Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Бабушкин подарок

Может быть жуткой история покажется не всем, но мне кажется, в ней есть кое-что, что присуще старым сказкам. Эта история о том, как порой простые вещи могут иметь над человеком мистически сильную власть.
Одна такая вещь была и у меня.

Бабушкин подарок


Перед смертью моя бабушка сделала мне подарок – положила в мой детский кошелек маленький золотой ключик. У кого-то была кошельковая мышь, а у меня лежал золотой ключик. Правда, свою работу – приносить или хотя бы беречь деньги, он не выполнял. Бабушка ушла восемнадцать лет назад, а отношения с деньгами у меня так себе: ипотека и вечное одалживание до пятницы у более успешных подруг.

И все-таки это был подарок любимой бабушки. А также единственная вещь, которая никогда не пропадала из моей сумки. Бывало, что цыгане вытаскивали телефон, сотню раз я теряла проездной, кредитные карты, но кошелек (хоть и полупустой) всегда был при мне.

Но когда настали, как мне тогда казалось, действительно трудные времена, моя любовь к бабушке пошатнулась.

Была зима, я под вечер шла по пустой кладбищенской аллее к ее могиле. Шла и мысленно разбиралась со своим валютным кредитом - в тот год доллар резко подорожал. Мне казалось, что это просто проклятие какое-то. Муж у меня хороший врач, но много не зарабатывает, мама на пенсии, а я просто менеджер… нам не потянуть это бремя, я устала.

В таком настроении я шла к могиле, словно к автобусной остановке. Что-то судорожно обдумывая, не замечая, что солнце подходит к закату и памятники вокруг уже начали отбрасывать неясные тени. Кроме редкого карканья и застывших, дорогих кому-то лиц, рядом никого не было.

Дойдя до места, я искренне попыталась сосредоточится на бабушке. Знаете, на памятнике она изображена женщиной средних лет, красивой, изящной. Персонажем совершенно другой эпохи, который, наверно совсем не понимает моих проблем.

Не судите меня строго, но мне нужно было выпустить пар. Все случилось импульсивно, я засунула руку в сумку, нашла кошелек, вынула оттуда золотой ключик и положила на гранит.

Он не работает, бабушка! Только зря надеялась на него.

И на том ушла. Довольно быстро, потому что зимой темнеет рано, а на кладбище, кажется, особенно.

Подходя к дому, я немного успокоилась, даже думать перестала об этом своем жесте. Там уже был накрыт стол: у меня мама любит ужинать с сервизом, а на фоне играет классный сериал – это уже привычка мужа. Кстати, я сразу поясню – живем мы все месте не от безысходности. Муж и мама ладят, как только могут ладить два интроверта, а четырехкомнатная квартира позволяет всем найти свой уголок. Пожалуй, семья - это единственное, с чем мне повезло.

А на утро меня ждал сюрприз. Мой начальник уехал руководить офисом в Челябинске и я заняла его позицию… и его зарплату! А еще через пару недель я заключила серьезный контракт. Тут мне тоже крупно повезло – клиентом оказался одноклассник, который был влюблен в меня еще в школе. Он небедный нефтяник, контракт с его стороны был скорее подкатом ко мне, а не выгодной сделкой.

Сразу после мы поехали пить с ним вино дороже меня самой и вернулась я, конечно, под утро.

Сразу скажу, ничего такого не было, хотя заходить после всех этих ресторанов в старенькую квартиру, ложиться к сопящему мужу в кровать… ну так себе в общем.

Мужа я люблю, но, надеюсь, некоторые из вас меня поймут - такое иногда случается с парами. А вот то, что произошло со мной на следующий день – редкая жуть. Часов в восемь утра мне позвонил незнакомый номер. Это был работник кладбища, он поздоровался и с гордостью сообщил, что его смотрители нашли на могиле моей бабушки золотое украшение, ключик, и хотят вернуть. Я же дала ему понять, что его "бойцы" могут взять побрякушку себе, мне он совершенно не нужен.

– Они что, дураки брать чужие вещи с могилы, - ответил он, - И вам советую ничего не оставлять у покойников: либо освятите и заберите, либо ждите, что ваша бабушка вам все вернет сама.

Кто бы уснул после таких предупреждений...

Работала я на подъеме, но ночами спала плохо. Почти каждый день мне снилось, что я стою в коридоре нашей квартиры. Той же, где мы жили, но «старой». Я стояла напротив входной двери, обтянутой бордовой кожей, которую мы поменяли, как только муж Саша переехал к нам. Под ногами лежал паркет, хотя сейчас у нас новый ламинат. И всюду был запах валерьянки с корвалолом - так в нашей квартире пахло, когда была жива бабушка. Но бабушка давно не жива и мне было жутко.

Внезапно во сне зазвучал дверной звонок. Я посмотрела в звонок, а там на лестничной клетке стояла бабушка – точно такая, какой я ее помню. Она стояла и что-то искала в своей сумке. На момент подняв на меня свои холодные голубые глаза, она вынула из сумки тот самый золотой ключик. И попыталась открыть им дверь.

На этом моменте я всегда просыпалась - в ужасе и поту, боясь встать с кровати и долго пялясь на дверь, за которой скрывался тот самый ночной коридор.

Утром я обычно успокаивалась и с недосыпом шла на работу. Там все было прекрасно, кроме, наверное, того, что не всем понравилось мое повышение, и мой новый функционал теперь связан с уймой стрессов.

Дома, куда я приходила без особенной радости, было тоже не очень. Помните, я говорила о тёплых семейных вечерах, идиллии… забудьте. Теперь мама с каким то жутким энтузиазмом пилила Сашу за то, что он получает меньше меня. Ей, женщине старой школы, это казалось просто неприличным. Саша переживал, сам был не в восторге и решил брать больше сверхурочных.

И под весь этот ор я засыпала и падала в объятия этого страшного сна. Понимаете, мне казалось, что я не просто встречаюсь там с мертвой бабушкой, а сама нахожусь в стране мертвых. Вокруг были воспоминания об уже ушедших, давно изменившихся вещах и запахах.

И бабушка по ночам не снилась мне, а будто приходила ко мне. А когда за тобой приходит покойник - это плохо. Каждую ночь я очень боялась, что она все-таки откроет эту дверь и не знала, как ей помешать.

Еще месяц мы жили в таком аду из ссор, стресса и недосыпа. Увеличившаяся за счет повышения и сверхурочных мужа зарплата радости не приносила.

Сашу я видела только злым и уставшим. Маму больной, зато на работе мне вновь выпал шанс повышения. Внезапно скончался руководитель офиса в Новосибирске и мне предложили попробовать. Это были бы очень хорошие деньги. Но… это явно не решило бы моих семейных проблем.

Разрешилось все довольно быстро: мама предложила навестить на выходных могилу бабушки.

Я не суеверный человек, абсолютно нерелигиозный, но даже я понимала, что этот именно то, что нужно сделать. И уже дано. Мне нужно попросить прощения, ведь оставив бабушке ее подарок, я просто сорвала гнев и обвинила во всех несчастьях человека, который когда-то любил меня больше всех. И, так как я все еще боялась этого человека, мне нужно было убедить ее не открывать дверь.

И вот, когда мы подошли к бабушкиному памятнику и мама о чем-то тихо с ней общалась, я всеми силами мысленно извинялась.

И чудо произошло. Мама притихла и с ужасом показала на что-то золотое, выглядывающее из-под подтаявшего снега на граните памятника.

- Оля, это что, твой золотой ключик?

Я не стала ей рассказывать всей истории, просто искренне удивилась (и было чему). А затем мы (не суеверные, абсолютно нерелигиозные люди) решили поступить как советовал работник кладбища: золотой ключик нужно освятить и положить на место – брать его домой жутковато.

Итак, мы вернулись на кладбище. Нас еле пустили обратно – фактически кладбище закрылось 10 минут назад.

Темно, по обе стороны темные плиты. Мы идем туда, где лежит бабушка и я, уже в слух, извиняюсь и кладу на могилу золотой ключик.

Друзья, никогда не обижайтесь на покойников, не вините их и уж тем более не оскверняйте их подарки, как это сделала я.

Идти после таких вещей по кладбищенской мгле - ощущение на грани смертельного ужаса.

Зато уже в понедельник я проснулась новым человеком. Забила на повышение и взяла наконец отпуск. Раз уж все дома и больше никто не ругается, муж тоже старался реже пропадать на работе. Мама убрала успокоительные в шкаф.

А бабушка больше не приходила ко мне во сне. Хотя где-то глубоко в душе у меня появилось знание, что перед тем, как наступит моя очередь уходить в мир иной, я увижу бабушку, которая распахивает входную дверь.

Автор - Starkonne.
Источник.
Вчера, 11:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 020Комментарии: 10
+4

Ключевые слова: Бабушка подарок смерть кладбище ключик могила памятник иной мир

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: neststalin
Вчера, 11:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 115
плюс. Так она мужу с бывшим одноклассником изменила?
Зарегистрирован: 18.06.2018
#2 написал: DRUID
Вчера, 11:24
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (251|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 249
Семья живёт в старой квартире со времен бабушки, а ипотека на что бралась???
Хороший врач, менеджер и пенсионерка могут весьма достойно существовать.

Скучная выдумка.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:00
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 85
Комментариев: 5 434
Так себе . «вино дороже меня самой» . Дешевенькая мадам. И во всём виновата давно покойная бабушка. Мдэ.
Цитата: DRUID

Скучная выдумка.

Да, скучно.

Цитата: DRUID
могут весьма достойно существовать.

Лопают наверное чёрную икру каждый Божий день, баклажанная надоела smile
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 12:11
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2958|-1)
Публикаций: 1 872
Комментариев: 12 040
Цитата: зелёное яблочко
Лопают наверное чёрную икру каждый Божий день, баклажанная надоела

А я баклажанную и кабачковую не люблю( Мне бы красной икорочки, да что-то редко попадается в рыбе на рынке, обманывают везде.)

Цитата: зелёное яблочко
Да, скучно.

Ну не сказал бы, что уж так скучно. Все люди разные, примерять на общий лад и мерить по себе, неправильно.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 12:50
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (40|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 427
Сама проблем понаделала, и во всем ключик оказался виноват, не помогает! Еще и бабушке умершей досталось. Это ж целых 18 лет прошло, а вся надежда на ключик у взрослой тети.
Может просто не в ключе дело, а оставив его на могиле, дама поняла что чуда не будет и надо надеяться только на себя? Бабушка во сне, может это совесть была. А что ее мать зятя пилила, так это семейное. Вон доча после ужина с олигархом тоже недовольство нищим мужем почувствовала, а это только после одного вечера!
Неприятный осадок от гг. Даже все равно - правда эта история или нет.
Плюс поставлю. История поучительная
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#6 написал: Прохожий
Вчера, 15:05
+8
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 966
Я бы предложил пытливым читателям проделать эксперимент: положить на родную могилку что-нибудь золотое (или хотя бы серебряное, а лучше с бриллиантиком) - и дожидаться укоризненного звонка от кладбищенского смотрителя. В надежде, что работа при погосте спокойная, свободного времени много - отчего бы не потратить его на поиск телефонного номера, чтобы почитать незнакомому человеку нравоучения?
...Интересно: тот освящённый золотой ключик на памятнике до сих пор лежит?
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#7 написал: Попутчица
Вчера, 16:24
+3
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 121
Цитата: DRUID
Семья живёт в старой квартире со времен бабушки, а ипотека на что бралась???
Хороший врач, менеджер и пенсионерка могут весьма достойно существовать.

Скучная выдумка.

Вот тоже обратила внимание на это. Если ипотеку брали на дополнительную квартиру, а живут в бабушкиной, так пусть сдают вторую. Ей, видать, хотелось на Мальдивы летать, есть каждый день в ресторанах и покупать дорогую одежду, а раз на это не хватает, то сразу живут бедно...
А вооьще меня покоробило отношение к бабушке. Твой подарок не помогает... Извините меня, конечно, но это подарок от любимой бабушки на память! и у меня бы даже в мыслях не было его положить на могилу да ещё с таким недовольством. Мне было очень обидно за бабушку, такое отношение внучки... И, может я ошибаюсь, но бабушка умерла 18 лет назад, а как автор написала, что позвонил неизвестный номер ей, получается на мобильный. Все раздают свой мобильный номер смотрителям кладбища?
Зарегистрирован: 18.02.2019
#8 написал: Nlo
Вчера, 17:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 349
Бабке - панихидку, ключ в помойку, домашним бузатерам - втык, чтоб не мешали высыпаться! 489
Какое уникальное существо - человек, что его хрупкий мир можно взломать замогильным ключиком...
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#9 написал: Luminary
Вчера, 20:20
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 1 019
Ну и где мистика? Сны они и в Африке сны, остальное может и совпадение, сами себя накрутили вот мозг и выдал такой сон, про повышение - лишнее хвастовство и не факт что правда.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#10 написал: Шахерезада
Вчера, 22:57
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 845
Цитата: Попутчица
И, может я ошибаюсь, но бабушка умерла 18 лет назад, а как автор написала, что позвонил неизвестный номер ей, получается на мобильный. Все раздают свой мобильный номер смотрителям кладбища?
Да просто смотритель кладбища был ясновидящим, вот и увидел цифири мобилы. laughing Даже если допустить, что золотой ключик никто не упер, вороны бы его утащили, как известно эти птахи любят все, что блестит.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.