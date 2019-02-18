Женщина-тарантул или Подруга, приносящая смерть

Летяга Просмотров: 393 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 09:15 by

Имена изменю, далее все, как было, без приукрашиваний.Эту женщину, назову ее Нина, я помню с детства. Что могло связывать мою маму, непьющую, хозяйственную, очень образованную женщину с прекрасными родителями и пятерыми детьми, и Нину, незамужнюю, хабалистую и злобную бабу, от которой даже отказался родной отец, и ненавидел единственный сильно пьющий сын, утонувший по пьяни, я не могу понять. Нина жила на пятом этаже, мы - на восьмом. К маме постоянно приходили соседи и знакомые, кто за книгой ребенку в школу (в ту пору компьютеры были недоступной роскошью, учились по книгам), а у мамы была огромная библиотека книг, кто попить чаю с вкусным вареньем, присланным бабушкой, кто зачем, хотя мы жили очень небогато, но соседи вечно бежали к нам за любой мелочью. Нина же вваливалась беспардонно в любое время суток, если мамы не было, сидела и ждала ее, и всегда требовала угощения (это в доме-то, где пятеро детей). После ее ухода всегда случалась какая-нибудь досадная мелочь. Ломалась исправная стиралка, телек, разбивалась какая-нибудь посуда или сувенир, мама плохо себя чувствовала, хотя мы это поначалу особо не связывали. Мама много работала и мало отдыхала, обхаживая нас, детей.Первой из окружения Нины умерла ее напарница - рак груди. Сообщила эту новость Нина, попивая чай на кухне у нас, смакуя каждую подробность. Она вообще любила смаковать чужие беды. Вторая смерть - мама моей знакомой, с которой Нина в последнее время плотно общалась, это было где- то через год, она часто ходила к этой женщине домой, и даже устроилась к ней в парк на летнюю подработку. Назову погибшую Татьяна.Так вот, по словам нашего соседа, Таня в этот день чувствовала себя хорошо, покатала дочь соседа на каруселях, потом пошла к воротам парка, помахав им, и упала замертво. Остановилось сердце. Нина в тот день заходила к ней. Потом Нина выбрала в "подруги" женщину, работающую на рынке в нашем районе. Уточню: Нина буквально навязывала свою дружбу: приходила в гости без приглашения, постоянно припиралась на работу к тем, кто с ней общался. И вот после визита Нины к новой подруге страшно погиб ее муж. Выпив, не увидел, что стеклянная дверь закрыта, и влетел в нее. Умер от кровопотери.Когда Нина стала захаживать к нашей соседке на седьмом этаже, у ее мужа стали болеть ноги, за год человек, ходящий без палки даже, стал выходить с костылями, потом ногу вовсе ампутировали. Кстати, соседи достаточно много платили и ездили по врачам, внятного диагноза и лечения так и не получили, хотя медицина в нашем областном городе хорошая. Тем более частная, неплохая.Теперь самое страшное для меня буду описывать. Все изложенные события происходили в течение длительного времени. Нина несколько раз переезжала, мания у нее такая - менять квартиры, но часто приезжала в наш дом к маме и другим знакомым. И вот у моей мамы открылась язва, причем плохо ей стало после визита Нины. Опишу самый тяжелый случай. Второе января, мама уже около года после лечения чувствовала себя отлично, соблюдала диету, посещала врачей, все было хорошо. Приходит Нина, мама накрывает ей стол, благо после Нового года всего было навалом, я стояла в подъезде, болтая по телефону. Нина уходит, и тут, буквально через несколько минут, вылетает мой брат и зовет меня. Прихожая залита кровью, лежит мама, ее рвет кровью, пока я вызывала скорую, мы переложили маму, приложив лед ей к животу, я извела все полотенца, чтобы вытереть все, но этот кошмар не забуду никогда. Маму экстренно прооперировали и забрали в реанимацию, я, перебирая четки, молилась, несколько дней я допоздна сидела у дверей реанимации, ждала новостей от врачей и, найдя у мамы телефон Нины, написала ей смс: "Оставь ее в покое, мама и так умирает, что она тебе сделала? Если хочешь, забери меня, но не мучай маму". Ответа не было, но потом знакомая мне сказала, что Нина рассказала об смс-ке и даже поняла, что это я писала, хотя номера моего не было у нее.Благодаря Господу Богу и талантливым врачам, а также маминой силе воли и любви к нам, она прожила еще год, причем хорошо себя чувствовала. Нина в очередной раз поменяла квартиру в дальнем от нас районе и нас, к счастью, не навещала. Когда она появилась вновь, на порог я ее не пустила, она подловила маму на улице. Меньше чем за год мама "сгорела". Перестала кушать, жила на обезболивающих, врачи, приезжая на дом, спрашивали, какая группа инвалидности и сколько лет лежит. Услышав, что инвалидности нет и мама еще недавно ходила на своих ногах, все очень удивлялись, как быстро прогрессирует болезнь. За несколько дней до того, как мамы не стало, сестре снился сон, что покойный дед (мамин папа) и дядя Вова (мамин дядя) рыдают, захлебываясь слезами, и показывают на маму.Однажды, проснувшись на больничной койке от чужого прикосновения (я была с мамой в больнице), я взглянула за спину разбудившей меня медсестры и увидела маму, она лежала на боку, широко распахнув глаза. В них навечно застыло изумление, как будто она увидела то, что никак не ожидала. Думаю, дед и дядя пришли за ней, избавив от мучений. Нину я видела около рынка у нашего дома, там я покупала маме "последний наряд" для похорон. Она приложила платок к глазам, хотя они были сухие, и выразила моей тете соболезнования. На меня она не смотрела, а на вопрос, откуда она знает о смерти мамы (общих знакомых у нас не осталось, с Ниной никто не общался уже), она что-то невнятно промямлила.Недавно сестра сказала, что Нина стала приходить к нашей соседке на восьмом этаже. Когда я заезжала в мамину квартиру, вышла эта соседка. Я помнила ее цветущей крепкой женщиной, она работала и нянчила внука, это было не так давно. Сейчас я с ужасом смотрела на исхудавшую женщину с черными провалами под глазами, еле стоящую, опираясь на мужа. Сестра сказала, что у соседки рак. Женщина-тарантул высосала и ее.Автор: Tondo.

Ключевые слова: Соседка навязчивость несчастья смерть вампиризм

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