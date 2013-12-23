Горький опыт

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:38

Мария Сайгина Просмотров: 1 138 Комментарии: 17 +4 Вчера, 19:38 by

Хочу поделиться своим горьким опытом. После того, что со мной случилось, я уверена, что у каждого человека есть свой жизненный путь, который ему суждено пройти, и пытаться изменить судьбу чревато неприятными последствиями. Ну, обо всем по-порядку…Прожив 10 лет в браке, я, забрав дочку, ушла от мужа и, чтоб насолить ему, начала встречаться практически с первым попавшимся парнем – подруга познакомила меня с коллегой по работе – Андреем.Роман завязался бурный и красивый. Бывший муж, естественно, ревновал, проходу не давал, тем самым удовлетворяя сполна мою уязвленную гордость, но сделать уже ничего не мог. К слову сказать, был еще один парень, давно робко ухаживающий за мной, но тогда я не воспринимала его всерьез, игнорировала, а порой бывала даже груба с ним…Вскоре Андрей из «первого попавшегося парня» превратился в желанного ухажера, а потом я и вовсе по уши в него влюбилась. Через полгода мне захотелось чего-то большего, чем цветочно-морковных отношений, встреч по вечерам и расставаний на несколько дней. Однако моего молодого человека такие отношения устраивали, и он не спешил все менять. Он был «орлом свободного полета».Поняв, что уговорами и просьбами изменить ничего не смогу, я обратилась к местной бабке-гадалке. Она провела какой-то ритуал и дала мне небольшую «молитвочку», которую надо было читать 3 вечера подряд, что я, не раздумывая, и сделала.Сработало! Андрей уже через неделю переехал ко мне, я была на седьмом небе от счастья!Но через пару месяцев счастье закончилось. Я чувствовала, что моему ненаглядному некомфортно со мной, что он и рад бы уйти, но ему что-то не дает. А однажды он и сам признался в этом:– Головой понимаю, что не хочу с тобой жить, – разоткровенничался как-то Андрей, – а ноги сами сюда несут!Мне стало обидно за такие слова в мой адрес, но я любила его и решила, во что бы то ни стало, удержать. Помню, в ту же ночь мне приснился сон: я стою на развилке 2-х дорог, рядом со мной какой-то человек, даже не человек, а лишь его очертания. Он пытается что-то объяснить мне, от чего-то предостеречь, но я его не слушаю. Я бегу от него по одной из дорог, а он бежит следом и кричит: «Нет! Не туда!..»Андрей менялся на глазах. Часто выходил из себя, придирался к любой мелочи, стал без дела кричать на мою дочь – мы его попросту раздражали своим присутствием. Я отправила дочь жить к бабушке, сама подолгу и много плакала и, наконец, сдалась. В один прекрасный день я выгнала Андрея и запретила ему возвращаться.Вечером, лежа в кровати, я вслух начала жаловаться на свою судьбу и просить перемен к лучшему, а ночью вновь увидела сон с «прозрачным человеком». Он стоял с огромным стеклом в руках, а я держала перо. И как только я коснулась пером стекла, оно рассыпалось на мелкие кусочки. Я услышала голос в своей голове: «За все в жизни нужно платить…»Через несколько дней явился Андрей. Он долго звонил в дверь, я не открывала, а когда, после долгих уговоров и обещаний, что «все будет хорошо», повернула ключ в замке, он ворвался, как ураган, и накинулся на меня с кулаками. Он был выпивший и кричал, что жить без меня не может, но стоит увидеть – готов убить. Он был вне себя от ярости, наносил мне все новые и новые удары, спрашивая, что я с ним сделала…Очнулась я в больнице. На теле не было живого места. Кроме многочисленных гематом врачи диагностировали перелом ребер и носа, трещину на черепе. Андрея я с тех пор не видела.Через 3 года я вышла замуж за того робкого ухажера. Сейчас у нас все хорошо. И пусть для кого-то это прозвучит пессимистично, я поверила в судьбу и больше не желаю вмешиваться в ее планы.Автор: Натали.

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