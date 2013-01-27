Придорожный крест

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 850 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 05:01 by

Эта история приключилась с нами лет 5 назад. Нам с мужем нужно было осенью съездить на машине к его маме на Украину из Питера.Обычно, выезжая часов в 5 утра, мы к ночи уже были на месте, но в тот день все как-то не ладилось: сначала колесо спустило, потом на заправке произошли какие-то неполадки и нам пришлось долго ждать, стоя в длинной очереди машин. Ко всему прочему, когда мы уже выехали на трассу, в лобовое стекло влетел камушек и появилась трещина, что совсем расстроило моего мужа.Все задержки в пути привели к тому, что нам пришлось продолжать путь уже поздно ночью. До дома свекрови оставалось совсем немного, и мы хотели быстрей преодолеть последние километры. Однако все наши планы нарушил густейший туман, который неожиданно спустился на дорогу и стал клубиться, как будто во время вьюги зимой. Ехать дальше стало просто невозможно (видимость равнялась практически нулю), и ничего не оставалось, как съехать на обочину и ночевать в машине.Муж от усталости сразу же уснул, а я все ворочалась с боку на бок – сон никак не шел. Было такое впечатление, что вокруг машины что-то все время движется, скребется и воет. От страха я прижалась к мужу и поплотнее натянула на себя плед.Рано утром мы вышли из машины и увидели огромный придорожный крест, их часто можно встретить на Украине. Но что нас действительно поразило, так это то, как нам удалось съехать на обочину ровно по маленькому мосточку, вокруг которого был глубокий овраг. Поверни мы на полметра раньше или позже – оказались бы в этом овраге и неизвестно, что с нами было бы.Когда мы добрались до места, свекровь сказала, что мы приехали как раз в праздник Честного и Животворящего Креста Господня и одна из народных примет гласит, что в этот день в лес ходить запрещено, так как там «гуляет» Леший и различная нечисть. А нам помог не иначе как придорожный крест.Автор: Натали.

Ключевые слова: Осень дорога на Украину не ладилось туман придорожный крест

Другие, подобные истории: