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Истории из жизни

Байки из богадельни / Морг

Приведений в нашем доме престарелых нет. Посторонних шорохов, видений и прочей мистики замечено не было. Но вот странных историй предостаточно.

Байки из богадельни / Морг

Жила в нашей богадельне странная бабушка. Лет ей было уже далеко за 80, а выглядела очень моложаво. Никогда не болела, всегда подтянутая, активная, приветливая, энергичная такая. Каждый день вставала и сооружала себе причёску, знаете, такую высокую круглую «гулю». Волосы у неё были очень длинные и густые. Столько в ней жизни было, я бы сказала, только позавидовать можно. А работала она у нас в морге.

Да, есть при нашем доме престарелых такое помещение с отдельным входом на улице, которое выполняет функцию морга. Ну, не прям настоящего морга, конечно, а просто помещение, куда выносят умершего человека, пока за ним не приедут сотрудники городского морга. Небольшая комнатка с лавкой, столиком со свечами и церковной атрибутикой. Уютненько и жутковато. Но, при наполняемости почти 400 человек, такое помещение необходимо. Ключи от этого импровизированного морга и хранились у нашей проживающей, бабушки Марфы. Она считалась заведующей и даже сидела в «аквариуме» на телефоне. Была в курсе всех дел в усадьбе, что-то вроде секретаря добровольного.

Надо сказать, что наши проживающие дедушки и бабушки из отделения «Активного долголетия» стараются выполнять какую-нибудь посильную работу. Кто-то поливает цветы, кто-то помогает на кухне, кто-то дворнику или садовнику. Ну а Марфа провожала почивших в последний путь. Открывала морг, зажигала свечи, сидела над умершим и читала молитвы. Если человек умирал в ночь – могла просидеть с ним до утра. (дело было в начале 90-х, сейчас бы это не позволили).

Как-то раз в усадьбу приехали священнослужители из местной епархии, в то время это было особенно модно. Хотя место такое, люди нуждаются в участии священников особенно. Обошли они всю территорию, пообщались со стариками, поздоровались и с бабой Марфой. На удивление отец Матвей был с Марфой знаком. Посмотрел батюшка на неё и говорит:

- Опять ты, Марфа, за свое? Я же тебя предупреждал - смотри, доиграешься.

И отозвал директора богадельни в сторону на разговор. Уж не знаю, о чём они говорили, только Марфу от морга отстранили тогда и ключи отобрали.

А Марфа стала болеть, резко как-то состарилась. Молчаливая стала, злая и быстро слегла. Все думали - вот-вот умрет, а не выходит. Не отпускают видно её. Мучилась Марфа недели три. Пятнами пошла вся, лежит и смотрит, молчит. Видно же, что больно ей, но ни слова не проронила, не застонала ни разу.

Соборовать нужно, батюшку звать, а Марфа ругается, шипит:

– Не смейте звать попа.

Позвонили отцу Матвею. Подошел он к Марфе и говорит:

- Что, лежишь? Ну лежи, лежи.

Всех выгнал из комнаты, остался один с бабкой надолго, потом вышел и говорит:

- Не заходите к ней сегодня. И не давайте ничего, если просить станет.

Странный, конечно, наказ. Но дверь закрыли и по смене всем передали, что, кроме врача, чтобы никто не заходил. Ночью Марфа умерла.

Вот такая неприятная история. Слухов, разговоров тогда ходило по усадьбе много. Что и ведьмой Марфа была, и что передала кому-то «своё», поэтому и отошла после прихода ночной смены. Медсестры разные, может кто-то и принял…

А ключи от морга передали молодому инвалиду Василию. Красивый парень, оставшийся ребенком навсегда. Василий ответственно подходил к своей работе и всегда знал, на каком этаже его скоро ждут. Чувствовал, что ли. Иногда просто идет по коридору, улыбается (светлый такой юноша), здоровается с бабушками, а они крестятся и ему:

- Иди, иди Вася, ты чего пришёл? Нам еще рано!

Вот так и живем.


Автор: BabaNaka73.
Источник.
Вчера, 09:31 by ЛетягаПросмотров: 1 567Комментарии: 17
+29

Ключевые слова: Дом престарелых морг батюшка ключи дар передача дара

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Комментарии

#1 написал: Мурик
Вчера, 10:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 055
Круто! По ходу бабуля как-то черпала силы из умерших, никогда раньше о таком не слышала!
Зарегистрирован: 5.10.2011
   
#2 написал: Black Bagira
Вчера, 10:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (771|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 404
Если человек умирал в ночь – могла просидеть с ним до утра. (дело было в начале 90-х, сейчас бы это не позволили).

А почему не позволили бы сейчас?

Если человек умирал в ночь – могла просидеть с ним до утра. (дело было в начале 90-х, сейчас бы это не позволили).

А почему сейчас бы не позволили сидеть ночью возле усопшего?
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#3 написал: Tigger power
Вчера, 11:06
+2
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Репутация: (2284|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 813
Подпитывалась бабуся, только чем я не пойму. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#4 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 11:59
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (36|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 411
Может не молитвы Марфа читала, а что-то другое. Обряды какие проводила. Видимо такие, что покойнику и на том свете доставалось, раз батюшка велел забрать ключи от морга.

++++ очень атмосферная история.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#5 написал: ZelD
Вчера, 13:31
+2
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Репутация: (43|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 491
Цитата: Tigger power
Подпитывалась бабуся, только чем я не пойму. +

Может она у них зубы золотые воровала, и ряженым менеджерам долю не отстегивала?razborki Тогда всё сходится.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#6 написал: Jako tako
Вчера, 14:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Спасибо за интересную историю! Поставила плюс
Жду ещё подобных оттуда же smile очень люблю такое!
Зарегистрирован: 14.09.2019
#7 написал: Tigger power
Вчера, 15:34
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (2284|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 813
Цитата: ZelD
Цитата: Tigger power
Подпитывалась бабуся, только чем я не пойму. +

Может она у них зубы золотые воровала, и ряженым менеджерам долю не отстегивала?razborki Тогда всё сходится.

))) откуда силы у старушки на такие деяния)
Цитата: Фиолетовая Дымка
Может не молитвы Марфа читала, а что-то другое. Обряды какие проводила. Видимо такие, что покойнику и на том свете доставалось, раз батюшка велел забрать ключи от морга.

++++ очень атмосферная история.

Не думаю, что на тот свет из этого какая то старушка повлиять может.
Могла брать от покойников что-то и всякие порчи творить наверное, а за это ей здоровье силы тьмы давали, как вариант.
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#8 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 16:45
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (36|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 411
Цитата: Tigger power
Не думаю, что на тот свет из этого какая то старушка повлиять может.
Могла брать от покойников что-то и всякие порчи творить наверное, а за это ей здоровье силы тьмы давали, как вариант.

Я думаю, может. Все равно какое-то воздействие на умерших идет. Они как орудие в ее руках становятся, хоть и невольно.Согласна и с вашим вариантом. Но, согласитесь, история очень странная. Обычно такие бабульки с молодых-здоровых силы черпают, вгоняя их в гроб. А тут она что - то через покойников получала.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#9 написал: Gatta_Black
Вчера, 16:50
+2
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 592
Как по мне, пусть бы и дальше сидела себе бабка - мервяку-то уже все равно, а ей хорошо. Живым ведь зла не делала.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#10 написал: Tigger power
Вчера, 17:52
+2
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Репутация: (2284|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 813
Цитата: Фиолетовая Дымка
Но, согласитесь, история очень странная. Обычно такие бабульки с молодых-здоровых силы черпают, вгоняя их в гроб. А тут она что - то через покойников получала.

Да, очень странная, нужно подождать, что скажут наши специалисты)
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#11 написал: ninabond
Вчера, 18:22
+7
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 909
В нашей деревне(там у меня дача) живет старушка. Ей летом 92 исполнилось. Так эта бабуля на огороде как молодая работает с утра до вечера, в лес за грибами идет, походит три часа, наберет, принесет домой и обратно идет в лес-еще собирать.Веселая, песни поет. Ничем не болеет. Все удивлены, как ей это удается? А я подметила особенность. Как покойник в деревне, так наша баба Нюра первой бежит на кладбище на похороны. Подходит при прощании близко к покойнику. целует его в лоб и что-то говорит. Независимо от того, знакомый ли покойник или нет. Сейчас много чужих, городских на местном деревенском кладбище хоронят. Дешевле это. Мне ее поведение странным всегда казалось. А потом я прочитала, что таким образом можно свои хвори покойнику передавать. Даже заговор специальный есть) Вот и думаю. А не этим ли баба Нюра себе долгую жизнь обеспечивает?)
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#12 написал: Black Bagira
Вчера, 19:02
+3
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Репутация: (771|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 404
.Погуглила... И чего только в жизни не бывает! Там и заговор оказывается специальный есть на отдачу своих хворей покойнику vau
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#13 написал: Tigger power
Вчера, 19:16
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2284|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 813
Цитата: ninabond
В нашей деревне(там у меня дача) живет старушка

Цитата: Black Bagira
Погуглила

Ничего себе frowning делааа
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#14 написал: Мария Сайгина
Вчера, 21:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 726
Цитата: ninabond
В нашей деревне(там у меня дача) живет старушка. Ей летом 92 исполнилось. Так эта бабуля на огороде как молодая работает с утра до вечера, в лес за грибами идет, походит три часа, наберет, принесет домой и обратно идет в лес-еще собирать.Веселая, песни поет. Ничем не болеет. Все удивлены, как ей это удается? А я подметила особенность. Как покойник в деревне, так наша баба Нюра первой бежит на кладбище на похороны. Подходит при прощании близко к покойнику. целует его в лоб и что-то говорит. Независимо от того, знакомый ли покойник или нет. Сейчас много чужих, городских на местном деревенском кладбище хоронят. Дешевле это. Мне ее поведение странным всегда казалось. А потом я прочитала, что таким образом можно свои хвори покойнику передавать. Даже заговор специальный есть) Вот и думаю. А не этим ли баба Нюра себе долгую жизнь обеспечивает?)



Да, есть такие. Тоже подмечала. Прям так и трутся около покойника. Ничего то им не страшно, несутся первые. Видимо действительно не просто так.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#15 написал: abrashechka
Вчера, 22:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (424|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 343
У меня мать такая.
Похороны - все ее. Любимые рассказы - как кто-то болел или умер.
У меня с ней очень тяжелые отношения.

Автору и комментаторам спасибо, понятно теперь все мне.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#16 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 23:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 121
Цитата: ninabond
В нашей деревне(там у меня дача) живет старушка. Ей летом 92 исполнилось. Так эта бабуля на огороде как молодая работает с утра до вечера, в лес за грибами идет, походит три часа, наберет, принесет домой и обратно идет в лес-еще собирать.Веселая, песни поет. Ничем не болеет. Все удивлены, как ей это удается? А я подметила особенность. Как покойник в деревне, так наша баба Нюра первой бежит на кладбище на похороны. Подходит при прощании близко к покойнику. целует его в лоб и что-то говорит. Независимо от того, знакомый ли покойник или нет. Сейчас много чужих, городских на местном деревенском кладбище хоронят. Дешевле это. Мне ее поведение странным всегда казалось. А потом я прочитала, что таким образом можно свои хвори покойнику передавать. Даже заговор специальный есть) Вот и думаю. А не этим ли баба Нюра себе долгую жизнь обеспечивает?)

Ох, ничего себе! Жутковато аж. Баба Нюра точно знает что то.
Зарегистрирован: 11.02.2016
#17 написал: daytaler
Сегодня, 00:42
0
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 138
Цитата: Tigger power
Цитата: ZelD
Цитата: Tigger power
Подпитывалась бабуся, только чем я не пойму. +

Может она у них зубы золотые воровала, и ряженым менеджерам долю не отстегивала?razborki Тогда всё сходится.

))) откуда силы у старушки на такие деяния)
Цитата: Фиолетовая Дымка
Может не молитвы Марфа читала, а что-то другое. Обряды какие проводила. Видимо такие, что покойнику и на том свете доставалось, раз батюшка велел забрать ключи от морга.

++++ очень атмосферная история.

Не думаю, что на тот свет из этого какая то старушка повлиять может.
Могла брать от покойников что-то и всякие порчи творить наверное, а за это ей здоровье силы тьмы давали, как вариант.

Зришь в корень!
Зарегистрирован: 16.10.2014
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