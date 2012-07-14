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Истории из жизни

Женщина из автобуса

Произошло это уже давно, более 12 лет назад. Если честно, то наверняка, услышав эту историю, вы скажете, в принципе, как и все мои родственники, что она мне приснилась или же просто показалась. Однако даже сейчас почему-то я всё равно полностью уверен, что всё произошедшее было взаправду, а не частью моего богатого детского воображения.

Случилось это, когда мне было от силы года 3. Мы с бабушкой ехали в автобусе. Я вряд ли смогу вспомнить, куда мы направлялись, однако это не важно. Ведь то, что я до сих пор не могу объяснить и над чем ломаю голову, произошло здесь, в автобусе. С самого детства я был очень любопытным ребёнком, что и сыграло со мной злую шутку. В тот момент, насколько я помню, у моей бабушки зазвенел телефон, она ответила на вызов и начала с кем-то говорить, я же решил из любопытства посмотреть, что было вокруг меня, и сразу же обратил внимание на женщину, которая открывала свой кошелёк, скорее всего, передавала за проезд. Мой взгляд пал на ту его часть, где обычно располагались фотографии. Когда я увидел чьё изображение там было, то почему-то мне стало не по себе. В кошельке этой женщины была моя детская фотография. Когда я дохожу до этой части, то мне сразу говорят, что это мне показалось, мол, дети в раннем возрасте очень похожи, и у неё была фотография не моя, а кого-то другого, кто был похож на меня. Только вот до сих пор я полностью уверен, что фотография была именно моя, даже узор, который был изображён на ней, повторял узор с моей фотографии. Но наверняка я уже никогда не узнаю, т.к. женщина вышла на следующей же остановке, а я в тот момент не придал этому моменту никакого значения, лишь позже, когда рассказал это бабушке, услышал добрые насмешки в мою сторону.

Хоть и с той истории прошли годы, но я до сих пор порой могу сесть вечером и начать размышлять насчёт этой ситуации, и чем больше времени проходит, тем больше меня начинает пугать это воспоминание. К сожалению, я не запомнил лица этой женщины, но я уверен, что она не была мне родственницей или знакомой, ведь даже моя бабушка не обратила на неё внимание, если бы они были знакомы, то, зная мою бабушку, они бы как минимум поздоровались или перекинулись бы парой ласковых слов.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 12:41
Вчера, 12:41 by NitolПросмотров: 1 286Комментарии: 15
+8

Ключевые слова: Автобус таинственная незнакомка детство авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 12:59
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (925|-2)
Публикаций: 328
Комментариев: 2 554
По-моему, притянуто за уши... Без оценки.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:55
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 521
В три года ребёнок не может настолько осознавать, чтобы удивиться собственной фотографии в чужом кошельке. Тем более,чтобы стало не по себе. Допустим даже, что было ему 5 лет. Всё равно ничего странногов ситуации не заметил бы.
Малые дети даже со змеями спокойно играют. Не испытывая страха или отвращения. Восприятие действительности совсем другое.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Jako tako
Вчера, 14:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 32
Какая продвинутая бабушка. Даже завидую. 12 лет назад - а уже активный пользователь сотового телефона. Я без иронии.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#4 написал: Tigger power
Вчера, 14:28
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (2303|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 921
Норм история, загадочная. А вообще в мире много людей похожих друг на друга почти как две капли. Может это был сынишка той женщины и просто чуднО совпало, что автор увидел именно его фото. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#5 написал: Tengu
Вчера, 14:43
+7
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 54
Комментариев: 955
Автору в тот момент должно было быть больше трёх лет, года четыре, лет пять. Воспоминания этого периода - отдельная песня. Среди них всегда много странных, необъяснимых, не совпадающих с реальностью. Официальное объяснение такое: ребёнок активно познает мир, мозг ударными темпами развивается, растит новые нейронные связи старательно, возможны баги)) Но хочется верить и в таинственное)) История вот как раз странная в меру, с холодком тайны - плюс.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#6 написал: LudaM
Вчера, 15:07
+3
Группа: Посетители
Репутация: (80|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 749
Цитата: Jako tako
Какая продвинутая бабушка. Даже завидую. 12 лет назад - а уже активный пользователь сотового телефона. Я без иронии.

12 лет назад родился у меня сын, моя мама, а значит бабушка моего сына, активно очень общалась по сотовому и даже смс писала ))))
Ничего удивительного.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#7 написал: ПИК НИК
Вчера, 15:10
+4
Группа: Посетители
Репутация: (480|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 940
Цитата: Jako tako
Какая продвинутая бабушка. Даже завидую. 12 лет назад - а уже активный пользователь сотового телефона. Я без иронии.


Бабушками многие становятся уже к концу третьего десятка лет. Банальный ответ на звонок, перевёл бабулю в разряд активных!)) stuck_out_tongue_winking_eye
У знакомого сын в семнадцать женился, даме тоже семнадцать. Такими темпами в 35 - 36 у самих внуки пойдут. 92
А по теме истории - очередной ребёнок увидел то, чего видеть не должен. Параллель возможно наложилась.
Умничаю, прошу понять и простить. crazy +
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#8 написал: Jako tako
Вчера, 15:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 32
Цитата: LudaM
Цитата: Jako tako
Какая продвинутая бабушка. Даже завидую. 12 лет назад - а уже активный пользователь сотового телефона. Я без иронии.

12 лет назад родился у меня сын, моя мама, а значит бабушка моего сына, активно очень общалась по сотовому и даже смс писала ))))
Ничего удивительного.

А я вот удивилась. Мои бабушки такой прогресс не застали. Потому и пишу, что завидую. В чем проблема?
Зарегистрирован: 14.09.2019
#9 написал: ulianojka
Вчера, 16:10
+3
Онлайн
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 37
Автор,вам из далека показалось, что фотография ваша,вы же вблизи её не рассматривали. Детки всё похожи в таком возрасте,и узоры для оформления детских фотографий,в то время,были банально одинаковы.
12 лет назад, какие были мобильные телефоны,самые простенькие,не сенсорные смартфоны(как сейчас),ничего сложного для бабушек и дедушек в них не было.
Зарегистрирован: 24.02.2011
#10 написал: Nlo
Вчера, 18:11
+2
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 386
Хорошая, щекотная такая мистика. По моим воспоминаниям в этом возрасте было много подобного. Ребёнок ещё только что, можно сказать, пришёл "оттуда", что-то помнит, что- то славливает из пространства.
Даже если допустить, что фото было не его, возможно ему специально это так "показали".
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#11 написал: neststalin
Вчера, 18:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 131
ну насчет 12 лет это нормалек, все таки уже 2007 , у меня у бабушки в 2005 уже был, Царствие Небесное. История интересная, плюс)
Зарегистрирован: 18.06.2018
#12 написал: FromSiberia
Вчера, 20:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 943
Очень интересно, а как это интересное произошло, мы в этом мире, скорее всего, не узнаем. Вот такие истории - мои самые любимые. ++++++++++++++++++++++++

Цитата: neststalin
ну насчет 12 лет это нормалек, все таки уже 2007 , у меня у бабушки в 2005 уже был, Царствие Небесное. История интересная, плюс)

У моей бабушки появился мобильный телефон тоже в 2005 или 2006, вскоре после того, как мне такой же купили. Так мне тогда уже 20 лет было, а не 3, а бабуле 65, дай ей Бог здоровья. А у этого трехлетнего пацана бабушке, возможно, пятидесяти не было, чего же ей не ходить с телефоном. Это моей маме, получается, в год описанного происшествия было 47... так она уже вовсю телефоном пользовалась, не хуже, чем сейчас. Так что все нормально, никаких анахронизмов.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#13 написал: FromSiberia
Вчера, 20:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 943
Цитата: зелёное яблочко
В три года ребёнок не может настолько осознавать, чтобы удивиться собственной фотографии в чужом кошельке. Тем более,чтобы стало не по себе. Допустим даже, что было ему 5 лет. Всё равно ничего странногов ситуации не заметил бы.
Малые дети даже со змеями спокойно играют. Не испытывая страха или отвращения. Восприятие действительности совсем другое.

Дети все разные, и разное у них восприятие действительности... Я в три года больше всего на свете боялась, что в Землю врежется астероид и разобьет ее на куски))) Прямо очень сильно, непрестанно боялась, день за днем и час за часом, мне это жизнь отравляло и не отпускало. Тоже не по возрасту вроде, надо бы было быть побеззаботнее)))) но вот именно, что вроде... Потом прошло, потому что вместо этого я стала бояться, что меня инопланетяне похитят или я иначе как-нибудь таинственно исчезну))) прочитала книгу "Феномены книги чудес" Митчелла и Рикарда, и вот результат...))))) но это только лет в 7-8 страх сменился.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#14 написал: neststalin
Вчера, 21:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 131
Цитата: FromSiberia
Очень интересно, а как это интересное произошло, мы в этом мире, скорее всего, не узнаем. Вот такие истории - мои самые любимые. ++++++++++++++++++++++++

Цитата: neststalin
ну насчет 12 лет это нормалек, все таки уже 2007 , у меня у бабушки в 2005 уже был, Царствие Небесное. История интересная, плюс)

У моей бабушки появился мобильный телефон тоже в 2005 или 2006, вскоре после того, как мне такой же купили. Так мне тогда уже 20 лет было, а не 3, а бабуле 65, дай ей Бог здоровья. А у этого трехлетнего пацана бабушке, возможно, пятидесяти не было, чего же ей не ходить с телефоном. Это моей маме, получается, в год описанного происшествия было 47... так она уже вовсю телефоном пользовалась, не хуже, чем сейчас. Так что все нормально, никаких анахронизмов.

полностью согласен)
Зарегистрирован: 18.06.2018
#15 написал: Elizabeth Tkachenko
Вчера, 22:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 51
Цитата: зелёное яблочко
В три года ребёнок не может настолько осознавать, чтобы удивиться собственной фотографии в чужом кошельке. Тем более,чтобы стало не по себе. Допустим даже, что было ему 5 лет. Всё равно ничего странногов ситуации не заметил бы.
Малые дети даже со змеями спокойно играют. Не испытывая страха или отвращения. Восприятие действительности совсем другое.


Не скажите...я в 3-5 примерно, увидела что-то очень странное и мистическое что до сих пор помню.Как нибудь может выложу здесь, когда руки дойдут.Я при этом в 3 уже читать более, менее нормально начала и писать.Осознавала практически полностью что в доме живут наркоманы и алкоголики, да бомжи там всякие на ступеньках ночуют (конец 90-х, Киев, сталинка).Мне было страшно и я знала что эти люди по большинству своему плохо себя ведут и сами виноваты в своих бедах.Так что...не беритесь судить за всех.Каждый по-разному развивается, кто-то раньше, кто-то позже.Конечно у всех практически одинаково но это лишь примерные параметры так сказать.Я и помню многое из раннего детства, вот некоторое прям в подробностях.Даже с родителями кое что сверяла и совпадает.
Зарегистрирован: 18.07.2017
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