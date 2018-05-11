Что тебе надо от моего мужа?..

V.V.Pukin Просмотров: 908 Комментарии: 14 +14 Сегодня, 07:38 by

Любому доктору известно, что здоровых людей нет. Тем более, здоровых психически…Расскажу историю, услышанную из уст одной своей питерской знакомой. Её имя, по понятным далее причинам, несколько изменю.Алина находилась в разводе уже три с лишним года. После десяти лет совместной и вполне нормальной семейной жизни их пути с мужем разошлись. Может, потому что знали друг друга с детства и за это время порядком поднадоели друг другу. Может, оттого что супруг иногда давал повод для обоснованной ревности. Да и сама Алина несколько раз наставляла благоверному рога. Правда, не так откровенно, как он…За три года свободы от уз брака тридцатипятилетняя женщина повидала много мужичков. Конечно, не в полном смысле слова. Большинство встреч заканчивалось первым же невинным свиданием в кафе или парке. К чему тратить время на заранее никудышный вариант?С каждым новым кавалером прибавлялся и опыт. Алина научилась ещё на первых десяти минутах общения представлять, что за фрукт или овощ тут дует щёки. Насколько правильной оказывалась её оценка, не перепроверяла, полностью полагаясь на свою женскую интуицию.Сайты знакомств, где она, в основном, и находила претендентов на кастинг, достойного материала предоставляли мало. Ей даже казалось, что из года в год тамошний контингент мельчал на глазах. И в прямом, и в переносном смысле. Ни одна из её немногочисленных лав-стори так и не закончилась ничем серьёзным. Из более-менее привлекательных экземпляров половина оказывалась разного рода прохиндеями, половина – женатиками. А Алина хотела замуж, настоящий семейный очаг, любящего мужа, детей. От первого брака имелся сын, но молодая женщина мечтала об ещё хотя бы одном ребёнке…Как-то, припозднившись на службе, она возвращалась домой. Узкая улочка была темна и пустынна. В вечерней тишине раздавалось только цоканье её каблуков. Как вдруг к нему добавился торопливый топот и шарканье где-то позади. Алина невольно ускорила шаг, но топот за спиной приближался. Невольный холодок страха пробежал меж лопаток. Но оглядываться она не стала. Надеялась, может, какой-то физкультурник совершает позднюю пробежку…Но слабая надежда моментально развеялась, уступив место нешуточному испугу, едва женщина почувствовала, как чья-то рука, словно клещами, ухватила за плечо:- Красавица, не хочешь познакомиться?Алина обернулась и увидела две нахальные поддатые физиономии.- Отстаньте!Молодые парни гоповатого вида нагло ухмылялись, чувствуя превосходство в силе:- Не спеши, шалава! И не дёргайся, а то хуже будет!..Алина пыталась вырваться, но двое держали крепко. Один из подонков уже ухватился за её дамскую сумку и с силой тянул к себе, едва не обрывая ручки. Женщина уже собралась во весь голос закричать «помогите!», как вдруг первый гопник расцепил пальцы и кубарем покатился по асфальту.Алина не успела ещё ничего понять. Только краем глаза заметила быструю тень сбоку. Тут же услышала возмущённый возглас второго отморозка:- Ты чо, су…Договорить он не успел. Сложился пополам, а потом от ураганного толчка покатился вслед за собутыльником. Оба прилегли рядышком, ворочаясь и кряхтя от боли, и уже не вставали.Около Алины стоял мужчина и протягивал ей сумку с оборванными ручками:- Пойдёмте отсюда. Вы не пострадали?Алина ещё не пришла в себя от пережитого кошмара. Глотая слёзы, смогла только выдавить:- Нет… Спасибо Вам большое!..Прижав одной рукой к животу изуродованную сумку, а другой ухватив под локоть своего спасителя, добавила:- Проводите меня, пожалуйста! Я здесь недалеко живу…Вот так началось их знакомство. Как в кино.Михаил вдобавок к своему рыцарскому, и даже можно сказать, героическому поступку оказался ещё и настоящим джентльменом. Он не стал напрашиваться в гости. От приглашения зайти выпить по чашечке чая, вежливо отказался. Пообещав - в другой раз. Если, конечно, Алина не передумает…Ещё бы она передумала! Михаил был настоящим долгожданным «принцем на белом коне». Темноволосый, голубоглазый. Сухощавый и подтянутый. Помимо бойцовских качеств Алина сразу отметила добротный недешёвый гардероб мужчины. А также его ухоженный аккуратный вид. Понятно даже неопытному глазу, что мужик нередкий гость в профессиональном салоне красоты. Плюс спокойная, несуетливая манера разговора и поведения говорили об уверенности в жизни и, скорее всего, весьма приличном социальном статусе. К тому же, и по возрасту они оказались почти ровня.Михаил с Алиной стали встречаться. Как галантный кавалер, молодой мужчина приглашал свою пассию на ужин в дорогие рестораны. Встречал после работы букетами и конфетами. По настоятельному приглашению счастливой Алины гостил у неё несколько раз. Но никогда не оставался с ночевой. В душе молодая женщина только удивлялась его выдержке и такту. Но сама проявлять инициативу побаивалась. Чтобы, не дай Бог, не произвести на «правильного» Михаила неправильного впечатления.Так продолжалось с месяц. Наконец Алина решила, что пора активизировать свои действия. Как-то, расхрабрившись после пары бокалов ресторанного вина, со смехом попеняла скромному ухажёру:- Миша, а что ты меня к себе домой не приглашаешь? Сам у меня уже несколько раз гостил, а я у тебя – ни одного! Или жена не разрешает?..Мужчина отшутился в ответ, коротко добавив, что живёт один. И уже давно. Но в гости наконец-то пригласил. Договорились на ближайшую пятницу. Алина специально так подгадала, чтобы впереди были выходные. А остаться с ночевкой и затащить этого скромника в постель – дело техники. Там и поглядим, что он за «прынц»…К своему первому свиданию на территории Михаила Алина готовилась тщательно и основательно. Как Кутузов к Бородинскому сражению. Специально для знаменательного события, раскошелившись на чувствительную сумму, прикупила новое эротичное бельё. На три раза привела в порядок интимные зоны. Даже клофелинчиком запаслась. Так, на крайний случай. Если вдруг ухажёр совсем несговорчивым окажется.Но в ночь перед долгожданной пятницей её разбудил странный телефонный звонок. Звонили с незнакомого номера. Нехотя подняв трубку, услышала:- Что тебе надо от моего мужа?..Ещё ничего не понимая спросонья, переспросила:- Алло… Чьего мужа?А женский голос повторял, словно по заученному:- Что тебе надо от моего мужа?.. Что тебе надо от моего мужа?..Затем раздались короткие гудки. Сон с Алины слетел моментально. Что за баба звонит в два часа ночи?! И какого мужа имеет ввиду?.. Неужели Михаила? Но мы же сегодня вечером встречаемся у него в квартире!..Первым невольным желанием было набрать номер Михаила и всё у него выяснить. Но потом, чуть успокоившись, решила не устраивать разборки посреди ночи. А дождаться утра. Вернее, даже вечера и посмотреть, как мужчина себя поведёт. Если действительно женат, и звонила его законная супружница, то под любым предлогом встречу постарается отменить.А вдруг это был просто чей-то злой розыгрыш?.. Тогда от необоснованных обвинений долгожданный жених может сильно обидеться и её мечта о семейной идиллии так и остаться лишь мечтой…С такими противоречивыми мыслями Алина проворочалась без сна до самого утра.В конце же дня, под вечер, ничем не выдавая своих подозрений, пришла к месту назначенной встречи. К её радостному удивлению, Михаил планов о рандеву в своей квартире не поменял. Одарив женщину роскошным букетом алых роз, галантно усадил в дорогую машину и повёз прямиком к себе домой…Там у Алины появился дополнительный повод для радостного удивления. Квартира, вернее, квартирища показалась ей огромной. К тому же шикарно отделана и обставлена. Даже настоящий камин имеется! Да, деньги у Михаила водятся точно…Романтический вечер удался на славу. Свечи, отражающиеся огоньками в двух бокалах с игристым вином, потрескивающие дрова в камине, красавец-мужчина на тигровой шкуре у её прелестных ножек в ажурных чулочках…Но до самого главного и долгожданного дело всё не доходило. Беседа была приятной и увлекательной, но никак не переводилась в нужное русло. Михаил вольно или невольно избегал щекотливых тем. Так глядишь, чего доброго, он попросит её вон, то бишь, домой обратно увезти!И Алина решилась. Незаметно сыпнула в бокал нерасторопного жениха клофелинчика. Не то сейчас время, чтоб ждать милости от природы! Каждый сам кузнец своего счастья. Особенно женского.Когда разморённый вином и снотворным мужик мирно засопел, развалившись на шкуре у камина, Алина, не торопясь, пошла осматриваться. Внимательно, взором разведчика оценивая обстановку, добралась до двери в самую крайнюю комнату. Подёргала ручку – заперто. Но для женского любопытства преград не существует. Методом дедукции определив местоположение ключа в огромной квартире, открыла замок.За дверью оказалась комната, похожая на спальню. Или на женский будуар. Резной косметический столик с тремя зеркалами в углу. На столике множество флакончиков с парфюмерией и косметические принадлежности. У противоположной стены большая кровать под балдахином, застеленная розовым шифоновым покрывалом. Широкий шкаф рядом. И комод под старину. Над комодом в полстены портрет молодой миловидной женщины. Выписан очень искусно, словно старинными мастерами.Подойдя к шкафу, Алина распахнула дверцы.С плечиков длинным рядом свисали женские платья, блузки с юбками, пиджаки. Перебрав наугад несколько нарядов, опытным взглядом женщина определила, что вся одежда дорогая, не с рынка. Правда, несколько подстаревшая. Такая была в тренде лет пять-десять назад.В ящиках комода ожидаемо оказалось женское нижнее бельё, чулки и колготки.Вот тебе и свободный мужчина! Оказался впрямь женатиком! Разочарованием и обидой, словно ушатом ледяной воды, окатило Алину. Она уже хотела развернуться и уйти прочь из чужого дома, как вдруг услышала за спиной злой женский голос:- Что тебе надо от моего мужа?!Резко обернувшись, Алина застыла в оцепенении…Перед ней стоял совершенно голый Михаил и сверлящим, каким-то чужим взглядом глядел прямо в глаза. Через секунду он открыл рот, и перепуганная насмерть женщина услышала знакомое:- Что тебе надо от моего мужа?!А ещё через мгновение сокрушительный удар в челюсть отправил её в глубокий нокаут…Сколько времени провела она в забытье - неизвестно. Очнулась в полной темноте. Осознание случившегося вернулось не сразу. Минут десять женщина лежала, не шевелясь и прислушиваясь к звукам, доносящимся извне. На ощупь определила, что находится на полу гардеробной. Это помещение Михаил показал, когда помог ей снять пальто в первые минуты визита.Хоть сильно кружилась голова и нестерпимо тошнило, Алина всё же нашла силы потихоньку открыть гардеробную и пробраться в прихожую. На её счастье Михаил в это время мурлыкал себе под нос что-то в дальней комнате.Женщина, стараясь не шуметь, осторожно приоткрыла входную дверь и мышкой выскользнула в подъезд. Спустившись на первый этаж, принялась звонить во все квартиры подряд. На её счастье, за одной из дверей тоже не спали какие-то полуночники. От них и вызвали полицию.Прибывший вскоре наряд без проблем вошёл в квартиру к Михаилу. Горе-жених так и не хватился беглянки, дверь оставалась не запертой. Больше того, увлечённый собой мужчина не слышал, как к комнате приблизились люди в форме. Он сидел за столиком перед зеркалом в вечернем женском платье, парике и наводил макияж, подпевая песенке Лепсверидзе, доносившейся из колонок.Когда надевали наручники, Михаил царапался и верещал, как баба. На лестничной площадке его провели мимо пары любопытных соседей и Алины, прижавшейся спиною к стенке. Она поначалу даже не узнала своего «принца». Подумала – женщину ведут. Проходя мимо, эта «дама» с такой ненавистью зыркнула на Алину, что мороз пробрал до костей. Взгляд был злой и совершенно осмысленный. А глаза тёмные, совсем не как у Миши. Но всё же это был он.У самого лифта обернулся и тем же страшным женским голосом тихо прошипел:- Что тебе надо от моего мужа?..Стоявшая рядом пожилая соседка, выпучив изумлённо глаза, зажала рот руками, чтобы не вскрикнуть. Краем уха Алина услышала, как она прошептала с ужасом:- Милочка!...Судебно-медицинская экспертиза признала Михаила невменяемым. Медицинское заключение гласило, что мужчина страдает диссоциативным расстройством идентичности. После опроса свидетелей и соседей стала ясна возможная причина психического заболевания. Лет семь назад на его глазах страшная трагедия унесла жизнь любимой супруги. Людмилы, Милочки, как все её называли. Михаил горевал очень сильно. Несколько раз пытался наложить на себя руки, но всегда мешала какая-нибудь счастливая случайность.В процессе следствия на него повесили ещё три эпизода. Причём, два со смертельным исходом. Действительно ли он был причастен к тем убийствам, неизвестно. Да ему ведь без разницы – всё равно неподсуден.Как-то после очередного опроса свидетелей в райотделе, Алина столкнулась с той самой соседкой, что присутствовала при задержании Михаила. Пожилая женщина оказалась на редкость словоохотливой и, разговорившись, поделилась с Алиной своими подозрениями:- Знаешь, девочка, не верю в то, что Мишка наш псих. Я ведь его лет десять знаю. С тех самых пор, как они с Милочкой после свадьбы в эту квартирищу переехали. Саму Милочку тоже не перепутаю. Мы же на одной лестничной клетке как дружно жили! И в гости ходили, и на дачи друг к дружке ездили…Женщина, вытерла платочком невольную слезу. А потом, понизив голос, зашептала:- Милка это была! Точно тебе говорю! Вселилась её душа неупокоенная в нашего Мишу. Только не понимаю сама, как такое возможно. Но ведь голос и глазищи - один в один Милочкины!..От этих бредней Алине стало плохо. Спешно попрощавшись, она выскочила на воздух. Лишь пройдя пешком несколько кварталов по бурлящей улице, женщина немного успокоилась. Вот ведь бабки полоумные, несут, не разбирая, что попало!..Михаила после завершения следствия и закрытия дела поместили в психиатрическую лечебницу. Но несмотря на это, Алина ещё долго вздрагивала вечерами при каждом телефонном звонке, с ужасом ожидая услышать знакомое:- Что тебе надо от моего мужа?..25.12.2019

Ключевые слова: Псих мужчина и женщина страх ужас страшная квартира жених знакомство преступление больной любовь романтический вечер полиция авторская история

Другие, подобные истории: