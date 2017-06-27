Заброшенный дом на отшибе

lisanadas Просмотров: 149 Комментарии: 1 0 Вчера, 22:12 by

Привет, сегодня хотела бы рассказать историю, которая произошла со мной лет так в 15.Было очень жаркое лето, я, как обычно, проводила его на даче.Там было не скучно, т.к. у меня были друзья: Лена, Игорь, Серёжа, Дима.Ребята были чуть постарше меня, знала я всех ещё с детства, скажем так, росли вместе.Перейдём к непосредственной истории.Я, Игорь и Димка гуляли вечером.Сережка поехать на станцию по просьбе бабушки, а Ленку просто не отпустили.Прогулка не предвещала беды.И тут у наших пареньков случилось обострение, захотелось, мол, экстримчика. Далее диалог передаю примерно, так как помню не очень.Игорь:- Слушайте, может, пройдёмся по тому дому, ну тот, что на отшибе?Я:- Вам приключений не хватает? Ну так я вам могу обеспечить, может не нужно?Дима:- Да ну, бабам слово не давали, Игорь, я с тобой!Игорь:- Ну и значит Анька с нами, не оставит же она в беде таких плейбоев.Я:- Ну ладно, уговорили, черти.Этот дом стоял неподалёку от дач. Нужно было просто выйти за заборчик и пройти 2 поворота.Я шла, понурив голову, будто чувствуя какие-то неприятные последствия.Дошли мы быстро, за разговорами не заметили, как начало ещё более темнеть.Жили мы тогда с бабушками, а они особо не контролировали нас, и поэтому гуляли мы обычно до утра.Дом стоял в хорошем состоянии, никогда бы не сказала, что внутри может такое твориться...Первыми зашли парни, я вообще не горела желанием посещать данное здание, но оставаться одной посреди отшиба, да ещё и в темноте, не очень то и хотелось.Дверь они открыли достаточно быстро, хлипкая деревянная дверь беспрекословно отворилась под напором широкоплечих парней.Я шла ровно за ними. Колени подтрясывались, но мальчики убеждали меня в полной безопасности данной затеи.В доме стоял запах сырости, ну как это и присуще старым деревянным домам.Внутри было чисто, как будто дом и не был заброшен.Знаете, что удивило меня тогда больше всего?Отсутствие пыли.Ее не то, чтобы было мало, ее совсем не было. Как будто после генеральной уборки.Мы прошли гостиную и остановились в кухне, она была особенно красивой.Кружевная скатерть, расстрелянная на столе, очень мне понравилась.И тут началось самое интересное.После минут пяти мы стали слышать со второго этаже этого дома странный скрежет, будто кто-то трёт железной кочергой об сковородку.Звук продолжался на протяжении секунд 30, а потом резко прекратился.За этими скрежетом послышались тяжелые, отчетливо громкие шаги.Мне было страшно, а пареньки усмехались над зажавшейся в клубочек 15-летней девчонкой, но только мне было не до шуток.Они не стали дальше смотреть на мои корёженья и повалили осматривать дом вдвоём,оставив меня в гордом одиночестве.Я присела на оббитый стул и стала ждать пареньков, слушая вой и всхлипывания старого дома.Минут через 7 я услышала странный скрежет и переговоры, но так как парни ходили вдвоём, я думала, что разговаривают они, пока не прислушалась.- Чего забыли?- Кого забыли?- Ох, та и вазочки нет моей, забрали, душегубы, изверги проклятые, сожру, всех сожру, со свету с белого сживу.Мои парни не имели столь писклявого старушечьего голоса, да и слова такие в своей речи не использовали.Секунд через 20 после такого диалога я услышала топот, а потом и увидела вбегающих в кухню пацанов с глазами по бублику.Ничего не объясняя, они схватили меня за руку и вырвали из кухни.Я в полном недоумении задавала вопросы, на что получала только быстрое дыхание и тяжелый испуганный взгляд.Выбежали мы с этого участка и парни начали свой рассказ:- Стоим мы, значит, в какой-то комнате, рассматриваем сервант со старой посудой и фотографиями.И тут Димка заметил вазочку красивую такую (а они прекрасно знали, как тащилась моя бабан по вазочкам).Взяли вазочку и думаем, во баб Люда-то обрадуется, и тут позади нас начинается какое-то движение, ну мы то, наивные дураки, подумали,что это ты. Я тебе в шутку и говорю: «Ну чё, Анька, отошла от своих бабьих истерик, говорили - нет тут ничего, а ты заныла», - поворачиваюсь, а там стоит бабулька, милый одуван в чепчике.Я толкаю Димку в бок, чтобы он тоже повернулся, но вижу, что он стоит весь бледный, как скатерть та на кухне.И тут бабулька начала чушь пороть, про вазу и ещё про что-то, ну а мы стоим в оцепенении и понять ничего не можем, и тут бабулька на нас пошла, проклятия кидая, вот мы за тобой и побежали, гнилое это место, Ань.Верить-то я им поверила, мальчишки взрослые, придумали, чтобы попугать?Да нет, слишком уж перекосило их от испуга.Да и после это начали происходить у нас странные случаи да, возможно, совпадения.У Игоря заболела бабушка, «сгорела» у нас на глазах, хотя была весёлой и энергичной, после чего они продали дачу и больше мы с ним не виделись.А Димка завалил вступительные в институт и дальше связался с плохой компанией.Сейчас я поддерживаю контакт только с Леной и Сережей, недавно вспоминали эту историю, смеялись, но можно ли над таким смеяться, я не знаю...С лишком страшно было мне в тот момент.

Ключевые слова: Дом парни бабулька вазочка авторская история

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