Байки из богадельни / Морг

Летяга Просмотров: 1 567 Комментарии: 17 +29 Вчера, 09:31 by

Приведений в нашем доме престарелых нет. Посторонних шорохов, видений и прочей мистики замечено не было. Но вот странных историй предостаточно.Жила в нашей богадельне странная бабушка. Лет ей было уже далеко за 80, а выглядела очень моложаво. Никогда не болела, всегда подтянутая, активная, приветливая, энергичная такая. Каждый день вставала и сооружала себе причёску, знаете, такую высокую круглую «гулю». Волосы у неё были очень длинные и густые. Столько в ней жизни было, я бы сказала, только позавидовать можно. А работала она у нас в морге.Да, есть при нашем доме престарелых такое помещение с отдельным входом на улице, которое выполняет функцию морга. Ну, не прям настоящего морга, конечно, а просто помещение, куда выносят умершего человека, пока за ним не приедут сотрудники городского морга. Небольшая комнатка с лавкой, столиком со свечами и церковной атрибутикой. Уютненько и жутковато. Но, при наполняемости почти 400 человек, такое помещение необходимо. Ключи от этого импровизированного морга и хранились у нашей проживающей, бабушки Марфы. Она считалась заведующей и даже сидела в «аквариуме» на телефоне. Была в курсе всех дел в усадьбе, что-то вроде секретаря добровольного.Надо сказать, что наши проживающие дедушки и бабушки из отделения «Активного долголетия» стараются выполнять какую-нибудь посильную работу. Кто-то поливает цветы, кто-то помогает на кухне, кто-то дворнику или садовнику. Ну а Марфа провожала почивших в последний путь. Открывала морг, зажигала свечи, сидела над умершим и читала молитвы. Если человек умирал в ночь – могла просидеть с ним до утра. (дело было в начале 90-х, сейчас бы это не позволили).Как-то раз в усадьбу приехали священнослужители из местной епархии, в то время это было особенно модно. Хотя место такое, люди нуждаются в участии священников особенно. Обошли они всю территорию, пообщались со стариками, поздоровались и с бабой Марфой. На удивление отец Матвей был с Марфой знаком. Посмотрел батюшка на неё и говорит:- Опять ты, Марфа, за свое? Я же тебя предупреждал - смотри, доиграешься.И отозвал директора богадельни в сторону на разговор. Уж не знаю, о чём они говорили, только Марфу от морга отстранили тогда и ключи отобрали.А Марфа стала болеть, резко как-то состарилась. Молчаливая стала, злая и быстро слегла. Все думали - вот-вот умрет, а не выходит. Не отпускают видно её. Мучилась Марфа недели три. Пятнами пошла вся, лежит и смотрит, молчит. Видно же, что больно ей, но ни слова не проронила, не застонала ни разу.Соборовать нужно, батюшку звать, а Марфа ругается, шипит:– Не смейте звать попа.Позвонили отцу Матвею. Подошел он к Марфе и говорит:- Что, лежишь? Ну лежи, лежи.Всех выгнал из комнаты, остался один с бабкой надолго, потом вышел и говорит:- Не заходите к ней сегодня. И не давайте ничего, если просить станет.Странный, конечно, наказ. Но дверь закрыли и по смене всем передали, что, кроме врача, чтобы никто не заходил. Ночью Марфа умерла.Вот такая неприятная история. Слухов, разговоров тогда ходило по усадьбе много. Что и ведьмой Марфа была, и что передала кому-то «своё», поэтому и отошла после прихода ночной смены. Медсестры разные, может кто-то и принял…А ключи от морга передали молодому инвалиду Василию. Красивый парень, оставшийся ребенком навсегда. Василий ответственно подходил к своей работе и всегда знал, на каком этаже его скоро ждут. Чувствовал, что ли. Иногда просто идет по коридору, улыбается (светлый такой юноша), здоровается с бабушками, а они крестятся и ему:- Иди, иди Вася, ты чего пришёл? Нам еще рано!Вот так и живем.Автор: BabaNaka73.

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