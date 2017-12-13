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Истории из жизни

Прощание

Я уже рассказывала, что очень люблю кошек, у нас их было три штуки, у всех разница в возрасте 8 лет. Ноябрь выдался тяжёлым: дочь попала в больницу, у меня проблемы со здоровьем. Последней каплей стала неожиданная и тяжёлая смерть нашей старшей кошки Дианы. Ей было 17 лет, но эта старушка ещё очень шустро гоняла молодежь. Мы пытались спасти нашу любимицу, возили на капельницы в клинику и надеялись на чудо. Но чудо не произошло, под капельницей у кошки случился очередной приступ, потом отнялись лапы и мы приняли очень тяжёлое решение: не будем мучать животное. Моё страдающее семейство неожиданно слилось: один знакомого встретил, второй в туалет приспичило, а подписывать согласие на усыпление пришлось мне. Похоронили мы Дианочку сами, под березками в лесу. Из- за навалившихся проблем я депрессанула. Несколько дней жила на успокоительных, слёзы текли в прямом смысле рекой. Теперь хочу объяснить, что же мистического и необыкновенного в этой истории.

В одной из историй я рассказывала о безумной ночи пятого этажа. И там тоже есть участие кошек. Случилось так, что с разницей в два дня умирает наша кошка и соседский кот. Ладно, наша была действительно старушка, но соседский кот молодой и полный сил,, а смерти животных по симптоматике оказались похожи. Я предполагаю, что животные получили мощный удар в ту роковую ночь.

Диана умерла в субботу. А накануне, в пятницу, я проснулась от странного звука: что то среднее между воем и скрипом. Звук шёл с кухни. С трубами и батареями проблем у нас нет, и такой звук больше не повторялся. Скажу честно, идти на кухню в поисках звука мне стало страшновато, дома я была одна. Но осмелюсь предположить, что таким образом мой домовой предупреждал о смерти.

Диана была очень характерная кошка, спала она у меня сбоку и никого туда не пускала. Терпела присутствие Дуси у меня в ногах. Две ночи после её смерти Дуська приходила ровно на то место и укладывалась клубочком так, как обычно спала Диана. Ни до, ни после она этого не делает, спит у меня в ногах, растянувшись во весь свой кошачий рост. Этому у меня просто нет объяснения. В последние несколько лет Дина ходила и цокола когтями по ламинату, словно маленькая лошадка. На третью ночь, мы ещё не спали, я читала детектив, муж лазил в телефоне, дочь в своей комнате. В общем супер важными делами в тишине занимаемся. Дусена лежит на мне, Даша в кошачьем гамаке, и тишина. Вдруг мы слышим цокот по ламинату, один в один Дианины шажки. Я оглянулась на мужа и поняла, что он тоже это слышит, кошки выскочили со своих мест и быстро спрятались под диван, у меня блямкнул смартфон: сообщение от дочери " Вы тоже это слышите?". Какое то время мы были в ступоре. Больше мы не слышали цокота, но я уверена, что у животных тоже есть душа и они тоже любят нас и скучают. Может и Диночка приходила проститься со своей семьёй.

Прорыдав две недели я поняла, что " Новопассит" и иже с ним мне не помогают, и пошла к врачу. Была очень удивлена тем, что врач предложил больничный и выписал успокаивающее препараты. Ещё и отругал, сказал, что во время подобных стрессов надо сразу обращаться за помощью. Видимо видок у меня был ещё тот. Препараты конечно оказали какое то действие, но пила я их только три дня. Успокоится мне помогли мой ученик, и хоть это странно звучит, моя покойная мама. Пришёл на занятие ко мне мальчик, очень классный и сообразительный ребёнок. Он спросил меня, почему я плачу ( хотя я всеми силами сдерживалась при детях, старалась, что бы они ничего не поняли). Но в тот день мне не удалось скрыть свои эмоции. А этот чудо- ребёнок мне отвечает: " И чего ты плачешь? Она же теперь Боженькина кошка, он о ней заботится." В моей голове что то щелкнуло и в тот момент я поняла, насколько ребёнок прав. В ту же ночь мне приснилось моя мама. У неё на руках сидела Дина, молодая, пушистая кошка, только почему то мокрая. Моя мама не любила кошек, она их не обижала, просто не любила. А тут держит мою мокрую Диану и говорит мне:" Что же ты творишь? Я уже устала твою кошку из воды вытаскивать! " Видимо и животным не нужны наши слёзы. Сейчас я успокоилась, больше не плачу. Оставшиеся две кошки делят территорию, пока побеждает Дуся, правда с моей помощью.

Может быть и нету во всем случившемся никакой мистики, но мне хочется верить, что все мои близкие и люди и животные теперь стали Боженькими и он заботится о них.
Вчера, 16:40 by Mary3.11.Просмотров: 702Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Неприятности кошка болезнь смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ольга 1981
Вчера, 18:53
+7
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 265
Соболезную вам, терять любимцев очень тяжело. У меня было один в один как у вас, только с собакой. В подростковом возрасте у меня была собака Дана, грозной породы бультерьер, но очень ласковая, веселая девочка. Никогда никого не обидела, все ей друзья были. Кошек, собак, людей, всех она зализывала от души. И вот заболела, онкология. Шансов не было. Когда она умерла, мы ее похоронили. И вот сидим все дома. Мама, папа, я и сестра. А Данка спала всегда на кресле и когда спрыгивала и бежала на кухню слышался звук когтей, цокающих по полу. Сидим мы значит в зале, и все слышим этот звук, как будто собака спрыгнула с кресла и подбежала на кухню. Помню ревели мы дурниной. Уже больше 20 лет прошло, а я до сих пор помню эту собаку. Замечательная была.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:23
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1438|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 158
С приходами питомцев после смерти не сталкивалась, наверное потому что спокойно к этому относилась. Только грусть, но без гнетущей тоски.
Но верить хочется, что за роковой чертой не конец.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 21:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 276
Мне подруга рассказывала, что всей семьёй слышали топоточки своей погибшей пески, у них мелкая порода была. И после смерти собаки это было некоторое время регулярно. Как то я не верю в массовые галлюцинации, потому, как мама подруги мне рассказала то же самое. Что-то в этом есть
Зарегистрирован: 22.05.2017
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:38
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2487|0)
Публикаций: 1 374
Комментариев: 9 112
В животном мире происходят все те же вещи и события, что и у людей. Жизнь, смерть, загробный мир. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#5 написал: marzzz
Вчера, 21:41
+4
Группа: Посетители
Репутация: (441|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 969
Да, мне тоже все мерещилось, что кот, которого мы с мужем похоронили в лесочке, пять ночей подряд запрыгивал ко мне на постель, как обычно это делал при жизни. После пяти дней моих бесконечных рыданий муж посадил меня за комп, и я выбрала себе беспородного сироту, который находился на передержке в семье. Очень похожего на умершего кота. После этого мои глюки закончились. Бывший питомец спит спокойно.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#6 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 23:29
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 499
Этот цокот, мне кажется, - что-то вроде фантомного проявления. Как обычно, когда пространство "записало" или "запомнило" какое-то действие, повторявшееся в квартире много раз...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
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