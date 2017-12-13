Прощание

Mary3.11. Просмотров: 702 Комментарии: 6 +14 Вчера, 16:40 by

Я уже рассказывала, что очень люблю кошек, у нас их было три штуки, у всех разница в возрасте 8 лет. Ноябрь выдался тяжёлым: дочь попала в больницу, у меня проблемы со здоровьем. Последней каплей стала неожиданная и тяжёлая смерть нашей старшей кошки Дианы. Ей было 17 лет, но эта старушка ещё очень шустро гоняла молодежь. Мы пытались спасти нашу любимицу, возили на капельницы в клинику и надеялись на чудо. Но чудо не произошло, под капельницей у кошки случился очередной приступ, потом отнялись лапы и мы приняли очень тяжёлое решение: не будем мучать животное. Моё страдающее семейство неожиданно слилось: один знакомого встретил, второй в туалет приспичило, а подписывать согласие на усыпление пришлось мне. Похоронили мы Дианочку сами, под березками в лесу. Из- за навалившихся проблем я депрессанула. Несколько дней жила на успокоительных, слёзы текли в прямом смысле рекой. Теперь хочу объяснить, что же мистического и необыкновенного в этой истории.В одной из историй я рассказывала о безумной ночи пятого этажа. И там тоже есть участие кошек. Случилось так, что с разницей в два дня умирает наша кошка и соседский кот. Ладно, наша была действительно старушка, но соседский кот молодой и полный сил,, а смерти животных по симптоматике оказались похожи. Я предполагаю, что животные получили мощный удар в ту роковую ночь.Диана умерла в субботу. А накануне, в пятницу, я проснулась от странного звука: что то среднее между воем и скрипом. Звук шёл с кухни. С трубами и батареями проблем у нас нет, и такой звук больше не повторялся. Скажу честно, идти на кухню в поисках звука мне стало страшновато, дома я была одна. Но осмелюсь предположить, что таким образом мой домовой предупреждал о смерти.Диана была очень характерная кошка, спала она у меня сбоку и никого туда не пускала. Терпела присутствие Дуси у меня в ногах. Две ночи после её смерти Дуська приходила ровно на то место и укладывалась клубочком так, как обычно спала Диана. Ни до, ни после она этого не делает, спит у меня в ногах, растянувшись во весь свой кошачий рост. Этому у меня просто нет объяснения. В последние несколько лет Дина ходила и цокола когтями по ламинату, словно маленькая лошадка. На третью ночь, мы ещё не спали, я читала детектив, муж лазил в телефоне, дочь в своей комнате. В общем супер важными делами в тишине занимаемся. Дусена лежит на мне, Даша в кошачьем гамаке, и тишина. Вдруг мы слышим цокот по ламинату, один в один Дианины шажки. Я оглянулась на мужа и поняла, что он тоже это слышит, кошки выскочили со своих мест и быстро спрятались под диван, у меня блямкнул смартфон: сообщение от дочери " Вы тоже это слышите?". Какое то время мы были в ступоре. Больше мы не слышали цокота, но я уверена, что у животных тоже есть душа и они тоже любят нас и скучают. Может и Диночка приходила проститься со своей семьёй.Прорыдав две недели я поняла, что " Новопассит" и иже с ним мне не помогают, и пошла к врачу. Была очень удивлена тем, что врач предложил больничный и выписал успокаивающее препараты. Ещё и отругал, сказал, что во время подобных стрессов надо сразу обращаться за помощью. Видимо видок у меня был ещё тот. Препараты конечно оказали какое то действие, но пила я их только три дня. Успокоится мне помогли мой ученик, и хоть это странно звучит, моя покойная мама. Пришёл на занятие ко мне мальчик, очень классный и сообразительный ребёнок. Он спросил меня, почему я плачу ( хотя я всеми силами сдерживалась при детях, старалась, что бы они ничего не поняли). Но в тот день мне не удалось скрыть свои эмоции. А этот чудо- ребёнок мне отвечает: " И чего ты плачешь? Она же теперь Боженькина кошка, он о ней заботится." В моей голове что то щелкнуло и в тот момент я поняла, насколько ребёнок прав. В ту же ночь мне приснилось моя мама. У неё на руках сидела Дина, молодая, пушистая кошка, только почему то мокрая. Моя мама не любила кошек, она их не обижала, просто не любила. А тут держит мою мокрую Диану и говорит мне:" Что же ты творишь? Я уже устала твою кошку из воды вытаскивать! " Видимо и животным не нужны наши слёзы. Сейчас я успокоилась, больше не плачу. Оставшиеся две кошки делят территорию, пока побеждает Дуся, правда с моей помощью.Может быть и нету во всем случившемся никакой мистики, но мне хочется верить, что все мои близкие и люди и животные теперь стали Боженькими и он заботится о них.

Ключевые слова: Неприятности кошка болезнь смерть авторская история

Другие, подобные истории: