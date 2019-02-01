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Истории из жизни

Несколько необычных историй

Здравствуйте, хочу рассказать ещё несколько истории из своей жизни.

История первая, небольшая

Будучи ещё девчонкой, ночевала в своей комнате, стала засыпать, в глубокий сон ещё не провалилась, поэтому помнила на утро все чётко и ясно. Накрылась я одеялом по грудь и чувствую, что что-то медленно стягивает его с меня, стянули, я вам скажу, по пояс, открыла глаза - никого, но ужас я почему-то не испытала, т. к. на тот момент была сильно уставшей, первое моё чувство - возмущение, выругавшись, я натянула одеяло обратно и заснула. Только утром я вспомнила этот эпизод и уже над ним задумалась.

История вторая

Как- то ехала я с работы на электричке; был день, стояла осень, деревья сбросили на тот момент листву и было пасмурно. Электричка стала притормаживать и остановилась около полустанка. И тут моё внимание привлекла небольшая субстанция, сидящая на голой ветке. Была она прозрачной и какой-то желеобразной, а по размеру с крупную сову. Пока я её рассматривала, это "нечто" спрыгнуло с дерева и исчезло из моего поля зрения.

История третья

Родителей моих не стало, когда мне не было и 20 лет, похоронены они рядом, на кладбище, на котором уже не выделяют места для захоронения, оно закрытое. Могилки моих родителей находятся почти около ограды, и там всегда хватает солнечного света, а само кладбище находится в лесу. Если идти вглубь, то там захоронения старые, много могил, к которым приходить уже некому, деревья закрывают солнечный свет и, скажу честно, - участок жутковатый.

Надо было мне изменить на недавно установленном папе памятнике месяц его смерти: неправильно выбили и надо было исправить. На этот счёт мои знакомые посоветовали обратиться к сторожу этого погоста, т. к за не большую плату он делал многое: поправлял цветочницы, покосившиеся надгробья, ставил ограды и т. д. В общем, поехала я туда, и было это к полудню. Зашла в сторожку, спросила про него, на что его помощники ответили, чтобы шла на стук молотка, а слышался тот недалеко, т.к сторож выполнял какие-то работы.

Помню, народу, навещающих своих близких, было достаточно: слышалась речь, пели птицы, погода была ясная. Иду я такая на стук и не заметила, как оказалась в глубине кладбища и тут ловлю я себя на мысли, что не слышу ни стука, ни пения птиц, стоит просто гробовая тишина, и стало темно. Тыкаюсь в одну ограду, в другую, не могу пройти - очень узкие проходы, хочу выйти и найти дорогу обратно, а дорогу какую-нибудь, лазейку, найти не могу. И вот тут-то я начинаю понимать, каким-то шестым для себя чувством, что не особо меня хотят отсюда выпускать, и если я здесь останусь, то это будет навсегда.

Вы не представляете, какой охватил меня страх. И я в сердцах стала обращаться за помощью к маме, и только я попросила, меня интуитивно разворачивает в другую сторону... Опять солнечный день, появляются звуки, стук молотка, и среди сотни памятников я вижу памятник и фото своей мамы, притом вижу чётко и ясно, как будто смотрю через большое увеличительное стекло. В итоге она меня оттуда вывела. Судя по тому времени, сколько я потратила на обратную дорогу, то зашла я довольно далеко.

Дату на памятнике я исправила, но после этого случая стараюсь особо на кладбище не задерживаться, только по необходимости: покрасить оградку, убраться и что нибудь подправить.
Сегодня, 12:11 by Светик-конфетикПросмотров: 385Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Истории одеяло кладбище мама памятник авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 12:39
0
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Репутация: (168|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 407
На кладбище надо быть осторожным. Оно будто заманивает. Бывало, идешь к своим, а увидишь одно знакомое лицо на памятнике, потом другое... Они уводят, знакомые лица на фотографиях, я имею в виду. А может и сами покойники любят так поводить людей... Они же там скучают, наверное.
Я там бываю редко. Но наше кладбище без деревьев и очень хорошо просматривается. Не приходилось блуждать в таком месте в поисках выхода. Думаю это страшно.
Плюс от меня!
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#2 написал: FromSiberia
Сегодня, 15:06
0
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Публикаций: 15
Комментариев: 880
Небольшая желеобразная субстанция впечатлила просто очень-очень!!! Мурашки по коже пошли, только не от страха, а от интереса, у меня так бывает. Хотела бы я ее тоже увидеть, но как вы, из окошка, чтоб не близко)))))

На кладбище страшно вышло, конечно, хорошо, что мамочка вам помогла. Слышала о подобных случаях на кладбищах, но никогда не слышала, чтобы люди на кладбищах пропадали... наверное, близкие всегда стараются помочь. А вот без дела по таким местам точно шляться не надо, там, где вывести некому, всякое, наверное, может случиться...

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Зарегистрирован: 15.07.2015
  
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