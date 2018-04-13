Странные истории из детства

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Саша Хоффманн Просмотров: 347 Комментарии: 6 +11 Вчера, 20:30 by

Первая произошла, когда мне было 5 или 6 лет. Точно не помню, но я тогда еще ходил в детский сад. Соответственно, это год или 1993, или 94. Моя бабушка тогда была молодая, еще не на пенсии, работала. Каждые выходные я проводил у нее. Обычно бабуля забирала меня из садика в пятницу вечером, мы ехали к ней домой, а возвращала меня родителям она ближе к вечеру в воскресенье. По пути от остановки к ее дому стоял торговый ларек, в пятницу мы всегда делали небольшой крюк, чтобы заглянуть в него. В то время у родителей было очень туго с деньгами, мы перебивались, поэтому сладостей и прочих вкуснях дома не водилось, а вот бабушка получала стабильно зарплату, поэтому баловала меня вкусненьким. Она, кстати, и родителям подкидывала денег и продуктов, частично благодаря этому мы и продержались.Так вот, по пятницам вечером мы обязательно подходили к этому ларьку, долго выбирали, потом она давала мне деньги, и я сам заказывал себе или жвачку, или шоколадный батончик, или газировку, сам расплачивался и брал сдачу. Бабушка в это время стояла обычно чуть поодаль. Это было целым нашим ритуалом, и я ждал его не только из-за сладостей, но и из-за приятного ощущения самостоятельности.И вот, в один прекрасный день я, зажав в руке купюру, как обычно подошел к заветному окошку и уже набрал воздуха в грудь, чтобы заказать, что я хочу. Заглянул в темноту окошка, а оттуда, вместо знакомой продавщицы, на меня внезапно надвинулась настолько кошмарная рожа, что я помню ее и по сей день, и помню ощущение своего ужаса. Глаз и носа того, что выглянуло из ларька, я не разглядел, зато прекрасно увидел большую ощеренную пасть с желтыми клыками длиной больше моего детского пальца. Клыки эти были частично покрыты красно-бурой жижей, а между ними шевелился толстый и мокрый, какого-то малинового цвета, язык. Причем этот огромный клыкастый рот был, вроде, на человеческом лице и занимал практически всю нижнюю его половину. Я заорал, бросил купюру, кинулся к бабушке, стал пытаться оттащить ее подальше от этого страшного ларька, был в истерике, так и не дал вернуться, чтобы подобрать деньги. Дома уже немного успокоился и рассказал, что меня напугало. Бабушка меня утешала, говорила, что мне показалось, но я-то видел! Только на следующий день бабуля сходила туда одна, там была нормальная продавщица, она сказала, что ничего ни о какой страшной роже не знает, вчера не она работала.Больше мы к тому ларьку не заходили по пути, я даже, когда шли, отворачивался от той дорожки, которая вела к нему. Вкусняхи бабушка стала покупать мне сама, заранее, а я еще долго у нее выпытывал, где именно покупала, не хотел, чтобы в этом ларьке.Надо заметить, что на тот момент я не видел еще ни одного фильма ужасов, не читал страшных книг, так что такому образу взяться было неоткуда.Бабушка жива, этот эпизод помнит хорошо, но и сейчас считает, что или мне показалось, или кто-то в ларьке в шутку надел страшную резиновую маску – тогда как раз такие появлялись. Но я четко помню, что клыки были настоящие, и были измазаны в реально мокром и красно-буром. И несоразмерно большой язык тоже был мокрым и шевелился.Следующая история произошла, когда я учился в третьем классе. По утрам отец уходил рано на работу, потом возвращался на своей рабочей машине, забирал меня от подъезда и отвозил в школу. Но так как у главного входа был очень неудобный разворот, он высаживал меня с обратной стороны школьного здания. Там была большая дырка в заборе, через которую я проходил и по тропинке огибал школу. Школа была старая — слегка помпезное пятиэтажное здание с высокими потолками. По всему периметру внизу располагались подвальные окошки, примерно в треть высоты обычного окна. В подвалах хранился инвентарь, старая мебель и прочие хозяйственные приблуды.Так вот, третий класс, поздняя осень, ноябрь, светает поздно, снега еще нет, темно, а за школой и фонари не горят. Я вылезаю из машины, машу рукой отцу и бодро чапаю по освещенной только некоторыми окнами территории. И тут вижу, что из двух подвальных окошек на обратной стороне школы вырывается свет. Он не горит в помещении, а светит из темноты тонкими, но сильными голубоватыми лучами. Лучи не сливаются воедино, а бьют точечно, причем на хорошее расстояние. Сейчас бы я сравнил их с мощными светодиодами, но тогда я светодиодов в глаза не видел. Я немного офигел, но было пора бежать, чтобы не опоздать, поэтому я обошел, как обычно, здание и зашел в школу.На перемене, когда рассвело, я сгонял на улицу посмотреть, светит ли еще, и что это такое. Почему-то никому из одноклассников не сказал и никого с собой не взял. Присел у одного из тех самых окошек и увидел, что стекло пробито ровными круглыми, будто вырезанными, дырочками диаметром сантиметр-полтора. Шесть дырочек в одном окне, шесть во втором. А оконные рамы почернели по краям, будто обгорели. Подивился я на это диво, да и пошел дальше учиться, а потом в тот день и забыл о лучах и продырявленном стекле. В понедельник вспомнил, пошел взглянуть, а там уже новые окна стоят – поменяли не только стекла, но и обгоревшие рамы, причем во всех остальных окнах все осталось прежним, новенькие были только два.Почему-то у меня было ощущение, что не стоит говорить обо всем этом открыто. Но у одноклассников спрашивал, не видел ли кто-то чего с той стороны школы. Результат нулевой – никто ничего не видел. У взрослых интересоваться не решился, а потом эта загадка вылетела из головы, хотя вспоминал пару раз за время учебы там.Что я думаю об этом сейчас? А хрен его знает, что это могло быть. Лазер какой-то? Откуда? Обычная школа, даже не «спец-физическая», голубые лучи, которые вырезают ровные дырки в стекле, но не оплавляют его, а вот рамы опаливают... Что думала администрация и была ли она в курсе явления – тоже непонятно.Когда мне было лет двенадцать, я подружился с девочкой-ровесницей из соседнего дома. Звали ее Ира. Ну как подружился – даже не помню, по какому поводу мы стали общаться, мы даже учились в разных школах, а у пацанов и девчонок во дворе у нас в этом возрасте еще были разные компании. Но факт в том, что периодически болтались вместе по улице, что-то обсуждали, обменивались книгами и кассетами с фильмами. Мои родители шапочно знали ее родителей и говорили, что они сектанты. Но в конце 90-х и начале нулевых это еще никого особо не напрягало. Например, на одной площадке с нами жили Свидетели Иеговы. Они иногда приносили нам свои журналы, хотя особо с проповедями не навязывались.Так вот, однажды Ира позвала меня к себе домой посмотреть фильм. Честно-честно, действительно посмотреть фильм – мы не женихались совершенно, по крайней мере, я еще в свои двенадцать лет о таком даже не думал. До того, как Ира включила видик, в комнате на стене я заметил портрет не портрет... Не знаю, как по-другому назвать. На нем по грудь была изображена зеленая ящерица, но не как животное, а такая антропоморфная. Очень реалистично нарисованная, с зелеными и чешуйчатыми, но по виду человеческими плечами и шеей, и в рептильной морде тоже было что-то человеческое. Этот портрет примерно формата А3 висел над комодом, а на комоде перед ним лежали яблоки, мандарины и какие-то засушенные цветы, то есть, было устроено что-то вроде алтаря.– А это что такое? – спрашиваю.– Это бог, – отвечает Ира.Я, двенадцатилетний обалдуй, не нашел ничего лучше, чем возражать. Какой же это Бог, я-то видел иконы, и про греческих богов знаю, нет такого бога, это какой-то динозавр. Так ей и сказал. Ирка обиделась, стала кричать:– Нет, это бог, бог, ты ничего не понимаешь!Потом я пытался ее расспрашивать, но она надулась, ничего не стала рассказывать, кино мы посмотрели молча, и после того случая она меня больше к себе не приглашала, хотя на улице еще какое-то время общались, но скоро перестали. А потом она с родителями, видимо, переехала, больше я ее не встречал и ничего о ней не знаю. До сих пор ломаю голову, что это был за бог, и что за секта. Никогда о таких не слышал и информации не нашел.Уже будучи взрослым, услышал о рептилоидах, и их фантазийные изображения в сети очень сильно напомнили тот портрет. В начале нулевых в России были рептилоидопоклонники? Звучит бредово, но как иначе объяснить?

Ключевые слова: Детство монстры лучи секта рептилоиды авторская история

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