Слуховые галлюцинации

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:55

Городецкий Просмотров: 315 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 15:55 by

Не приживаются у нас кошки. Жил с родителями - всегда кошки были, и проблем с ними не было, а вот когда переехал в город, женился и стал с женой жить - ни в какую не приживаются. Большинство из семейства кошачьих на первых порах жизни в нашей квартире показывали себя вполне чистоплотными животными: ходили в лоток, не пакостили, любили обниматься и спали с нами в одной кровати. Но через какое-то время - от месяца до трех - животное будто подменяли. Они начинали гадить по всем углам, а иногда и прямо на кровать, где спали мы с супругой. Таких кошек было две - то есть мы завели одну, нам надоело терпеть вонь в квартире и постоянное наступание на ее продукты жизнедеятельности, мы ее пристроили в хорошие руки, там она тут же стала хорошей девочкой и остается таковой по сей день. Со второй все точно также. С новыми хозяевами животных мы договорились созваниваться, и, в случае, если животные начнут чудить и у них, мы без проблем заберем их обратно. Мы все же ответственны за тех, кого приручили.Но рассказать я вам хочу о третьем животном. Это кот по кличке Семен - мы называли его Сэмом. Достался он нам уже взрослым - породистый шотландец, прежние хозяева продавали его за символические 100 или 200 рублей, мы и забрали где-то в сентябре 2015 г. Кот был отличный - черный красавец с белым подшерстком (видел такое впервые), умница и ласковый к тому же. Он быстро стал членом семьи. Когда Сэм хотел есть, он издавал такое громкое, густое даже не "мяу" а что-то вроде "моаоаоооу" - именно так - длинно и басовито.На ПК я обычно играю в одну и ту же игру, "Fifa" или попросту футбол - там шум трибун, крики болельщиков и т. д., а поскольку играю всегда по сети с живыми соперниками, отвлекаться в таких играх не рекомендуется - соперник моментально воспользуется "зевком", и ничего хорошего из этого не выйдет. Так вот, Сэмка очень любил издавать этот свой "мяу на стероидах" именно тогда, когда я играю, причем из другой комнаты. Я ему обычно отвечал, что, мол, сейчас доиграю матч и покормлю тебя, не ори. Ни разу не подействовало, всегда продолжал издавать свой мегамяу этот монстр.В один из дней (было это ближе к Новому 2016 году) у нас заболела дочка, простыла: температура, кашель и т.д. В связи с тем, что нам с женой нужно работать, мы вызвонили мою маму из деревни и попросили поухаживать за внучкой - благо, они друг в друге души не чаяли. Она согласилась, утром приехала, а ближе к вечеру позвонила мне и сказала, что Сэм как-то странно себя ведет: залез с самого утра под елку и не выходит - не ест, не пьет, не ласкается. В общем, ведется себя не так, как обычно.Первым делом после прихода домой я понес котяру в ветеринарку. Диагноз неутешительный - у кота запущенный рак, метастазы по всему желудку, помочь не удастся уже абсолютно никак. Самое гуманное - усыпить. Решение было трудное, но принять его пришлось. Передал Сэма в руки ветеринара, оплатив предварительно его усыпление, подождал, пока мне сообщат, что все кончено, справился с эмоциями - дома дочь, ей не стоит рассказывать о том, что произошло на самом деле, и показывать свою грусть тоже не стоит - будет слишком много вопросов. В общем, дочери сказал, что Семен просто вывернулся у меня из рук по дороге от врача и убежал.Но после усыпления друга, играя в футбол, я еще какое-то время сквозь гул трибун из игры слышал "моаоаоооу". Думаю, этот звук добавлял уже мой мозг - очень часто именно во время игры этот крик Сэма раздавался... Вот интересно, правда ли это глюк...

Ключевые слова: Галлюцинация кот мяуканье авторская история

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