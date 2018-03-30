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Истории из жизни

Личный домовой

Здравствуйте! Хочу поделиться парой интересных случаев, происшедших лично со мной, причиной которых был мой друг. Первое, что хочу сказать, — я отношусь к тем людям, которые не особо верят в мистику, да и в принципе связываться с этим не хотят.

Началось все с того, что моя лучшая подруга Юля начала встречаться с парнем по имени Андрей. И через пару лет отношений парочка решила жить вместе, в итогe они дружно переехали в квартиру его родителей в соседнем городе. Когда они более-менее обустроились на новом месте и завели живность в виде кошечки, то начали меня активно зазывать в гости. Долго не думая, собралась и поехала к ним…

И вот вечером того дня, уже не помню, как именно начался этот разговор, но Андрей признался, что еще с раннего детства за ним ходит какая-то нечисть и даже переезжает вместе с ним. Он воспринимает ЭТО как домового, говорит, что шалит иногда этот домовой — то погремит чем-то, то резко все лампочки могут перегореть, то побегает по комнате. То есть особого вреда не приносит, и он к нему привык. Мы с Юлькой этот рассказ приняли за шутку, мол, захотел парень двух барышень напугать, поржать так маленько.

Через пару часов таких бесед захотелось в туалет. Bыходя обратно, я спокойно поворачиваюсь закрыть двери и отчетливо слышу звук, как будто кошка зашипела на меня. Резко обернувшись, я никого не обнаружила. Зайдя в комнату к друзьям, я увидела спящую на кресле кошку, и в шутку говорю, что их живность пугает гостей из-за угла. На что мне ответили, что кошка спит уже давно и от них не отходила ни на шаг. Тут я слегка напряглась, но решила не обращать внимания. За разговорами мы просидели где-то до часу ночи и разбрелись спать, мне постелили в гостиной с большим плазменным телевизором. Уснула я хорошо и без каких-либо дурных мыслей, а вот проснулась резко и непонятно от чего, просто проснулась и все… Лежу в темноте и понимаю: середина ночи, — спи себе, нет — лежишь в стенку на ковер смотришь. И вот в этот самый момент моих размышлений включился телевизор без звука, вся комната залилась светом от экрана. Честно сказать, что я испытала в тот момент — сложно, это смесь из испуга, страха и ужаса. Я лежала и обливалась холодным потом, боясь повернутся и посмотреть, кто же его включил, или позвать кого-то на помощь. Минут через 5 телек выключился, и я отчетливо услышала звук шагов маленьких ножек, как будто кто-то маленький не спеша вышел из комнаты, недовольный тем, что ничего интересного не увидел. Не знаю как, но все-таки через час я как-то уснула и наутро все рассказала друзьям, на что мне Андрей ответил, что так домовой со мной знакомился.

Еще один случай произошел опять-таки у них в гостях через пару-тройку лет. Из-за работы им часто приходилось переезжать с квартиры на квартиру, и всякая бабуистика случалась везде, где бы они ни были. После очередного переезда я приехала к ним в гости с ночевкой и, как и в первый раз, просто неожиданно проснулась ночью. Лежу, смотрю в окно, никого не трогаю, — и тут неожиданно кто-то берет меня двумя руками за лодыжки и резко, но несильно дергает. От испуга я даже подпрыгнула и снова услышала топот маленьких ножек, как будто малыш нашкодил и бегом бежать с места преступления. В темноте я никого не увидела, но и вставать проверять тоже не хотелось. Через пару минут на кухне кто-то начал хозяйничать — что-то двигать, кульками шуршать, но тихо, как будто боялся кого-то разбудить. Все это длилось недолго и как началось, так и закончилось.

Хочу сказать, что к домовому, который везде ездит за ними, моя подруга Юля уже привыкла, шалит он, как она говорит, не часто, а так, периодически напоминает о себе, чтоб не забывали.

Автор - Алина.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:16
Причина: авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 256Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Друзья нечисть домовой шипение страх испуг топот маленьких ножек

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Комментарии

#1 написал: Nikitinskaya1983
Сегодня, 04:36
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 81
Я бы туда уже после первого раза больше ни ногой! +
Зарегистрирован: 30.03.2018
#2 написал: stahlratte
Сегодня, 06:02
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 154
Цитата: Nikitinskaya1983
Я бы туда уже после первого раза больше ни ногой! +

Ага, и я +
Зарегистрирован: 18.01.2013
#3 написал: Птичка-мозгоклюйка
Сегодня, 07:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 101
Андрей признался, что еще с раннего детства за ним ходит какая-то нечисть и даже переезжает вместе с ним.


Домовой-нянька? Интересно, он по собственной инициативе над Андреем шефство взял или его попросили?..
Зарегистрирован: 2.01.2018
#4 написал: ZelD
Сегодня, 07:53
0
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 320
"я отношусь к тем людям, которые не особо верят в мистику, да и в принципе связываться с этим не хотят."-как и все рассказчики на сайте. Плазменные тв любят сами включаться и выключаться, особенность у них такая. А вот остальному объяснения найти трудно. Может и правда? +
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#5 написал: ARCB
Сегодня, 08:04
0
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Репутация: (5|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 88
Кормите домового! Небось голодный бегает, вот и шалит.
Зарегистрирован: 16.05.2016
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