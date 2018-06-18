Бабушкин подарок

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 020 Комментарии: 10 +4 Вчера, 11:02 by

Может быть жуткой история покажется не всем, но мне кажется, в ней есть кое-что, что присуще старым сказкам. Эта история о том, как порой простые вещи могут иметь над человеком мистически сильную власть.Одна такая вещь была и у меня.Перед смертью моя бабушка сделала мне подарок – положила в мой детский кошелек маленький золотой ключик. У кого-то была кошельковая мышь, а у меня лежал золотой ключик. Правда, свою работу – приносить или хотя бы беречь деньги, он не выполнял. Бабушка ушла восемнадцать лет назад, а отношения с деньгами у меня так себе: ипотека и вечное одалживание до пятницы у более успешных подруг.И все-таки это был подарок любимой бабушки. А также единственная вещь, которая никогда не пропадала из моей сумки. Бывало, что цыгане вытаскивали телефон, сотню раз я теряла проездной, кредитные карты, но кошелек (хоть и полупустой) всегда был при мне.Но когда настали, как мне тогда казалось, действительно трудные времена, моя любовь к бабушке пошатнулась.Была зима, я под вечер шла по пустой кладбищенской аллее к ее могиле. Шла и мысленно разбиралась со своим валютным кредитом - в тот год доллар резко подорожал. Мне казалось, что это просто проклятие какое-то. Муж у меня хороший врач, но много не зарабатывает, мама на пенсии, а я просто менеджер… нам не потянуть это бремя, я устала.В таком настроении я шла к могиле, словно к автобусной остановке. Что-то судорожно обдумывая, не замечая, что солнце подходит к закату и памятники вокруг уже начали отбрасывать неясные тени. Кроме редкого карканья и застывших, дорогих кому-то лиц, рядом никого не было.Дойдя до места, я искренне попыталась сосредоточится на бабушке. Знаете, на памятнике она изображена женщиной средних лет, красивой, изящной. Персонажем совершенно другой эпохи, который, наверно совсем не понимает моих проблем.Не судите меня строго, но мне нужно было выпустить пар. Все случилось импульсивно, я засунула руку в сумку, нашла кошелек, вынула оттуда золотой ключик и положила на гранит.Он не работает, бабушка! Только зря надеялась на него.И на том ушла. Довольно быстро, потому что зимой темнеет рано, а на кладбище, кажется, особенно.Подходя к дому, я немного успокоилась, даже думать перестала об этом своем жесте. Там уже был накрыт стол: у меня мама любит ужинать с сервизом, а на фоне играет классный сериал – это уже привычка мужа. Кстати, я сразу поясню – живем мы все месте не от безысходности. Муж и мама ладят, как только могут ладить два интроверта, а четырехкомнатная квартира позволяет всем найти свой уголок. Пожалуй, семья - это единственное, с чем мне повезло.А на утро меня ждал сюрприз. Мой начальник уехал руководить офисом в Челябинске и я заняла его позицию… и его зарплату! А еще через пару недель я заключила серьезный контракт. Тут мне тоже крупно повезло – клиентом оказался одноклассник, который был влюблен в меня еще в школе. Он небедный нефтяник, контракт с его стороны был скорее подкатом ко мне, а не выгодной сделкой.Сразу после мы поехали пить с ним вино дороже меня самой и вернулась я, конечно, под утро.Сразу скажу, ничего такого не было, хотя заходить после всех этих ресторанов в старенькую квартиру, ложиться к сопящему мужу в кровать… ну так себе в общем.Мужа я люблю, но, надеюсь, некоторые из вас меня поймут - такое иногда случается с парами. А вот то, что произошло со мной на следующий день – редкая жуть. Часов в восемь утра мне позвонил незнакомый номер. Это был работник кладбища, он поздоровался и с гордостью сообщил, что его смотрители нашли на могиле моей бабушки золотое украшение, ключик, и хотят вернуть. Я же дала ему понять, что его "бойцы" могут взять побрякушку себе, мне он совершенно не нужен.– Они что, дураки брать чужие вещи с могилы, - ответил он, - И вам советую ничего не оставлять у покойников: либо освятите и заберите, либо ждите, что ваша бабушка вам все вернет сама.Кто бы уснул после таких предупреждений...Работала я на подъеме, но ночами спала плохо. Почти каждый день мне снилось, что я стою в коридоре нашей квартиры. Той же, где мы жили, но «старой». Я стояла напротив входной двери, обтянутой бордовой кожей, которую мы поменяли, как только муж Саша переехал к нам. Под ногами лежал паркет, хотя сейчас у нас новый ламинат. И всюду был запах валерьянки с корвалолом - так в нашей квартире пахло, когда была жива бабушка. Но бабушка давно не жива и мне было жутко.Внезапно во сне зазвучал дверной звонок. Я посмотрела в звонок, а там на лестничной клетке стояла бабушка – точно такая, какой я ее помню. Она стояла и что-то искала в своей сумке. На момент подняв на меня свои холодные голубые глаза, она вынула из сумки тот самый золотой ключик. И попыталась открыть им дверь.На этом моменте я всегда просыпалась - в ужасе и поту, боясь встать с кровати и долго пялясь на дверь, за которой скрывался тот самый ночной коридор.Утром я обычно успокаивалась и с недосыпом шла на работу. Там все было прекрасно, кроме, наверное, того, что не всем понравилось мое повышение, и мой новый функционал теперь связан с уймой стрессов.Дома, куда я приходила без особенной радости, было тоже не очень. Помните, я говорила о тёплых семейных вечерах, идиллии… забудьте. Теперь мама с каким то жутким энтузиазмом пилила Сашу за то, что он получает меньше меня. Ей, женщине старой школы, это казалось просто неприличным. Саша переживал, сам был не в восторге и решил брать больше сверхурочных.И под весь этот ор я засыпала и падала в объятия этого страшного сна. Понимаете, мне казалось, что я не просто встречаюсь там с мертвой бабушкой, а сама нахожусь в стране мертвых. Вокруг были воспоминания об уже ушедших, давно изменившихся вещах и запахах.И бабушка по ночам не снилась мне, а будто приходила ко мне. А когда за тобой приходит покойник - это плохо. Каждую ночь я очень боялась, что она все-таки откроет эту дверь и не знала, как ей помешать.Еще месяц мы жили в таком аду из ссор, стресса и недосыпа. Увеличившаяся за счет повышения и сверхурочных мужа зарплата радости не приносила.Сашу я видела только злым и уставшим. Маму больной, зато на работе мне вновь выпал шанс повышения. Внезапно скончался руководитель офиса в Новосибирске и мне предложили попробовать. Это были бы очень хорошие деньги. Но… это явно не решило бы моих семейных проблем.Разрешилось все довольно быстро: мама предложила навестить на выходных могилу бабушки.Я не суеверный человек, абсолютно нерелигиозный, но даже я понимала, что этот именно то, что нужно сделать. И уже дано. Мне нужно попросить прощения, ведь оставив бабушке ее подарок, я просто сорвала гнев и обвинила во всех несчастьях человека, который когда-то любил меня больше всех. И, так как я все еще боялась этого человека, мне нужно было убедить ее не открывать дверь.И вот, когда мы подошли к бабушкиному памятнику и мама о чем-то тихо с ней общалась, я всеми силами мысленно извинялась.И чудо произошло. Мама притихла и с ужасом показала на что-то золотое, выглядывающее из-под подтаявшего снега на граните памятника.- Оля, это что, твой золотой ключик?Я не стала ей рассказывать всей истории, просто искренне удивилась (и было чему). А затем мы (не суеверные, абсолютно нерелигиозные люди) решили поступить как советовал работник кладбища: золотой ключик нужно освятить и положить на место – брать его домой жутковато.Итак, мы вернулись на кладбище. Нас еле пустили обратно – фактически кладбище закрылось 10 минут назад.Темно, по обе стороны темные плиты. Мы идем туда, где лежит бабушка и я, уже в слух, извиняюсь и кладу на могилу золотой ключик.Друзья, никогда не обижайтесь на покойников, не вините их и уж тем более не оскверняйте их подарки, как это сделала я.Идти после таких вещей по кладбищенской мгле - ощущение на грани смертельного ужаса.Зато уже в понедельник я проснулась новым человеком. Забила на повышение и взяла наконец отпуск. Раз уж все дома и больше никто не ругается, муж тоже старался реже пропадать на работе. Мама убрала успокоительные в шкаф.А бабушка больше не приходила ко мне во сне. Хотя где-то глубоко в душе у меня появилось знание, что перед тем, как наступит моя очередь уходить в мир иной, я увижу бабушку, которая распахивает входную дверь.Автор - Starkonne.

Ключевые слова: Бабушка подарок смерть кладбище ключик могила памятник иной мир

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