Поедающий саван

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:58

Лорелин Просмотров: 808 Комментарии: 8 +16 Вчера, 18:58 by

Случилась эта история в начале 90-х годов, в селении, где жили наши родственники. Рассказ записан с их слов.Умер их сосед через несколько домов. Подлый, старый, мерзкий старик, ненавидевший всех и вся, наконец-то освободил мир от своего тягостного присутствия. Старого мерзавца, терроризировавшего всю семью и соседей, так торопились закопать, что заворачивая его в саван недосмотрели, и кусок савана попал в рот. А спустя месяц умер старший сын мертвеца. Следом за ним, в течение трех месяцев, на тот свет отправились невестка и младший сын. Мор продолжался, заболела мать и две другие невестки. Одну из них не удалось спасти, умерла в больнице от сепсиса. Ужас пришел в злосчастную семью, всё ждали, кто следующий.А в то время бродяга-дервиш шел по селению и остановился возле их ворот. Зашел, попросил водички испить. Его, как положено, накормили, обиходили. Он стал расспрашивать, что да как, что все такие печальные. Ему поведали, что, мол, вот, за полгода уже столько умерло. Послушал он, помолился, перебрал четки... да и попросил собрать мужчин знакомых и дальних родичей и, когда собрались все, сказал, что мертвец, схороненный первым, ест свой саван и понемногу тянет за собой людей своей семьи. Пошли на кладбище, могилу раскопали и увидели, что половина савана уже съедена. Дервиш сам вынул, сколько сумел, изо рта и глотки, принесли новый саван, обрядили наново и похоронили с молитвами. А старый, полусъеденный, саван сожгли. Те, кто болел из семьи мертвеца, поправились, и смерти прекратились.История в кратком варианте публиковалась на другом сайте, под именем Амонет.

Ключевые слова: Мертвец саван похороны семья

Другие, подобные истории: