблучке. Ползет, метрах в 20 сзади, на первой, с моей скоростью, ни быстрее меня, ни медленнее. Я махнул ему рукой, мол, проезжай. Игнорирует. Останавливаюсь - он тоже встал.
Чего надо-то? Я начал нагреваться. Еще прошли в том же порядке. Я окончательно опечалился, а тут и в деревню, что перед городом есть, вошли. Ну что ж... свернул я на обочину, вывернул кол из кучи, что лежала перед чьим-то подворьем, и пошел поговорить, навстречу. Этот "москвичок-призрак" бодро развернулся и уехал. Так и не знаю, что это было...


№4

Было это лет 12 назад, муж у меня тогда работал посменно, и вторая смена заканчивалась в 22.30. Детей у нас тогда не было, а свободное время было. И от весны до осени я ездила его встречать, после чего мы гуляли до часа-двух ночи. В общем, в один из таких вечеров поехала я его встречать, и на остановке, где нужно было пересесть на другой автобус, в какой-то момент, почему-то кроме меня никого не оказалось. Времени было не очень поздно, максимум часов 10. Вдруг, не знаю почему, я оглянулась. И увидела, как ко мне крадется (именно крадется, как-то наклоняясь к земле) невысокий человек, еще и ухмыляется при этом. Слушайте, как это было жутко! На остановке, кроме меня и этого человека, никого нет, машины, понятно, просто едут мимо, да оттуда, скорее всего, и не видно было, что там, на остановке, происходит. А когда он еще увидел, что я оглянулась, аж засмеялся вслух. Позвонить я бы никому не успела, бежать некуда, т.к. возле остановки хотя бы светло, а до ближайшего магазина далеко. И тут, на мое счастье, приехал автобус. Наверное, я никогда не была ему так рада, как в тот раз!


№5
Пару лет назад пришлось выехать на работу рано утром, чуть светать начало. Дорога через лес, с двух сторон болото. Выходит на дорогу мужик в костюме, светлая рубашка, бабочка, и с громадной черной овчаркой, кажется, на цепочке. Я не из трусливых, часто живу одна в доме по месяцу и больше, соседи достаточно далеко, не дозовешься, если что случится. Такого чувства страха не испытывала ни до, ни после. Волной, на грани паники. До сих пор мурашки от воспоминаний.


№6

Я однажды подвёз такую странную женщину, маленького роста, на вид лет 30. Час ночи, начало июня, я еду из Горячего Ключа в Краснодар, на полпути, на автобусной остановке, голосует кто-то маленький. Я думал ребёнок, остановился. Нет, вижу - взрослая женщина. "Подвезёте? Мне тут недалеко, километров 10".
"Да не проблема". Едем, через некоторое время: "Мне дальше не нужно, я здесь выйду". Я вглядываюсь в темноту - ни одного огонька, и луны, как назло, не видно, темень хоть глаз коли. Вижу только то, что фарами осветило - сплошное пшеничное поле. И эта мадам пошла через это поле. "Может, за полем хутор какой-нибудь", - подумал я и поехал дальше. Запомнилось странное дерево - жердёла - молодая, изогнутая всей кроной, как буква "г". Приехав в Краснодар, завалился спать... В конце июня того же года, поехал я в Горячий Ключ, но уже днём. Еду себе спокойно, не нарушая скоростной режим, и вдруг вижу жердёлу, буквой "г" изогнутую. И поле, только вместо пшеницы там выпас скота - разные коровы ползают по нему!!! Хрен его знает, может, поле не то, а может, дерево такое странное не одно. До конца поездки я рассматривал поля и деревья - ничего похожего!.. И, что самое странное - я эту бабу никак вспомнить не могу. Помню, что маленького роста, и не девочка на вид. А ведь я в таких ситуациях всегда людей разглядую - мало ли, ночь ведь.


Автор - неизвестен.
Источник.
Источник.
Источник.
Источник.
Источник.
Источник.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:12
Причина: Вырезан мат.
Сегодня, 18:12 by Salvia_DivinorumПросмотров: 415Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Ночь трасса путник мистика странное

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:27
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (3019|-1)
Публикаций: 1 972
Комментариев: 12 086
Интересные случаи, буду внимателен на дорогах.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#2 написал: Летяга
Сегодня, 18:44
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 833
Комментариев: 8 917
Все истории выглядят так, будто имеют вполне рациональное объяснение. Кроме второй, где фигурирует явно какая-то чертовщина.
Но дорожные истории я люблю.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#3 написал: Arhip
Сегодня, 20:35
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1254|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 1 137
Вторая история еще ничего. В остальных не вижу ничего мистического.
Ну увидел мужика с собакой, испугался вдруг. Псих какой-то на Москвиче, маньяк на остановке, лилипутка в поле вышла. Всякое бывает.
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#4 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 22:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (211|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 505
Я бы спросила у маленькой тетьки чего ей там надо в поле. Всё ж таки я подвезла. Мало ли, вдруг повеситься решила на том дереве.
Я тоже очень люблю дорожные истории. Мы с мужем любим ездить на своих машинах в дальние поездки. Ничего пока не видали мистического. Аварии видели вполне реальные, а привидений нет. В дороге больше всего боюсь непогоды. Вот завтра рано утром поеду к маме, не далеко, сто км, но переживаю, вдруг гололедица или снег сильный пойдет.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.