Встреча на старом карьере

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:51

Бабушка Лукерья Просмотров: 416 Комментарии: 8 +11 Сегодня, 15:51 by

Это место за нашим посёлком знают многие. Когда-то давно туда сбрасывало воду местное предприятие и, хотя никто толком не знал, что именно этой самой водой промывали перед сбросом в отстойники, купаться и стирать ковры-паласы ходили туда целыми семьями.Тёплая вода лилась из огромных труб на бетонные плиты, направляющие поток непосредственно в карьер. В общем, место было популярно как среди жителей посёлка, так и среди городских. Правда, из города приезжали в основном рыбаки, которые умудрялись ловить в этой непонятной воде приличных уклеек. Не знаю, кому доставалась в итоге рыба - семье или любимому коту, моё ближайшее окружение с большим подозрением относилось к подобному продукту. В общем, место было многолюдным и, можно сказать, популярным. До поры, до времени.В начале 90-х предприятие встало и больше уже никогда не запускалось. Сброс воды прекратился, интерес к отстойникам у купальщиков сразу пропал. Вода потихоньку начала уходить, берега заметно обмелели, а на поверхности вдоль одного из берегов показалась непонятная жижа - с рыжей ржавой коркой сверху, напоминающей потрескавшуюся от жары пустыню, и грязно-серой вязкой массой под ней. Одно время мы с друзьями после школы часто гуляли там и развлекались, бросая с берега в эту массу здоровые камни, а то и кирпичи с ближайшей стройки. Мы наблюдали, как с жадным чавканьем разлетаются во все стороны брызги этой жижи, оставляя подобие лунных кратеров. Всё, что попадало в это нечто, немедленно засасывалось в глубину, а рыжая корка затягивала место повреждения уже через пару дней.Как известно, свято место пусто не бывает, и наши отстойники приглядела для своих встреч местная братва. Несколько раз из карьеров милиция вылавливала угнанные машины, числившиеся в розыске, был даже один случай преследования с перестрелкой. Да, это были те самые знаменитые 90-е, которые не обошли и наш провинциальный городок. Спустя несколько лет криминальные разборки в городе поутихли, и на карьеры снова потихоньку потянулись рыбаки.Сейчас никто уже не скажет, кто именно, кому и когда первый рассказал эту историю. И днём она воспринимается как обычная страшилка. Но всё же наши рыбаки, будучи не сильно суеверными, стараются покинуть карьеры до наступления темноты. Потому как местная легенда гласит вот что.Некий рыбак, увлёкшийся любимым делом, не заметил, как спустились сумерки, и собираться домой начал уже почти затемно. Крупная взошедшая луна освещала всё вокруг и красиво блестела лунной дорожкой по воде. Мужчина не сильно торопился, так как приехал на машине и не волновался, что не на чем будет вернуться в город. Понятно, что был он уже совершенно один, так как все его соратники давно покинули карьеры. Упаковав все снасти и прихватив удочку, мужик направился вдоль воды к тому месту, где удобней было выбраться по насыпи наверх, к дороге. И тут видит, что навстречу ему кто-то медленно движется также по самой кромке, периодически шатаясь и спотыкаясь. Рыбак на случай приготовил удочки - вдруг придётся отбиваться от какой-нибудь пьяни - но решил не сворачивать и просто пройти мимо. Когда он поравнялся со встречным, то в лунном свете увидел мужчину. Тот был в мокрой одежде, весь перемазан в рыжей карьерной грязи и каких-то водорослях. Но отдельно рыбака поразили глаза: светлые, практически белые в лунном свете, словно выцветшие, с полуотсутствующим мутным взглядом. Встречный протянул руку навстречу рыбаку и попытался что-то сказать, но раздались только непонятные хрипы и кашель. Не выдержав жуткого зрелища, рыбак рванул по откосу наверх, на всякий случай заверяя незнакомца, что сейчас вернётся, лишь захватит из машины аптечку. Но когда он вылез на дорогу и обернулся, то никого не обнаружил. Мужик словно растворился, как его и не было. В страхе рыбак бросился к машине и уехал.Кого именно встретил рыбак, и имело ли тут место что-то мистическое, так и непонятно. Однако с той поры считают, что рыбак встретил тогда одного бандита, которого убили и скинули в ржавую грязь, где найти что-либо крайне проблематично. И что если задержаться на карьерах до темноты, то можно встретить несчастного, который пытается попросить кого-нибудь достать его тело из этой мерзкой глины.

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