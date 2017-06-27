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Истории из жизни

Заброшенный дом на отшибе

Привет, сегодня хотела бы рассказать историю, которая произошла со мной лет так в 15.
Было очень жаркое лето, я, как обычно, проводила его на даче.
Там было не скучно, т.к. у меня были друзья: Лена, Игорь, Серёжа, Дима.
Ребята были чуть постарше меня, знала я всех ещё с детства, скажем так, росли вместе.
Перейдём к непосредственной истории.
Я, Игорь и Димка гуляли вечером.
Сережка поехать на станцию по просьбе бабушки, а Ленку просто не отпустили.
Прогулка не предвещала беды.
И тут у наших пареньков случилось обострение, захотелось, мол, экстримчика. Далее диалог передаю примерно, так как помню не очень.
Игорь:
- Слушайте, может, пройдёмся по тому дому, ну тот, что на отшибе?

Я:
- Вам приключений не хватает? Ну так я вам могу обеспечить, может не нужно?

Дима:
- Да ну, бабам слово не давали, Игорь, я с тобой!

Игорь:
- Ну и значит Анька с нами, не оставит же она в беде таких плейбоев.

Я:
- Ну ладно, уговорили, черти.

Этот дом стоял неподалёку от дач. Нужно было просто выйти за заборчик и пройти 2 поворота.
Я шла, понурив голову, будто чувствуя какие-то неприятные последствия.
Дошли мы быстро, за разговорами не заметили, как начало ещё более темнеть.
Жили мы тогда с бабушками, а они особо не контролировали нас, и поэтому гуляли мы обычно до утра.
Дом стоял в хорошем состоянии, никогда бы не сказала, что внутри может такое твориться...

Первыми зашли парни, я вообще не горела желанием посещать данное здание, но оставаться одной посреди отшиба, да ещё и в темноте, не очень то и хотелось.
Дверь они открыли достаточно быстро, хлипкая деревянная дверь беспрекословно отворилась под напором широкоплечих парней.
Я шла ровно за ними. Колени подтрясывались, но мальчики убеждали меня в полной безопасности данной затеи.
В доме стоял запах сырости, ну как это и присуще старым деревянным домам.
Внутри было чисто, как будто дом и не был заброшен.
Знаете, что удивило меня тогда больше всего?
Отсутствие пыли.
Ее не то, чтобы было мало, ее совсем не было. Как будто после генеральной уборки.

Мы прошли гостиную и остановились в кухне, она была особенно красивой.
Кружевная скатерть, расстрелянная на столе, очень мне понравилась.
И тут началось самое интересное.

После минут пяти мы стали слышать со второго этаже этого дома странный скрежет, будто кто-то трёт железной кочергой об сковородку.
Звук продолжался на протяжении секунд 30, а потом резко прекратился.
За этими скрежетом послышались тяжелые, отчетливо громкие шаги.
Мне было страшно, а пареньки усмехались над зажавшейся в клубочек 15-летней девчонкой, но только мне было не до шуток.
Они не стали дальше смотреть на мои корёженья и повалили осматривать дом вдвоём,оставив меня в гордом одиночестве.
Я присела на оббитый стул и стала ждать пареньков, слушая вой и всхлипывания старого дома.
Минут через 7 я услышала странный скрежет и переговоры, но так как парни ходили вдвоём, я думала, что разговаривают они, пока не прислушалась.
- Чего забыли?
- Кого забыли?
- Ох, та и вазочки нет моей, забрали, душегубы, изверги проклятые, сожру, всех сожру, со свету с белого сживу.
Мои парни не имели столь писклявого старушечьего голоса, да и слова такие в своей речи не использовали.

Секунд через 20 после такого диалога я услышала топот, а потом и увидела вбегающих в кухню пацанов с глазами по бублику.
Ничего не объясняя, они схватили меня за руку и вырвали из кухни.
Я в полном недоумении задавала вопросы, на что получала только быстрое дыхание и тяжелый испуганный взгляд.

Выбежали мы с этого участка и парни начали свой рассказ:
- Стоим мы, значит, в какой-то комнате, рассматриваем сервант со старой посудой и фотографиями.
И тут Димка заметил вазочку красивую такую (а они прекрасно знали, как тащилась моя бабан по вазочкам).
Взяли вазочку и думаем, во баб Люда-то обрадуется, и тут позади нас начинается какое-то движение, ну мы то, наивные дураки, подумали,что это ты. Я тебе в шутку и говорю: «Ну чё, Анька, отошла от своих бабьих истерик, говорили - нет тут ничего, а ты заныла», - поворачиваюсь, а там стоит бабулька, милый одуван в чепчике.
Я толкаю Димку в бок, чтобы он тоже повернулся, но вижу, что он стоит весь бледный, как скатерть та на кухне.
И тут бабулька начала чушь пороть, про вазу и ещё про что-то, ну а мы стоим в оцепенении и понять ничего не можем, и тут бабулька на нас пошла, проклятия кидая, вот мы за тобой и побежали, гнилое это место, Ань.

Верить-то я им поверила, мальчишки взрослые, придумали, чтобы попугать?
Да нет, слишком уж перекосило их от испуга.
Да и после это начали происходить у нас странные случаи да, возможно, совпадения.
У Игоря заболела бабушка, «сгорела» у нас на глазах, хотя была весёлой и энергичной, после чего они продали дачу и больше мы с ним не виделись.
А Димка завалил вступительные в институт и дальше связался с плохой компанией.
Сейчас я поддерживаю контакт только с Леной и Сережей, недавно вспоминали эту историю, смеялись, но можно ли над таким смеяться, я не знаю...С лишком страшно было мне в тот момент.

Вчера, 22:12 by lisanadasПросмотров: 149Комментарии: 1
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Ключевые слова: Дом парни бабулька вазочка авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
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Возможно дом всё-таки жилой был, жила старушка тихонечко, её не видно и не слышно было, а тут гости. Незваные! scream
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