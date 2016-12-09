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Истории из жизни

Странное происшествие на Новый год

Новый год мы договорились встретить вдвоем с моим другом у него дома. Новогоднее настроение мне подпортил мой кот, который лежал скучный, отказывался от корма и, когда я его гладила, тыкался мне в руку горячим носом. Как его было оставить одного больного?

Короче, без кота я отказывалась ехать.

Милый мой был заметно не в восторге тащить кота с собой, но вариантов не было. Загрузились в машину.

В квартире котика выпустили, он осмотрелся и залез под кровать. Ну, ладно. Сиди.

Мы отправились в кухню, готовить новогодний стол. И тут случилось что-то совсем настолько невероятное, что даже мой друг, ни во что мистическое не верящий и надо мной посмеивающийся, был ошарашен.

Дверца кухонного шкафчика распахнулась и оттуда вылетело всё содержимое на середину комнаты.
Не выпало, не свалилось, не упало. Выбросило с силой. Полка в шкафчике сорвалась с креплений.

"Ничёссе..."- только и сказал мой друг.

И еще он сказал:
- "Я тут живу десять лет и ни разу такого не случалось."

Ну, я-то сразу всё поняла. И вслух сказала:

- Дорогой домовой! Кот здесь жить не будет, я его заберу завтра с собой. Не сердись.

И стала собирать рассыпанные продукты.

Кот сидел под кроватью и шерсть у него была дыбом. Называется, в гости приехал!

Но больше ничего такого не произошло. Мы хорошо встретили Новый год и утром уехали домой.

Сегодня, 11:59 by слон и слоненокПросмотров: 865Комментарии: 13
+11

Ключевые слова: Новый год кот кухня шкафчик домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 12:19
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2324|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 989
Интересно, а парень не обиделся?) это же каждый по своему может понять)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 13:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (519|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 014
Цитата: Tigger power
Интересно, а парень не обиделся?) это же каждый по своему может понять)) +


Не тот случай, думаю, чтобы обижаться!))

А так, везде что-то есть, кто-то или что-то живёт. Свято место, пусто не бывает.

Слоны умные, они поймут!)
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#3 написал: слон и слоненок
Сегодня, 13:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 12
Парень не обиделся, он был очень удивлен и это мягко сказано. Котика больше туда возить не буду.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:53
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 88
Комментариев: 5 607
Да ну как-то. Причём домовой? Всё стареет, всё изнашивается. Добро ещё, что никому не на голову.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 14:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 63
История напомнила мне случай. Я в детстве боялась оставаться дома одна, потому что думала, что в квартире что-то тоже живет (на деле все оказалось гораздо сложнее). Мама решила с молитвами и ладаном почистить квартиру сама. Сделала все вроде так, как нужно: закрыла все окна и двери на несколько часов, запретила всем выходить и входить в квартиру, открыла все дверцы шкафов и кусок за куском начала обходить квартиру. Я все это время сидела на диване напротив книжного шкафа. Вдруг вижу боковым зрением, как что-то сверху пролетает через две полки и падает на самую нижнюю. Подбегаем с мамой, видим, лежит изображение Спаса-на-Крови, такое, на металле с глазурью.. разумного объяснения этому не вижу до сих пор. Потому что до этого шкафа мама ещё не дошла, чтобы нечаянно задеть эту табличку.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#6 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 14:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 439
Кот сидел под кроватью и шерсть у него была дыбом. Называется, в гости приехал!
Бедный коте,сидел и думал:" мало того,что меня поперли незнамо куда с t,так еще и @уятина какая-то донимает.На хрена мне такой нг")
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#7 написал: Eulalia
Сегодня, 15:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 435
А кот -то выздоровел?
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#8 написал: LudaM
Сегодня, 15:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (82|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 762
Милый мой был заметно не в восторге тащить кота с собой,


Когда я встречалась с «одним из...» , он бы и корову с собой взял, лишь бы я поехала. А вышла за другого.

Интересный случай
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:26
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2990|-1)
Публикаций: 1 938
Комментариев: 12 081
Ишь какой обидчивый домовой! )) Привык один на кухне хозяйничать.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#10 написал: daytaler
Сегодня, 16:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 433
Если сейчас же, не соберёшь всё содержимое из шкафчика, сам вылетишь из квартиры на хрен.
Вот что должен был сказать ваш друг.

Цитата: Jako tako
Мама решила с молитвами и ладаном почистить квартиру сама.

Ваша мама — смелая!Молодец.Ишь ты, вздумало пугать ребёнка и кормится эмоцией страха.Во как надо!
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#11 написал: Jako tako
Сегодня, 17:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 63
Цитата: daytaler

Ваша мама — смелая!Молодец.Ишь ты, вздумало пугать ребёнка и кормится эмоцией страха.Во как надо!

Я предполагаю, что Спас скинуло что-то другое, не то, чего я боялась.
Ну тут уже сделаешь что угодно, лишь бы ребёнок начал ночью спать нормально. )))
Зарегистрирован: 14.09.2019
#12 написал: слон и слоненок
Сегодня, 18:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 12
Цитата: Eulalia
А кот -то выздоровел?


Коту на следующий день заметно полегчало. Покушал с аппетитом.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#13 написал: Mandor
Сегодня, 21:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (431|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 375
Неплохо. Интересно, домовой обиделся или нет? Сидел себе тихо, а тут его к рухнувшей полке приклеили ;)
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
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