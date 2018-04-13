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Истории из жизни

Странные истории из детства

Рожа

Первая произошла, когда мне было 5 или 6 лет. Точно не помню, но я тогда еще ходил в детский сад. Соответственно, это год или 1993, или 94. Моя бабушка тогда была молодая, еще не на пенсии, работала. Каждые выходные я проводил у нее. Обычно бабуля забирала меня из садика в пятницу вечером, мы ехали к ней домой, а возвращала меня родителям она ближе к вечеру в воскресенье. По пути от остановки к ее дому стоял торговый ларек, в пятницу мы всегда делали небольшой крюк, чтобы заглянуть в него. В то время у родителей было очень туго с деньгами, мы перебивались, поэтому сладостей и прочих вкуснях дома не водилось, а вот бабушка получала стабильно зарплату, поэтому баловала меня вкусненьким. Она, кстати, и родителям подкидывала денег и продуктов, частично благодаря этому мы и продержались.

Так вот, по пятницам вечером мы обязательно подходили к этому ларьку, долго выбирали, потом она давала мне деньги, и я сам заказывал себе или жвачку, или шоколадный батончик, или газировку, сам расплачивался и брал сдачу. Бабушка в это время стояла обычно чуть поодаль. Это было целым нашим ритуалом, и я ждал его не только из-за сладостей, но и из-за приятного ощущения самостоятельности.
И вот, в один прекрасный день я, зажав в руке купюру, как обычно подошел к заветному окошку и уже набрал воздуха в грудь, чтобы заказать, что я хочу. Заглянул в темноту окошка, а оттуда, вместо знакомой продавщицы, на меня внезапно надвинулась настолько кошмарная рожа, что я помню ее и по сей день, и помню ощущение своего ужаса. Глаз и носа того, что выглянуло из ларька, я не разглядел, зато прекрасно увидел большую ощеренную пасть с желтыми клыками длиной больше моего детского пальца. Клыки эти были частично покрыты красно-бурой жижей, а между ними шевелился толстый и мокрый, какого-то малинового цвета, язык. Причем этот огромный клыкастый рот был, вроде, на человеческом лице и занимал практически всю нижнюю его половину. Я заорал, бросил купюру, кинулся к бабушке, стал пытаться оттащить ее подальше от этого страшного ларька, был в истерике, так и не дал вернуться, чтобы подобрать деньги. Дома уже немного успокоился и рассказал, что меня напугало. Бабушка меня утешала, говорила, что мне показалось, но я-то видел! Только на следующий день бабуля сходила туда одна, там была нормальная продавщица, она сказала, что ничего ни о какой страшной роже не знает, вчера не она работала.

Больше мы к тому ларьку не заходили по пути, я даже, когда шли, отворачивался от той дорожки, которая вела к нему. Вкусняхи бабушка стала покупать мне сама, заранее, а я еще долго у нее выпытывал, где именно покупала, не хотел, чтобы в этом ларьке.
Надо заметить, что на тот момент я не видел еще ни одного фильма ужасов, не читал страшных книг, так что такому образу взяться было неоткуда.
Бабушка жива, этот эпизод помнит хорошо, но и сейчас считает, что или мне показалось, или кто-то в ларьке в шутку надел страшную резиновую маску – тогда как раз такие появлялись. Но я четко помню, что клыки были настоящие, и были измазаны в реально мокром и красно-буром. И несоразмерно большой язык тоже был мокрым и шевелился.


«Светодиоды»

Следующая история произошла, когда я учился в третьем классе. По утрам отец уходил рано на работу, потом возвращался на своей рабочей машине, забирал меня от подъезда и отвозил в школу. Но так как у главного входа был очень неудобный разворот, он высаживал меня с обратной стороны школьного здания. Там была большая дырка в заборе, через которую я проходил и по тропинке огибал школу. Школа была старая — слегка помпезное пятиэтажное здание с высокими потолками. По всему периметру внизу располагались подвальные окошки, примерно в треть высоты обычного окна. В подвалах хранился инвентарь, старая мебель и прочие хозяйственные приблуды.

Так вот, третий класс, поздняя осень, ноябрь, светает поздно, снега еще нет, темно, а за школой и фонари не горят. Я вылезаю из машины, машу рукой отцу и бодро чапаю по освещенной только некоторыми окнами территории. И тут вижу, что из двух подвальных окошек на обратной стороне школы вырывается свет. Он не горит в помещении, а светит из темноты тонкими, но сильными голубоватыми лучами. Лучи не сливаются воедино, а бьют точечно, причем на хорошее расстояние. Сейчас бы я сравнил их с мощными светодиодами, но тогда я светодиодов в глаза не видел. Я немного офигел, но было пора бежать, чтобы не опоздать, поэтому я обошел, как обычно, здание и зашел в школу.
На перемене, когда рассвело, я сгонял на улицу посмотреть, светит ли еще, и что это такое. Почему-то никому из одноклассников не сказал и никого с собой не взял. Присел у одного из тех самых окошек и увидел, что стекло пробито ровными круглыми, будто вырезанными, дырочками диаметром сантиметр-полтора. Шесть дырочек в одном окне, шесть во втором. А оконные рамы почернели по краям, будто обгорели. Подивился я на это диво, да и пошел дальше учиться, а потом в тот день и забыл о лучах и продырявленном стекле. В понедельник вспомнил, пошел взглянуть, а там уже новые окна стоят – поменяли не только стекла, но и обгоревшие рамы, причем во всех остальных окнах все осталось прежним, новенькие были только два.

Почему-то у меня было ощущение, что не стоит говорить обо всем этом открыто. Но у одноклассников спрашивал, не видел ли кто-то чего с той стороны школы. Результат нулевой – никто ничего не видел. У взрослых интересоваться не решился, а потом эта загадка вылетела из головы, хотя вспоминал пару раз за время учебы там.
Что я думаю об этом сейчас? А хрен его знает, что это могло быть. Лазер какой-то? Откуда? Обычная школа, даже не «спец-физическая», голубые лучи, которые вырезают ровные дырки в стекле, но не оплавляют его, а вот рамы опаливают... Что думала администрация и была ли она в курсе явления – тоже непонятно.


Бог-ящерица

Когда мне было лет двенадцать, я подружился с девочкой-ровесницей из соседнего дома. Звали ее Ира. Ну как подружился – даже не помню, по какому поводу мы стали общаться, мы даже учились в разных школах, а у пацанов и девчонок во дворе у нас в этом возрасте еще были разные компании. Но факт в том, что периодически болтались вместе по улице, что-то обсуждали, обменивались книгами и кассетами с фильмами. Мои родители шапочно знали ее родителей и говорили, что они сектанты. Но в конце 90-х и начале нулевых это еще никого особо не напрягало. Например, на одной площадке с нами жили Свидетели Иеговы. Они иногда приносили нам свои журналы, хотя особо с проповедями не навязывались.

Так вот, однажды Ира позвала меня к себе домой посмотреть фильм. Честно-честно, действительно посмотреть фильм – мы не женихались совершенно, по крайней мере, я еще в свои двенадцать лет о таком даже не думал. До того, как Ира включила видик, в комнате на стене я заметил портрет не портрет... Не знаю, как по-другому назвать. На нем по грудь была изображена зеленая ящерица, но не как животное, а такая антропоморфная. Очень реалистично нарисованная, с зелеными и чешуйчатыми, но по виду человеческими плечами и шеей, и в рептильной морде тоже было что-то человеческое. Этот портрет примерно формата А3 висел над комодом, а на комоде перед ним лежали яблоки, мандарины и какие-то засушенные цветы, то есть, было устроено что-то вроде алтаря.
– А это что такое? – спрашиваю.
– Это бог, – отвечает Ира.
Я, двенадцатилетний обалдуй, не нашел ничего лучше, чем возражать. Какой же это Бог, я-то видел иконы, и про греческих богов знаю, нет такого бога, это какой-то динозавр. Так ей и сказал. Ирка обиделась, стала кричать:
– Нет, это бог, бог, ты ничего не понимаешь!
Потом я пытался ее расспрашивать, но она надулась, ничего не стала рассказывать, кино мы посмотрели молча, и после того случая она меня больше к себе не приглашала, хотя на улице еще какое-то время общались, но скоро перестали. А потом она с родителями, видимо, переехала, больше я ее не встречал и ничего о ней не знаю. До сих пор ломаю голову, что это был за бог, и что за секта. Никогда о таких не слышал и информации не нашел.

Уже будучи взрослым, услышал о рептилоидах, и их фантазийные изображения в сети очень сильно напомнили тот портрет. В начале нулевых в России были рептилоидопоклонники? Звучит бредово, но как иначе объяснить?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:30 by Саша ХоффманнПросмотров: 347Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Детство монстры лучи секта рептилоиды авторская история

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Комментарии

#1 написал: Эмма Шульц
Вчера, 21:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 175
Интересные истории, необычные. Представляю, как это в детстве, страшновато))
Зарегистрирован: 13.04.2018
#2 написал: Sisi
Вчера, 21:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 41
https://web-kapiche.ru/329-bog-yascher.html
Левый верхний угол картинки
Зарегистрирован: 1.07.2019
#3 написал: FromSiberia
Вчера, 21:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 855
Классные истории! По первой могу предположить только, что сериал "Гримм" не очень-то и выдумка. По второй просто очень интересно и непонятно, как я люблю. По третьей... ну вся эта история с рептилоидами взялась же откуда-то. Видимо, есть и такие секты, бедная Ирка. Или к культу Ктулху это имеет отношение)))

++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#4 написал: Летяга
Вчера, 21:55
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 774
Комментариев: 8 667
Про рожу ничего сказать не могу. Может, бабушка права и это кто-то маску напялил, может, восприятие шутки шутит (а оно может). А может ребёнок истинную сущность продавщицы разглядел))
Про "светодиоды" самая загадочная история получилась.
А боги змеи и ящерицы были у многих народов.
Занимательное чтение получилось.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#5 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 705
Хорошие истории. Понравилось.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#6 написал: ponchik
Вчера, 22:48
0
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 62
Детские воспоминая остаются самыми яркими пятнами в нашей памяти. Однако, детское восприятие совсем иное, чем у взрослого человека. Что так могло испугать ребенка в первом рассказе? Может, к продавцу ларька заглянул поболтать его приятель с собакой, отсюда и огромная пасть и клыки с детский палец, а то, что все вроде бы было на человеческом лице, так это, могла уже дооформить богатая детская фантазия. Может быть, человек наклонился к собачьей морде... Давайте вспомним у Конан Дойля рассказ про"Собаку Баскервилей".Взрослый человек преставился от страха, а тут, всего лишь ребенок. Он шел к киоску и ожидал увидеть знакомую тетю продавщицу, а увидел нечто поразившее его, и от испуга, уже ничего не соображая, побежал, а потом, его воображение довершило свое дело. Думаю, что ели бы он, все же преодолел свой страх, и вместе с бабушкой подошел к этому киоску, то все бы оказалось не столь ужасно и драматично, как ему тогда со страху показалось. Недаром говорят, что "у страха глаза велики". По второму случаю, тоже приходят на ум простые объяснения. Не понятно, почему пацан решил, что стекло было просверлено лазерными лучами, а не круговым стеклорезом? Может пацаны этой школы практиковались по фигурной вырезке стекла? Соответственно, завхоз увидел непорядок и заменил испорченные стекла. Ну, исходил голубоватый свет, так это нормальный свет люминесцентной лампы. По 3-му случаю, про Бога -Ящера, не знаю. Каждый молится своим богам. Девочка могла придумать себе какую-то игру, а парень, своей прямолинейностью и неверием не поддержал её фантазийный мир, и был изгнан оттуда. Я, вообще, все списываю в этих рассказах на замечательное и богатое детское воображение. И это прекрасно. Кто постарше, возможно вспомнит хороший старый фильм "Ох, уж эта Настя!". Там девочка, тоже нафантазировала себе целый мир и перенесла его в свою жизнь, а многие считали её врушкой. Молодец автор, за прекрасные детские воспоминая 5+.
Зарегистрирован: 7.07.2019
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