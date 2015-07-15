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Истории из жизни

Приколист

Скорее всего, на сайте есть похожие истории, и всё-таки расскажу ещё одну.

Прошедшая пятница, семь утра, я заступил на смену. Обычно в это время у нас автомобилей и так предостаточно, но тут просто завал начался. Я, как всегда, толком не проснувшийся, хочу, чтобы меня оставили в покое. Тяжело мне так рано в рабочий процесс включаться. Но буквально минут через десять от рассказа, что мне довелось услышать, сон как рукой сняло. Хотя и слышал подобное, и читал, но сейчас, что называется, всё было из первых уст и по горячим следам.

Подъезжает ко мне на колонку дядька на сером «Ланосе», чтобы заправиться. Ну да, помню его, у него ещё лючок резинкой к крышке бака привязан, чтобы не открывался – защёлка сломана.

«Представляешь, - говорит, - отец у меня сегодня умер, восемьдесят семь лет. Разбудил он меня в четыре утра. Я подошел к нему, а он вдруг заявляет, что сейчас умрет. Я ему не поверил, потому как отец мой по жизни приколист был, вот и сейчас я подумал, что шутит. Смотрю на него, а он вздохнул глубоко два раза, прохрипел что-то и, правда, умер».

Я в ответ выразил соболезнования, а сам погрузился в воспоминания, связанные с не таким давним уходом из жизни моих родителей. Тогда тоже были довольно странные моменты, которые остались у меня в памяти. Вспоминать их тяжело, да и не нужно лишний раз, хотя иногда в подобных случаях они сами о себе напоминают. А я после погружаюсь в размышления, что там да как, и прихожу к выводу, что этот мир всё же лучше. По крайней мере, он нам более менее знаком…
Вчера, 21:52 by conjure oneПросмотров: 369Комментарии: 4
+10

Ключевые слова: Утро история отец шутка соболезнования авторская история

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Комментарии

#1 написал: FromSiberia
Вчера, 22:09
+2
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Да, бывает такое... +++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 01:16
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Вот как они это чувствуют, что именно сейчас или, предположим, в 4 дня завтра, было здесь подобное. Это наверное очень страшно должно быть. +
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#3 написал: DRUID
Сегодня, 05:26
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Приколист и на смертном одре приколист.

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Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#4 написал: Летяга
Сегодня, 06:41
0
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Всё правильно сделал: сына разбудил, попрощался.
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Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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