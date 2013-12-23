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Истории из жизни

Горький опыт

Хочу поделиться своим горьким опытом. После того, что со мной случилось, я уверена, что у каждого человека есть свой жизненный путь, который ему суждено пройти, и пытаться изменить судьбу чревато неприятными последствиями. Ну, обо всем по-порядку…

Прожив 10 лет в браке, я, забрав дочку, ушла от мужа и, чтоб насолить ему, начала встречаться практически с первым попавшимся парнем – подруга познакомила меня с коллегой по работе – Андреем.

Роман завязался бурный и красивый. Бывший муж, естественно, ревновал, проходу не давал, тем самым удовлетворяя сполна мою уязвленную гордость, но сделать уже ничего не мог. К слову сказать, был еще один парень, давно робко ухаживающий за мной, но тогда я не воспринимала его всерьез, игнорировала, а порой бывала даже груба с ним…

Вскоре Андрей из «первого попавшегося парня» превратился в желанного ухажера, а потом я и вовсе по уши в него влюбилась. Через полгода мне захотелось чего-то большего, чем цветочно-морковных отношений, встреч по вечерам и расставаний на несколько дней. Однако моего молодого человека такие отношения устраивали, и он не спешил все менять. Он был «орлом свободного полета».
Поняв, что уговорами и просьбами изменить ничего не смогу, я обратилась к местной бабке-гадалке. Она провела какой-то ритуал и дала мне небольшую «молитвочку», которую надо было читать 3 вечера подряд, что я, не раздумывая, и сделала.

Сработало! Андрей уже через неделю переехал ко мне, я была на седьмом небе от счастья!

Но через пару месяцев счастье закончилось. Я чувствовала, что моему ненаглядному некомфортно со мной, что он и рад бы уйти, но ему что-то не дает. А однажды он и сам признался в этом:

– Головой понимаю, что не хочу с тобой жить, – разоткровенничался как-то Андрей, – а ноги сами сюда несут!

Мне стало обидно за такие слова в мой адрес, но я любила его и решила, во что бы то ни стало, удержать. Помню, в ту же ночь мне приснился сон: я стою на развилке 2-х дорог, рядом со мной какой-то человек, даже не человек, а лишь его очертания. Он пытается что-то объяснить мне, от чего-то предостеречь, но я его не слушаю. Я бегу от него по одной из дорог, а он бежит следом и кричит: «Нет! Не туда!..»

Андрей менялся на глазах. Часто выходил из себя, придирался к любой мелочи, стал без дела кричать на мою дочь – мы его попросту раздражали своим присутствием. Я отправила дочь жить к бабушке, сама подолгу и много плакала и, наконец, сдалась. В один прекрасный день я выгнала Андрея и запретила ему возвращаться.

Вечером, лежа в кровати, я вслух начала жаловаться на свою судьбу и просить перемен к лучшему, а ночью вновь увидела сон с «прозрачным человеком». Он стоял с огромным стеклом в руках, а я держала перо. И как только я коснулась пером стекла, оно рассыпалось на мелкие кусочки. Я услышала голос в своей голове: «За все в жизни нужно платить…»

Через несколько дней явился Андрей. Он долго звонил в дверь, я не открывала, а когда, после долгих уговоров и обещаний, что «все будет хорошо», повернула ключ в замке, он ворвался, как ураган, и накинулся на меня с кулаками. Он был выпивший и кричал, что жить без меня не может, но стоит увидеть – готов убить. Он был вне себя от ярости, наносил мне все новые и новые удары, спрашивая, что я с ним сделала…

Очнулась я в больнице. На теле не было живого места. Кроме многочисленных гематом врачи диагностировали перелом ребер и носа, трещину на черепе. Андрея я с тех пор не видела.

Через 3 года я вышла замуж за того робкого ухажера. Сейчас у нас все хорошо. И пусть для кого-то это прозвучит пессимистично, я поверила в судьбу и больше не желаю вмешиваться в ее планы.

Автор: Натали.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:38
Вчера, 19:38 by Мария СайгинаПросмотров: 1 138Комментарии: 17
+4

Ключевые слова: Приворот женщина мужчина последствия

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:04
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 88
Комментариев: 5 538
Обычная, нравоучительная история. Не удивлюсь, что выдумана
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: daytaler
Вчера, 20:13
0
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 254
Пока другая не перехватила, надо срочно действовать согласно плану - "Б".Уж лучше приворот, чем одиночество.Для главной героини мужчины, как собачонки.Для таких, что мужчина, что шпиц — забавный, говорящий кабелёк.
Можете минусить, сколько угодно.В современных женщинах любви - нет!Хищник на любовь не способен!
Зарегистрирован: 16.10.2014
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:26
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 88
Комментариев: 5 538
Цитата: daytaler
современных женщинах любви - нет!

joy
Кто же мальчика так обидел? Вам к Новоселову, и на антивумен. Там поймут, сопельки вытрут)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Прохожий
Вчера, 20:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 93
Комментариев: 983
Цитата: daytaler
В современных женщинах любви - нет!Хищник на любовь не способен!


Когда с места в карьер начинают поливать всех женщин без разбору, тянет спросить: ваша мама тоже такая?
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#5 написал: daytaler
Вчера, 21:05
-1
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 254
Чем меня обидели?Я вижу каждого насквозь.Женщин из сознанием:как у Зинки, Дарьи Петровны и машинистки, которую привёл в дом Шариков, к своим мыслям не подпускаю.
Холопы к холопам.Кастовость ни кто не отменял.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#6 написал: daytaler
Вчера, 21:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 254
Статистика разводов на сегодняшний день — катастрофична.Истинно любящего человека бросить не возможно, это то же самое, как отказаться от солнца.Так где же любовь у таких пар?Её давно уже нет, на её месте сейчас — химера.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#7 написал: LudaM
Вчера, 21:33
0
Группа: Посетители
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Комментариев: 751
Больше всего в истории жалко маму героини. Увидеть свою дочь в таком состоянии - врагу не пожелаешь
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#8 написал: daytaler
Вчера, 21:58
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Комментариев: 254
Ребята, нельзя вот так просто ляпнуть:я тебя люблю.У вас любовь — это:мне симпатичен твой внешний вид, и секс с тобой приятен, да и вообще с тобой сосуществовать легко.Чтобы по-настоящему любить, надо пахать над своим сознанием.Свести ревность на нет.Любое проявление ревности к близкому человеку, говорит о том, что ты ещё мыслишь инстинктами зверя, но не духа.Человек не вещь, и никто не в праве говорить ему, что думать, что говорить, а тем более кого любить.Любовь — это умение отдавать, дарить свое внимание и тепло.И ничего не требовать взамен, а тем более, жалеть об этом.

Цитата: LudaM
Больше всего в истории жалко маму героини. Увидеть свою дочь в таком состоянии - врагу не пожелаешь

Какие желания, такие и воздаяния.

Цитата: LudaM
Больше всего в истории жалко маму героини. Увидеть свою дочь в таком состоянии - врагу не пожелаешь

А если бы так поступили с вашим сыном?Что бы вы сделали?
Зарегистрирован: 16.10.2014
#9 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:34
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Угробила мужика. Ну что с такой поделать? Ладно хоть осознала!
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#10 написал: daytaler
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Цитата: Мать_Драконов
Угробила мужика. Ну что с такой поделать? Ладно хоть осознала!

Ведь знала, что худо будет, но всё равно, от мысли своей, не отступилась.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#11 написал: daytaler
Сегодня, 00:09
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Любящего человека невозможно, не любить, с ним рядом хочется, просто быть.Так кто же тогда прибегает к приворотам?Те, кто не умеют любить.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#12 написал: daytaler
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По оценкам правозащитников, убийства у семейного очага на территории России происходят каждый час.Каждый час в России одна женщина погибает от насилия в семье. Домашнее насилие — лишь чудовищная верхушка айсберга.Отношение общества к проблеме настолько легкомысленное, что даже близкие люди отводят глаза.Женщины, где ваша любовь?В первую очередь к себе?
Зарегистрирован: 16.10.2014
#13 написал: DRUID
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Упустила шанс, пожить для себя, заняться собой, саморазвиться, сблизиться с ребёнком, осознать, что важно и нужно в жизни. Из одних неудачных отношений сразу в другие и робкого умудрилась под занавес подобрать.

"Андрея я с тех пор не видела."
Ну это вряд ли. Скорая по факту докладывает в полицию, а те заводят дело.
Так что в суде однозначно должны были увидеться.

Выдумка может, хотя таких историй куча.
Некоторые дамы любят экстрим, пока не помотаются не угомоняться.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#14 написал: supik
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Баба дура вот и все... за все грехи будет расплачиваться ее дочь... таков закон. пусть даже сейчас она "счастлива".. что ждет ее дочь никто не знает...
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#15 написал: ZelD
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Интересно получется! Приворожила, потом разлюбила,и выгнала. Неудивительно, что по сусалам получила-и поделОм, всё правильно Андрюша сделал!
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#16 написал: apry
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Не понимала и не понимаю, как можно в здравом уме взрослой женщине пойти приворожить мужика, а потом ещё из-за того, что он с ней не хочет жить и ребёнок мешает, отправить СВОЮ ЖЕ ДОЧЬ от себя к бабушке.................... Дальше у меня одни маты, которые писать нельзя.................
Зарегистрирован: 30.08.2017
#17 написал: Pmariam
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классика жанра
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