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Истории из жизни

Слуховые галлюцинации

Не приживаются у нас кошки. Жил с родителями - всегда кошки были, и проблем с ними не было, а вот когда переехал в город, женился и стал с женой жить - ни в какую не приживаются. Большинство из семейства кошачьих на первых порах жизни в нашей квартире показывали себя вполне чистоплотными животными: ходили в лоток, не пакостили, любили обниматься и спали с нами в одной кровати. Но через какое-то время - от месяца до трех - животное будто подменяли. Они начинали гадить по всем углам, а иногда и прямо на кровать, где спали мы с супругой. Таких кошек было две - то есть мы завели одну, нам надоело терпеть вонь в квартире и постоянное наступание на ее продукты жизнедеятельности, мы ее пристроили в хорошие руки, там она тут же стала хорошей девочкой и остается таковой по сей день. Со второй все точно также. С новыми хозяевами животных мы договорились созваниваться, и, в случае, если животные начнут чудить и у них, мы без проблем заберем их обратно. Мы все же ответственны за тех, кого приручили.

Но рассказать я вам хочу о третьем животном. Это кот по кличке Семен - мы называли его Сэмом. Достался он нам уже взрослым - породистый шотландец, прежние хозяева продавали его за символические 100 или 200 рублей, мы и забрали где-то в сентябре 2015 г. Кот был отличный - черный красавец с белым подшерстком (видел такое впервые), умница и ласковый к тому же. Он быстро стал членом семьи. Когда Сэм хотел есть, он издавал такое громкое, густое даже не "мяу" а что-то вроде "моаоаоооу" - именно так - длинно и басовито.

На ПК я обычно играю в одну и ту же игру, "Fifa" или попросту футбол - там шум трибун, крики болельщиков и т. д., а поскольку играю всегда по сети с живыми соперниками, отвлекаться в таких играх не рекомендуется - соперник моментально воспользуется "зевком", и ничего хорошего из этого не выйдет. Так вот, Сэмка очень любил издавать этот свой "мяу на стероидах" именно тогда, когда я играю, причем из другой комнаты. Я ему обычно отвечал, что, мол, сейчас доиграю матч и покормлю тебя, не ори. Ни разу не подействовало, всегда продолжал издавать свой мегамяу этот монстр.

В один из дней (было это ближе к Новому 2016 году) у нас заболела дочка, простыла: температура, кашель и т.д. В связи с тем, что нам с женой нужно работать, мы вызвонили мою маму из деревни и попросили поухаживать за внучкой - благо, они друг в друге души не чаяли. Она согласилась, утром приехала, а ближе к вечеру позвонила мне и сказала, что Сэм как-то странно себя ведет: залез с самого утра под елку и не выходит - не ест, не пьет, не ласкается. В общем, ведется себя не так, как обычно.

Первым делом после прихода домой я понес котяру в ветеринарку. Диагноз неутешительный - у кота запущенный рак, метастазы по всему желудку, помочь не удастся уже абсолютно никак. Самое гуманное - усыпить. Решение было трудное, но принять его пришлось. Передал Сэма в руки ветеринара, оплатив предварительно его усыпление, подождал, пока мне сообщат, что все кончено, справился с эмоциями - дома дочь, ей не стоит рассказывать о том, что произошло на самом деле, и показывать свою грусть тоже не стоит - будет слишком много вопросов. В общем, дочери сказал, что Семен просто вывернулся у меня из рук по дороге от врача и убежал.

Но после усыпления друга, играя в футбол, я еще какое-то время сквозь гул трибун из игры слышал "моаоаоооу". Думаю, этот звук добавлял уже мой мозг - очень часто именно во время игры этот крик Сэма раздавался... Вот интересно, правда ли это глюк...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55 by ГородецкийПросмотров: 315Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Галлюцинация кот мяуканье авторская история

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Комментарии

#1 написал: Calipso
Сегодня, 17:14
+1
Онлайн
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Комментариев: 63
Жалко котика cold_sweat Наверное засело в мозгу через игрушку это жалобное мяу, вот подсознание и выдает... За историю +
Зарегистрирован: 10.03.2015
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 18:53
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1171|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 325
Думаю что это подсознание
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#3 написал: Spivachka
Сегодня, 19:01
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 299
У меня,кстати, та же фигня с котами. Беру хороших, начинают везде срать, в т.ч. на моей кровати. Вот только последнюю взяли умницу. Просто золотая. Но цветы жрёт
Зарегистрирован: 8.11.2017
#4 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 19:08
+1
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Комментариев: 182
Да, интересно, я тоже думаю, что на подсознании это "мяу". Но по прочтении этой истории возник вопрос - если кошки не приживались в доме, зачем каждый раз заводить новую? Котов жалко, особенно последнего...
Зарегистрирован: 13.04.2018
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:09
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Всё действие происходит на подсознательном уровне. По поводу, живут - не живут....тоже зависит много от энергетики места, от объекта сожительства. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#6 написал: ponchik
Сегодня, 19:58
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Публикаций: 1
Комментариев: 75
Киску очень жалко. В народе ходит поверье, что безвременный уход животного связан с тем, что оно забирает на себя весь негатив, направленный на их хозяев. Как знать, может быть в этом что-то есть? За очень грустную историю "+".
Цитата: Spivachka
Просто золотая. Но цветы жрёт

Немного не по теме, а просто совет. Попробуйте купить для кошечки специальной травки, или пасту/корм для выведения шерсти. Кошки не собаки, они вылизывают себя от ушей до хвоста, поэтому в кишечник попадает много шерсти и для её выведения и чистки кишечника они едят в природе траву, а если её нет, то комнатные растения. Траву может заменить специализированный корм или паста для выведения шерсти. Извините, не смогла пройти мимо, у самой на попечении 3-и киски.
Зарегистрирован: 7.07.2019
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