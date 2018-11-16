Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

"Умерла я, Верочка..."

"Умерла я, Верочка..."


Случай был давно, еще в 90-х годах. Была у меня свекровь. При жизни такая щепетильная женщина, не то, чтобы ей все не угодно было или вредина какая. Нет! Просто всё у нее должно было по полочкам лежать, и все, что она задумала, все так и должно было быть!!! Характерная, в общем!

Перед смертью она всё нам с мужем приговаривала: вот в этом платье меня похороните, вот эту фотографию на памятник обязательно, вот так меня поминайте и прочее. Мы отмахивались от ее просьб, так как думали, что она просто набивает себе цену и требует внимания к себе. Выглядела она для своего возраста замечательно, и в свои 64 года бегала так, что молодые позавидовали бы.

Жили мы вместе с ней. Не хотела она "доживать" свои последние дни в одиночестве. Переехали в ее огромною трешку, продали свою и всех все устраивало. Характер был у меня покладистый и мы легко обо всем договаривались. Муж даже иногда "тихо" ревновал. Вообщем любила она меня.

Как-то утром я проснулась и пошла на кухню завтракать. Марья Ильинична вставала раньше и любила наготавливать так, чтобы с пустым желудком мы никуда не ушли. Захожу на кухню, завтрака нет, за столом сидит Марья Ильинична и плачет. Я у нее спрашиваю, что случилось?

А она мне:

- Умерла, я Верочка....

В мгновение она исчезла. Я на своих "ватных ногах" побежала в нашу комнату будить мужа.

Конечно, я его перепугала своими воплями, что мама умерла. В слезах, сама не зная, что случилось, не могла даже двух слов связать.

В итоге свекрови констатировали смерть от остановки сердца.

Были 90-е годы, похоронных бюро не было, и приходилось все делать самим, с помощью родственников. Не было прощальных залов, и Марья Ильинична находилась в гостиной.

Ночью перед похоронами, я открываю глаза и вижу ее отчетливо, как в прошлый раз на кухне. И говорит она мне:

- Верочка, накинь мне еще бордовую кофточку, пожалуйста, боюсь замерзну.

Утром рано часа в 4, пока еще никого не было в квартире я нашла ее кофту и одела ей её.

Конечно было немного жутковато, но приходилось страх убрать подальше из головы.

Сижу я перед гробом, смотрю на нее и думаю, вообще как просто спит, вот сейчас проснется и пойдет. Слёзы текут рекой....

А она встала и пошла. В смысле тело лежит, а она встает и опять ко мне подходит, садится рядом, чувствую холод от ее руки у себя на плече. Страшно! И говорит она мне:

- Ты знаешь, Верочка, а я ведь не просто ушла из жизни...А чтобы место освободить дочке твоей. А тебя прошу - не забывай меня. Сыну-то некогда, а тебя очень прошу. И подкрась, пожалуйста, мне губы, а помаду положи мне в гроб.

И вновь исчезла.

Все сделала ей, как она просила.

Больше она мне не являлась. Только во снах. И то, когда я узнала о беременности, и приснилась она мне счастливой, и все в той же бордовой кофточке (мерзнет наверное), и говорит:

- Вот, я же тебе говорила - скоро дочку родишь.

И в ту ночь, когда родилась дочь, услышала как бы ее голос:

- Поздравляю!!!

Автор - канал Моя и не моя жизнь!
Источник.

Сегодня, 07:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 347Комментарии: 12
+20

Ключевые слова: Свекровь смерть ночь видение просьба

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: supik
Сегодня, 07:19
+3
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 535
Хорошо когда свекровь любит невестку и не тянет сына себя (что в последствии они расходятся).
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: DRUID
Сегодня, 08:21
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (262|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 304
Какая неугомонная всекра.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 08:35
+5
Группа: Посетители
Репутация: (504|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 992
пока еще никого не было в квартире я нашла ее кофту и одела ей её.

Конечно было немного жутковато


Стальные нервы у тётьки. m0304
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 08:45
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 13
Такая милая история da хоть и печальная, конечно..
Зарегистрирован: 9.11.2019
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 09:10
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1179|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 496
чот как-то с трудом верится
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#6 написал: Cdtnkfyf z
Сегодня, 09:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 177
а мне понравилась история, а когда еще и поздравила свекровь... супер!++++
Зарегистрирован: 10.11.2012
#7 написал: daytaler
Сегодня, 11:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 344
Что-то мне подсказывает, что душа свекрови перевоплотилась в дочь Верочки.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#8 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 14:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 358
Невообразимо активная женщина. Или невестка гипер чувствительная. Почему- то верю. Хоть ни у кого из знакомых родня так не активничала. Мамин брат, мой дядя, только приснился маме очень явно, через 2 дня после похорон, и сказал: "сеструшка, вставай давай". Но это сон.да и не снился больше так явно.
Зарегистрирован: 19.03.2018
 
#9 написал: Попутчица
Сегодня, 16:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 135
Что-то страшно даже представить себе такое. Но, почему-то, верится, либо девушка была убита горем и перепутала сон с явью.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 16:35
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (2315|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 972
Ну да, чтобы место освободить можно только умереть, никак иначе. Конечно, как жить вчетвером в 3-комнатной, ужас невероятный))
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#11 написал: daytaler
Сегодня, 18:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 344
Не свекровь, а тёмный кардинал.Уж больно какая-то приторная.Всё суетилась, всё наперёд знала, усыпила интуицию невестки, а она возьми, и вверилась слащавым уговорам.Не верю в доброту свекрови, не верю.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#12 написал: Баба Клава
Сегодня, 20:07
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2860|-2)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 428
Мда. Представляю, как ента баба в 4 утра одна волохала в гробу окоченевшее тело своей свекровки, чтобы кофточку на нее напялить. Замерзла она, видите ли... 369
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.