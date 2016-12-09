Странное происшествие на Новый год

слон и слоненок Просмотров: 865 Комментарии: 13 +11 Сегодня, 11:59 by

Новый год мы договорились встретить вдвоем с моим другом у него дома. Новогоднее настроение мне подпортил мой кот, который лежал скучный, отказывался от корма и, когда я его гладила, тыкался мне в руку горячим носом. Как его было оставить одного больного?Короче, без кота я отказывалась ехать.Милый мой был заметно не в восторге тащить кота с собой, но вариантов не было. Загрузились в машину.В квартире котика выпустили, он осмотрелся и залез под кровать. Ну, ладно. Сиди.Мы отправились в кухню, готовить новогодний стол. И тут случилось что-то совсем настолько невероятное, что даже мой друг, ни во что мистическое не верящий и надо мной посмеивающийся, был ошарашен.Дверца кухонного шкафчика распахнулась и оттуда вылетело всё содержимое на середину комнаты.Не выпало, не свалилось, не упало. Выбросило с силой. Полка в шкафчике сорвалась с креплений."Ничёссе..."- только и сказал мой друг.И еще он сказал:- "Я тут живу десять лет и ни разу такого не случалось."Ну, я-то сразу всё поняла. И вслух сказала:- Дорогой домовой! Кот здесь жить не будет, я его заберу завтра с собой. Не сердись.И стала собирать рассыпанные продукты.Кот сидел под кроватью и шерсть у него была дыбом. Называется, в гости приехал!Но больше ничего такого не произошло. Мы хорошо встретили Новый год и утром уехали домой.

Ключевые слова: Новый год кот кухня шкафчик домовой авторская история

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