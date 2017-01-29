Призрак самоубийцы

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 665 Комментарии: 9 +7 Вчера, 14:19 by

В нашем доме недавно произошло несчастье: с балкона 5 этажа выбросился парень. Разбился насмерть, конечно. Он жил с девушкой на квартире. Девушка после этого несчастья с квартиры съехала, а хозяйка вскоре поселила туда новых жильцов, ничего им об этом происшествии не сказав.И вот стоим мы с соседками у подъезда, подходит к нам девушка, как оказалось, новая квартирантка, и спрашивает, не происходило ли в их квартире какого-нибудь несчастья? Мы не стали ей говорить, чтобы её не напугать, спросили, почему она интересуется. Она говорит: “Стою я у окна, вдруг вижу, мимо окна пролетел человек, я испугалась, выглянула в окно – там никого нет. Увидела только внизу – ваза с цветами стоит (девушка разбившегося парня поставила). Знакомые мне сказали, что в этом микрорайоне недавно парень из окна выбросился. Может, это было в нашей квартире?”. Мы уточняем, показалось ей, что она это видела? "Нет, - отвечает, - реально видела".Дом у нас пятиэтажный, так что сверху пролетать ничего не могло. Как-то не по себе стало, если дух этого парня будет здесь летать, с ним ночью в подъезде столкнуться можно? Много в нашем доме чего раньше происходило, но вот привидений ещё не было.Автор - НаСа.

Ключевые слова: Несчастье смерть происшествие квартирантка человек призрак

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