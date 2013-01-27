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Истории из жизни

Придорожный крест

Эта история приключилась с нами лет 5 назад. Нам с мужем нужно было осенью съездить на машине к его маме на Украину из Питера.

Обычно, выезжая часов в 5 утра, мы к ночи уже были на месте, но в тот день все как-то не ладилось: сначала колесо спустило, потом на заправке произошли какие-то неполадки и нам пришлось долго ждать, стоя в длинной очереди машин. Ко всему прочему, когда мы уже выехали на трассу, в лобовое стекло влетел камушек и появилась трещина, что совсем расстроило моего мужа.

Все задержки в пути привели к тому, что нам пришлось продолжать путь уже поздно ночью. До дома свекрови оставалось совсем немного, и мы хотели быстрей преодолеть последние километры. Однако все наши планы нарушил густейший туман, который неожиданно спустился на дорогу и стал клубиться, как будто во время вьюги зимой. Ехать дальше стало просто невозможно (видимость равнялась практически нулю), и ничего не оставалось, как съехать на обочину и ночевать в машине.

Муж от усталости сразу же уснул, а я все ворочалась с боку на бок – сон никак не шел. Было такое впечатление, что вокруг машины что-то все время движется, скребется и воет. От страха я прижалась к мужу и поплотнее натянула на себя плед.

Рано утром мы вышли из машины и увидели огромный придорожный крест, их часто можно встретить на Украине. Но что нас действительно поразило, так это то, как нам удалось съехать на обочину ровно по маленькому мосточку, вокруг которого был глубокий овраг. Поверни мы на полметра раньше или позже – оказались бы в этом овраге и неизвестно, что с нами было бы.

Когда мы добрались до места, свекровь сказала, что мы приехали как раз в праздник Честного и Животворящего Креста Господня и одна из народных примет гласит, что в этот день в лес ходить запрещено, так как там «гуляет» Леший и различная нечисть. А нам помог не иначе как придорожный крест.

Автор: Натали.
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Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:01 by Сделано_в_СССРПросмотров: 850Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Осень дорога на Украину не ладилось туман придорожный крест

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Комментарии

#1 написал: xlarafitum
Сегодня, 10:36
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Комментариев: 111
да, нечисть любит туман +
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#2 написал: ZelD
Сегодня, 11:43
0
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Комментариев: 52
Так и у нас на дорогах стоят эти кресты, огроменные такие, а под ними надпись какая-то позитивная, типа "Счастливого пути!" Плюс
Зарегистрирован: 17.02.2017
#3 написал: Talisha
Сегодня, 11:54
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Повезло, видимо, хорошие люди.
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#4 написал: Karl Georglin
Сегодня, 15:15
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Публикаций: 2
Комментариев: 243
Ну как же в праздник не прорекламировать попов-то?
Иду-ка с иконой да флагом красным да портретом Ленина с царьком в обнимку пить водку на митинг "за трезвость". Там еще записывают на курсы плавания в пустыне Сахаре в лагере туарегов.
Зарегистрирован: 25.10.2016
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