Тигина

Nikeron_ Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:02 by

Бутто чёрная дыра грип втягивал в себя людей.Было много смертей.. Они и сейчас есть.От кашля лёгкие надувались как шарик.И лопались... В здании морга даже в коредоре лижат трупы.Игорь беззаботно идёт по улице.Не думая о будущиг заботах...Упавши на ступеньках Мужчина вернулся на свою роботу."Вот так всегда..." Думает Игорь."Всё как вегда.Тихо.Трупы любят тишину""Ей! Привет! Как у тебя дела? Что нового?"Говорит Игорь трупу.Он был одинок... У него небыо нидрузей.Ни родителей... Он из Дет.дома.10 часов.День прошёл так незаметно...Идучи по улице Игорь заметил что никого нет.Вообще никого!Никого живого...Будто кто-то прошептал на ухо "Биги,Игорь,биги!"Игорь быстро побежал с чувством страха.Как-будто за ним бижал какой то волк...Он был впочти возли свое дома как.Но ему как всегда не пофортило.Он споткнулся.Его что-то укусило за ногу.Он поднялся на ноги и быстро полетел к двери.Наконец то он в доме.Нога была вся в крови.Но кровь не текла.Это была чужая кровь.Он осмотрел ногу.Там был один маленький укус.Но откуда столько крови??

Ключевые слова: Грипп морг трупы авторская история

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