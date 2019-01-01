ТигинаБутто чёрная дыра грип втягивал в себя людей.Было много смертей.. Они и сейчас есть.От кашля лёгкие надувались как шарик.И лопались... В здании морга даже в коредоре лижат трупы.
Игорь беззаботно идёт по улице.Не думая о будущиг заботах...
Упавши на ступеньках Мужчина вернулся на свою роботу.
"Вот так всегда..." Думает Игорь.
"Всё как вегда.Тихо.Трупы любят тишину"
"Ей! Привет! Как у тебя дела? Что нового?"Говорит Игорь трупу.
Он был одинок... У него небыо нидрузей.Ни родителей... Он из Дет.дома.
10 часов.День прошёл так незаметно...
Идучи по улице Игорь заметил что никого нет.
Вообще никого!
Никого живого...
Будто кто-то прошептал на ухо "Биги,Игорь,биги!"
Игорь быстро побежал с чувством страха.
Как-будто за ним бижал какой то волк...
Он был впочти возли свое дома как.
Но ему как всегда не пофортило.
Он споткнулся.
Его что-то укусило за ногу.
Он поднялся на ноги и быстро полетел к двери.
Наконец то он в доме.
Нога была вся в крови.
Но кровь не текла.
Это была чужая кровь.
Он осмотрел ногу.
Там был один маленький укус.
Но откуда столько крови??
Вчера, 20:02 by Nikeron_Просмотров: 36Комментарии: 0
Ключевые слова: Грипп морг трупы авторская история