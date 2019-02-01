Несколько необычных историй

Светик-конфетик Просмотров: 385 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 12:11 by

Здравствуйте, хочу рассказать ещё несколько истории из своей жизни.История первая, небольшаяБудучи ещё девчонкой, ночевала в своей комнате, стала засыпать, в глубокий сон ещё не провалилась, поэтому помнила на утро все чётко и ясно. Накрылась я одеялом по грудь и чувствую, что что-то медленно стягивает его с меня, стянули, я вам скажу, по пояс, открыла глаза - никого, но ужас я почему-то не испытала, т. к. на тот момент была сильно уставшей, первое моё чувство - возмущение, выругавшись, я натянула одеяло обратно и заснула. Только утром я вспомнила этот эпизод и уже над ним задумалась.История втораяКак- то ехала я с работы на электричке; был день, стояла осень, деревья сбросили на тот момент листву и было пасмурно. Электричка стала притормаживать и остановилась около полустанка. И тут моё внимание привлекла небольшая субстанция, сидящая на голой ветке. Была она прозрачной и какой-то желеобразной, а по размеру с крупную сову. Пока я её рассматривала, это "нечто" спрыгнуло с дерева и исчезло из моего поля зрения.История третьяРодителей моих не стало, когда мне не было и 20 лет, похоронены они рядом, на кладбище, на котором уже не выделяют места для захоронения, оно закрытое. Могилки моих родителей находятся почти около ограды, и там всегда хватает солнечного света, а само кладбище находится в лесу. Если идти вглубь, то там захоронения старые, много могил, к которым приходить уже некому, деревья закрывают солнечный свет и, скажу честно, - участок жутковатый.Надо было мне изменить на недавно установленном папе памятнике месяц его смерти: неправильно выбили и надо было исправить. На этот счёт мои знакомые посоветовали обратиться к сторожу этого погоста, т. к за не большую плату он делал многое: поправлял цветочницы, покосившиеся надгробья, ставил ограды и т. д. В общем, поехала я туда, и было это к полудню. Зашла в сторожку, спросила про него, на что его помощники ответили, чтобы шла на стук молотка, а слышался тот недалеко, т.к сторож выполнял какие-то работы.Помню, народу, навещающих своих близких, было достаточно: слышалась речь, пели птицы, погода была ясная. Иду я такая на стук и не заметила, как оказалась в глубине кладбища и тут ловлю я себя на мысли, что не слышу ни стука, ни пения птиц, стоит просто гробовая тишина, и стало темно. Тыкаюсь в одну ограду, в другую, не могу пройти - очень узкие проходы, хочу выйти и найти дорогу обратно, а дорогу какую-нибудь, лазейку, найти не могу. И вот тут-то я начинаю понимать, каким-то шестым для себя чувством, что не особо меня хотят отсюда выпускать, и если я здесь останусь, то это будет навсегда.Вы не представляете, какой охватил меня страх. И я в сердцах стала обращаться за помощью к маме, и только я попросила, меня интуитивно разворачивает в другую сторону... Опять солнечный день, появляются звуки, стук молотка, и среди сотни памятников я вижу памятник и фото своей мамы, притом вижу чётко и ясно, как будто смотрю через большое увеличительное стекло. В итоге она меня оттуда вывела. Судя по тому времени, сколько я потратила на обратную дорогу, то зашла я довольно далеко.Дату на памятнике я исправила, но после этого случая стараюсь особо на кладбище не задерживаться, только по необходимости: покрасить оградку, убраться и что нибудь подправить.

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