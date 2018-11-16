"Умерла я, Верочка..."

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 347 Комментарии: 12 +20 Сегодня, 07:00 by

Случай был давно, еще в 90-х годах. Была у меня свекровь. При жизни такая щепетильная женщина, не то, чтобы ей все не угодно было или вредина какая. Нет! Просто всё у нее должно было по полочкам лежать, и все, что она задумала, все так и должно было быть!!! Характерная, в общем!Перед смертью она всё нам с мужем приговаривала: вот в этом платье меня похороните, вот эту фотографию на памятник обязательно, вот так меня поминайте и прочее. Мы отмахивались от ее просьб, так как думали, что она просто набивает себе цену и требует внимания к себе. Выглядела она для своего возраста замечательно, и в свои 64 года бегала так, что молодые позавидовали бы.Жили мы вместе с ней. Не хотела она "доживать" свои последние дни в одиночестве. Переехали в ее огромною трешку, продали свою и всех все устраивало. Характер был у меня покладистый и мы легко обо всем договаривались. Муж даже иногда "тихо" ревновал. Вообщем любила она меня.Как-то утром я проснулась и пошла на кухню завтракать. Марья Ильинична вставала раньше и любила наготавливать так, чтобы с пустым желудком мы никуда не ушли. Захожу на кухню, завтрака нет, за столом сидит Марья Ильинична и плачет. Я у нее спрашиваю, что случилось?А она мне:- Умерла, я Верочка....В мгновение она исчезла. Я на своих "ватных ногах" побежала в нашу комнату будить мужа.Конечно, я его перепугала своими воплями, что мама умерла. В слезах, сама не зная, что случилось, не могла даже двух слов связать.В итоге свекрови констатировали смерть от остановки сердца.Были 90-е годы, похоронных бюро не было, и приходилось все делать самим, с помощью родственников. Не было прощальных залов, и Марья Ильинична находилась в гостиной.Ночью перед похоронами, я открываю глаза и вижу ее отчетливо, как в прошлый раз на кухне. И говорит она мне:- Верочка, накинь мне еще бордовую кофточку, пожалуйста, боюсь замерзну.Утром рано часа в 4, пока еще никого не было в квартире я нашла ее кофту и одела ей её.Конечно было немного жутковато, но приходилось страх убрать подальше из головы.Сижу я перед гробом, смотрю на нее и думаю, вообще как просто спит, вот сейчас проснется и пойдет. Слёзы текут рекой....А она встала и пошла. В смысле тело лежит, а она встает и опять ко мне подходит, садится рядом, чувствую холод от ее руки у себя на плече. Страшно! И говорит она мне:- Ты знаешь, Верочка, а я ведь не просто ушла из жизни...А чтобы место освободить дочке твоей. А тебя прошу - не забывай меня. Сыну-то некогда, а тебя очень прошу. И подкрась, пожалуйста, мне губы, а помаду положи мне в гроб.И вновь исчезла.Все сделала ей, как она просила.Больше она мне не являлась. Только во снах. И то, когда я узнала о беременности, и приснилась она мне счастливой, и все в той же бордовой кофточке (мерзнет наверное), и говорит:- Вот, я же тебе говорила - скоро дочку родишь.И в ту ночь, когда родилась дочь, услышала как бы ее голос:- Поздравляю!!!Автор - канал Моя и не моя жизнь!

Ключевые слова: Свекровь смерть ночь видение просьба

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