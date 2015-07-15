Приколист

conjure one Просмотров: 369 Комментарии: 4 +10 Вчера, 21:52 by

Скорее всего, на сайте есть похожие истории, и всё-таки расскажу ещё одну.Прошедшая пятница, семь утра, я заступил на смену. Обычно в это время у нас автомобилей и так предостаточно, но тут просто завал начался. Я, как всегда, толком не проснувшийся, хочу, чтобы меня оставили в покое. Тяжело мне так рано в рабочий процесс включаться. Но буквально минут через десять от рассказа, что мне довелось услышать, сон как рукой сняло. Хотя и слышал подобное, и читал, но сейчас, что называется, всё было из первых уст и по горячим следам.Подъезжает ко мне на колонку дядька на сером «Ланосе», чтобы заправиться. Ну да, помню его, у него ещё лючок резинкой к крышке бака привязан, чтобы не открывался – защёлка сломана.«Представляешь, - говорит, - отец у меня сегодня умер, восемьдесят семь лет. Разбудил он меня в четыре утра. Я подошел к нему, а он вдруг заявляет, что сейчас умрет. Я ему не поверил, потому как отец мой по жизни приколист был, вот и сейчас я подумал, что шутит. Смотрю на него, а он вздохнул глубоко два раза, прохрипел что-то и, правда, умер».Я в ответ выразил соболезнования, а сам погрузился в воспоминания, связанные с не таким давним уходом из жизни моих родителей. Тогда тоже были довольно странные моменты, которые остались у меня в памяти. Вспоминать их тяжело, да и не нужно лишний раз, хотя иногда в подобных случаях они сами о себе напоминают. А я после погружаюсь в размышления, что там да как, и прихожу к выводу, что этот мир всё же лучше. По крайней мере, он нам более менее знаком…

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