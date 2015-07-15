Велосипедная прогулка

conjure one Просмотров: 471 Комментарии: 3 +6 Вчера, 21:53 by

В необычные и странные вещи, которые происходят с другими людьми, мне поверить всегда легче, чем когда подобное случается со мной лично.История эта произошла в середине сентября, но я никак не решался рассказать о ней, потому как для меня она так и осталась полным абсурдом, который я неоднократно прокручивал в голове. И вот спустя три недели я вернулся на место событий и сделал пару снимков, что называется, для атмосферности и на случай того, если всё же решусь на повествование. Решился.Отправился я в тот день на велосипедную прогулку. Телефон с собой на подобные променады не беру, чтобы не досаждали звонками. Но на этот раз я пожалел, что оставил его дома. Собрался я поехать в сторону реки и леса (ну а куда же ещё). Пока выходил с велосипедом за ворота, встретил соседку. Разговорились. Попросила она (если мне не трудно) желудей для поделок её внучке набрать. Я пообещал, тем более что дубы у нас по краю леса растут небольшими группами или просто поодиночке, так что в дебри углубляться не придется.Пятнадцать минут – и вот я уже на речке. Посмотрел на осеннюю воду и обратно поехал. По пути свернул с дороги к дубкам, но желудей под ними почти не нашел, в основном всё прошлогодние попадались, черные и гнилые. Доехал до других дубков, и там та же картина. На меня даже азарт напал, неужели, думаю, так ничего толком и не наберу. Еду дальше. Смотрю – на середине луга, метрах в пятидесяти-шестидесяти от дороги, два дуба растут. Один с виду обычный, ну а второй огромный, раскидистый. Я к нему. Съехал с дороги на тропинку, ещё немного и вот я на месте. Под необъятной и сказочной по моим представлениям кроной, спешился, положил велосипед на землю и стал в траве желуди искать. Примерно через каждую пару минут мне приходилось вставать, чтобы выпрямить ноги и дать отдых моему начавшему ныть любимому коленному суставу. Заодно окрестности рассматриваю – лес, луг и бурьян на нем высотой под метр. Так продолжалось некоторое время, пока вдруг я не почувствовал, что мне как-то резко всё надоело и пора отсюда сматывать удочки. К тому же немного желудей я всё-таки набрал, хотя и мелковатых, но зато хороших.Я выпрямился в полный рост, осмотрелся. А это что такое? Метрах в двадцати пяти-тридцати от меня, из травы, будто «лохматая» голова торчит, но видно её только наполовину. Начинаю разглядывать это «чудо», но ни лица, ни морды, ни чего-то подобного вообще не видно. Сплошные густые «волосы», похожие на льняной очес или очень тонкую траву, чуть длинноватые, на ветру колышутся. И цвет у них, на фоне ещё зеленого тогда бурьяна, местами серый, местами темный, местами желтоватый. И по положению этой «головы» понимаю, что там, в траве, кто-то стоит именно вертикально, как обычный человек. Только очень маленького роста. Словно там ребенок или карлик. И стоит как вкопанный, ни с места. В тот момент я не испытал ни страха, ни волнения. Было и любопытно, и непонятно, и почему-то очень хотелось убраться от этого места подальше. Поэтому я просто сел на велосипед и поехал домой. Ну а пока ехал обратно по тропинке и после дороге, всё время держал эту «голову» в поле зрения. Но она так и осталась неподвижной. Одни только «волосы» развевались на ветру, и всё также не было намека на хоть какое-то лицо или его подобие, хотя рассматривал я это «чудо» уже совсем с другого ракурса.На этом можно было бы и закончить повествование, если бы не моя вторая поездка к месту событий. Пока подкачивал колеса у велосипеда, мелькнула мысль, что лучше не ездить туда. Но мне же надо. Да и день такой же теплый и солнечный, как и в прошлый раз. В общем, охота пуще неволи. Я также остановился под тем дубом. Положил велосипед на землю, немного поглазел по сторонам и ничего подобного, как в прошлый раз не увидел. Сделал пару снимков и поехал обратно.Метров через триста у велосипеда лопнула цепь. Я сразу вспомнил про предупреждение моего внутреннего голоса, но всё равно списал случившееся на усталость металла. Или простое совпадение. Хотя за сорок лет велосипедного стажа у меня такое впервые произошло. Или всё-таки это было своеобразное послание от той «головы», такой вот знак, мол, не фига тебе было сюда снова приезжать и любопытствовать, что да как. И такое я тоже не исключаю. Но, как бы там ни было, до поселка я всё равно добрался на велосипеде, только использовал его уже в качестве самоката. Прямо скажу, умотался с непривычки. Да и неудобно это по пересеченной местности таким образом передвигаться.З.Ы. Белой точкой на фотографии отмечено примерное место, где была «голова».

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