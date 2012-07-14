Женщина из автобуса

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 12:41

Nitol Просмотров: 1 286 Комментарии: 15 +8 Вчера, 12:41 by

Произошло это уже давно, более 12 лет назад. Если честно, то наверняка, услышав эту историю, вы скажете, в принципе, как и все мои родственники, что она мне приснилась или же просто показалась. Однако даже сейчас почему-то я всё равно полностью уверен, что всё произошедшее было взаправду, а не частью моего богатого детского воображения.Случилось это, когда мне было от силы года 3. Мы с бабушкой ехали в автобусе. Я вряд ли смогу вспомнить, куда мы направлялись, однако это не важно. Ведь то, что я до сих пор не могу объяснить и над чем ломаю голову, произошло здесь, в автобусе. С самого детства я был очень любопытным ребёнком, что и сыграло со мной злую шутку. В тот момент, насколько я помню, у моей бабушки зазвенел телефон, она ответила на вызов и начала с кем-то говорить, я же решил из любопытства посмотреть, что было вокруг меня, и сразу же обратил внимание на женщину, которая открывала свой кошелёк, скорее всего, передавала за проезд. Мой взгляд пал на ту его часть, где обычно располагались фотографии. Когда я увидел чьё изображение там было, то почему-то мне стало не по себе. В кошельке этой женщины была моя детская фотография. Когда я дохожу до этой части, то мне сразу говорят, что это мне показалось, мол, дети в раннем возрасте очень похожи, и у неё была фотография не моя, а кого-то другого, кто был похож на меня. Только вот до сих пор я полностью уверен, что фотография была именно моя, даже узор, который был изображён на ней, повторял узор с моей фотографии. Но наверняка я уже никогда не узнаю, т.к. женщина вышла на следующей же остановке, а я в тот момент не придал этому моменту никакого значения, лишь позже, когда рассказал это бабушке, услышал добрые насмешки в мою сторону.Хоть и с той истории прошли годы, но я до сих пор порой могу сесть вечером и начать размышлять насчёт этой ситуации, и чем больше времени проходит, тем больше меня начинает пугать это воспоминание. К сожалению, я не запомнил лица этой женщины, но я уверен, что она не была мне родственницей или знакомой, ведь даже моя бабушка не обратила на неё внимание, если бы они были знакомы, то, зная мою бабушку, они бы как минимум поздоровались или перекинулись бы парой ласковых слов.

Ключевые слова: Автобус таинственная незнакомка детство авторская история

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