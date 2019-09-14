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Истории из жизни

Поедающий саван

Случилась эта история в начале 90-х годов, в селении, где жили наши родственники. Рассказ записан с их слов.

Умер их сосед через несколько домов. Подлый, старый, мерзкий старик, ненавидевший всех и вся, наконец-то освободил мир от своего тягостного присутствия. Старого мерзавца, терроризировавшего всю семью и соседей, так торопились закопать, что заворачивая его в саван недосмотрели, и кусок савана попал в рот. А спустя месяц умер старший сын мертвеца. Следом за ним, в течение трех месяцев, на тот свет отправились невестка и младший сын. Мор продолжался, заболела мать и две другие невестки. Одну из них не удалось спасти, умерла в больнице от сепсиса. Ужас пришел в злосчастную семью, всё ждали, кто следующий.

А в то время бродяга-дервиш шел по селению и остановился возле их ворот. Зашел, попросил водички испить. Его, как положено, накормили, обиходили. Он стал расспрашивать, что да как, что все такие печальные. Ему поведали, что, мол, вот, за полгода уже столько умерло. Послушал он, помолился, перебрал четки... да и попросил собрать мужчин знакомых и дальних родичей и, когда собрались все, сказал, что мертвец, схороненный первым, ест свой саван и понемногу тянет за собой людей своей семьи. Пошли на кладбище, могилу раскопали и увидели, что половина савана уже съедена. Дервиш сам вынул, сколько сумел, изо рта и глотки, принесли новый саван, обрядили наново и похоронили с молитвами. А старый, полусъеденный, саван сожгли. Те, кто болел из семьи мертвеца, поправились, и смерти прекратились.

История в кратком варианте публиковалась на другом сайте, под именем Амонет.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:58
Вчера, 18:58 by ЛорелинПросмотров: 808Комментарии: 8
+16

Ключевые слова: Мертвец саван похороны семья

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 19:46
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 20
Кхм, ну не знаю.. оставлю без оценки, пожалуй
Зарегистрирован: 14.09.2019
#2 написал: Nlo
Вчера, 20:06
+3
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Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 358
Хахах!!! Наконец-то история про вурдалаков))
А всё-таки, если б ещё и осиновый кол забили, оно б понадёжнее было... поспокойнее...
+
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:12
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 87
Комментариев: 5 458
Что, и челюсть не подвязали? ogo
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 790
Цитата: зелёное яблочко
Что, и челюсть не подвязали? ogo

какая челюсть? smeh саван во рту застрял, так торопились. А может живого похоронили? Всяко ж бывает, тем более мерзкий был. Мдя .....есть о чем подумать
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#5 написал: Лорелин
Вчера, 21:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 20
Цитата: Nlo
Хахах!!! Наконец-то история про вурдалаков))
А всё-таки, если б ещё и осиновый кол забили, оно б понадёжнее было... поспокойнее...
+

Отож! Оно конечно не чистый вурдалак, а что-то вроде нахцерера (это я уже потом нашла в процессе поиска похожих явлений), но все равно страшно.

Цитата: зелёное яблочко
Что, и челюсть не подвязали? ogo

вот чего не знаю, того не знаю. Я со слов родственницы знаю эту историю. Про челюсть там не говорилось.

Цитата: Мария Сайгина
Цитата: зелёное яблочко
Что, и челюсть не подвязали? ogo

какая челюсть? smeh саван во рту застрял, так торопились. А может живого похоронили? Всяко ж бывает, тем более мерзкий был. Мдя .....есть о чем подумать
Ну это уж вряд ли, в том смысле, что живьем, хотя по слухам такое творил сей товарищ, что и живым бы схоронить незазорно было бы.
Зарегистрирован: 23.10.2019
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:03
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2960|-1)
Публикаций: 1 880
Комментариев: 12 061
Старого мерзавца, терроризировавшего всю семью и соседей, так торопились закопать, что заворачивая его в саван недосмотрели, и кусок савана попал в рот. - а что, торопились закопать с открытым ртом??? Жуть конечно, но не до такой же степени....торопились... Эх, вечная спешка, но не в этом случае, уж простите....
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 01:47
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2292|-7)
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Вот каким бы гаденышем человек не был при жизни, но к смерти все таки уважение должно быть, хотя бы обрядить аккуратно должны были, самим то для чего так гадничать и как дрова хоронить. Ужас! Вот и поплатились за свою низость. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#8 написал: ПИК НИК
Сегодня, 02:17
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Я то думал, что так хреново в мире, а вот оно чё, Михалыч! Старик свои носки доедал?!!

Где тут смайлик, жующий носки, а? green
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
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