Странное происшествие на Новый год

Странное происшествие на Новый годНовый год мы договорились встретить вдвоем с моим другом у него дома. Новогоднее настроение мне подпортил мой кот, который лежал скучный, отказывался от корма и, когда я его гладила, тыкался мне в руку горячим носом. Как его было оставить одного больного?
Короче, без кота я отказывалась ехать.
Милый мой был заметно не в восторге тащить кота с собой, но вариантов не было. Загрузились в машину.
В квартире котика выпустили, он осмотрелся и залез под кровать. Ну, ладно. Сиди.
Мы отправились в кухню, готовить новогодний стол. И тут случилось что-то совсем настолько невероятное, что даже мой друг, ни во что мистическое не верящий и надо мной посмеивающийся, был ошарашен.
Дверца кухонного шкафчика распахнулась и оттуда вылетело всё содержимое на середину комнаты.
Не выпало, не свалилось, не упало. Выбросило с силой. Полка в шкафчике сорвалась с креплений.
"Ничёссе..."- только и сказал мой друг.
И еще он сказал:
- "Я тут живу десять лет и ни разу такого не случалось."
Ну, я-то сразу всё поняла. И вслух сказала:
- Дорогой домовой! Кот здесь жить не будет, я его заберу завтра с собой. Не сердись.
И стала собирать рассыпанные продукты.
Кот сидел под кроватью и шерсть у него была дыбом. Называется, в гости приехал!
Но больше ничего такого не произошло. Мы хорошо встретили Новый год и утром уехали домой.
Сегодня, 11:59 by слон и слоненокПросмотров: 865Комментарии: 13
Ключевые слова: Новый год кот кухня шкафчик домовой авторская история