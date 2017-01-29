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Истории из жизни

Призрак самоубийцы

В нашем доме недавно произошло несчастье: с балкона 5 этажа выбросился парень. Разбился насмерть, конечно. Он жил с девушкой на квартире. Девушка после этого несчастья с квартиры съехала, а хозяйка вскоре поселила туда новых жильцов, ничего им об этом происшествии не сказав.

И вот стоим мы с соседками у подъезда, подходит к нам девушка, как оказалось, новая квартирантка, и спрашивает, не происходило ли в их квартире какого-нибудь несчастья? Мы не стали ей говорить, чтобы её не напугать, спросили, почему она интересуется. Она говорит: “Стою я у окна, вдруг вижу, мимо окна пролетел человек, я испугалась, выглянула в окно – там никого нет. Увидела только внизу – ваза с цветами стоит (девушка разбившегося парня поставила). Знакомые мне сказали, что в этом микрорайоне недавно парень из окна выбросился. Может, это было в нашей квартире?”. Мы уточняем, показалось ей, что она это видела? "Нет, - отвечает, - реально видела".

Дом у нас пятиэтажный, так что сверху пролетать ничего не могло. Как-то не по себе стало, если дух этого парня будет здесь летать, с ним ночью в подъезде столкнуться можно? Много в нашем доме чего раньше происходило, но вот привидений ещё не было.

Автор - НаСа.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:19
Вчера, 14:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 665Комментарии: 9
+7

Ключевые слова: Несчастье смерть происшествие квартирантка человек призрак

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Комментарии

#1 написал: vorona2017
Вчера, 16:48
+6
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 68
А вот у нас случай был в 2000 году. Друзья родителей живут на 6 этаже. Встречаем с родителями у них Новый год. Хозяйка с хозяином после боя курантов поссорились. Далее ссора перетекает в крупный скандал. Тетя Оля всегда манипулировала при скандале что повесится,выбросится из окна или выпьет уксуса. В этот раз она тоже решила не оригиналить и начала кричать что сейчас пойдёт и сбросится. Ее муж дядя Гена подогретый горячительными открыл балкон и сказал,что милости просим,вали. Ни кто даже не ожидал такой реакции тётки. Она как торпеда пронеслась через зал на балкон и сиганула вниз. Все происходило на глазах у мужа и детей,а так же гостей. Естественно все ломанулись вниз. Открыв подъездную дверь гости и дядька Генка столкнулись нос к носу с тетей Олей. Живой и невредимой. Оказывается,пока она летела зацепилась за дерево,а с дерева упала в сугроб. Тут же отряхнулась и пошла обратно домой. Дальше праздновать. К чему я это написала,а к тому что если человеку не судьба умереть тут хоть что делай,видимо на том свете нашу тетю Олю не готовы были принять в ту ночь. Она посей день такая же шантажистка хоть и годах уже.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#2 написал: Прохожий
Вчера, 18:18
+5
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 934
Сначала анекдот.

Звонок в дверь. Хозяйка подходит:
- Кто там?
- Оконный мастер, по вашему вызову.
Та впустила его, проводила к окну и пошла заниматься кухонными делами.
Снова звонок. Хозяйка:
- Кто там?
- Оконный мастер, по вашему вызову.
- Ко мне уже пришёл мастер, он в комнате работает.
- Это я и есть. У вас подоконник скользкий.

Теперь реальная история, рассказанная мне свидетелем.

На балконе третьего этажа стоял мужичок. Снаружи там были закреплены всякие горшки с растениями, и мужичок, перегнувшись через перила, тянулся к ним и поливал рассаду. Тянулся-тянулся - и дотянулся: потеряв равновесие, вывалился и полетел вниз. Шлепнулся не на асфальт, а на клумбу - такие, впритык к стенам, многие старые дома имеют. Сгоряча вскочил, бросился в подъезд, взбежал по лестнице, вышел на балкон и снова перегнулся через перила - полив продолжил. Все это с момента падения у него минуты две заняло. На улице народ рты пооткрывал, а мужичок, похоже, в шоке даже не понял, что с ним случилось. Потом, правда, осознал: побледнел, бросил лейку и скрылся в квартире. Переживать и волноваться ушел.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#3 написал: ponchik
Вчера, 18:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 46
"Как-то не по себе стало, если дух этого парня будет здесь летать, с ним ночью в подъезде столкнуться можно?"(Цитата из текста)
Вы что же, действительно считаете, что дух паря все время будет спрыгивать с балкона, а потом, по лестнице бегать наверх, чтобы опять спрыгнуть? И, простите за нескромный вопрос, что Вы собираетесь делать по ночам в подъезде, дух погибшего парня поджидать? Но история и комментарии к ней мне понравились, Всем плюсы+++.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#4 написал: Прохожий
Вчера, 19:06
+5
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 934
Ещё вспомнил случай из газетной хроники. Некая девица, упившись в гостях на вечеринке, вышла на балкон и села на перила, чтобы подышать свежим воздухом. Там ее окончательно развезло, и она вывалилась с высокого этажа. Но свалилась удачно, вертикально, ногами вниз (прыгуны в воду называют такой стиль «солдатиком»). А под домом как раз стоял автомобиль не то ГАИ, не то милиции (они в те времена ещё так назывались). Экипаж отлучился из авто по каким-то своим делам. Девица упала на машину, вонзилась в неё, пробив ногами крышу, и застряла в дыре. Гаишники-милиционеры, вернувшись, были в шоке, увидев живую (именно живую!) скульптуру, торчавшую из машины. Для начала они извлекли пострадавшую из пробоины. Оказалось, что весь ее урон ограничился синяками и царапинами. Потом стражи порядка принялись вызывать скорую девице и подмогу на машине себе. В этот момент оставленная без присмотра бронебойная девушка на нетвердых ногах скрылась с места проишествия. В суматохе у неё даже не проверили документы, поэтому прибывшая помощь застала лишь матерящийся экипаж: все, что у него было в наличии - это невероятный рассказ и дыра в потолке в качестве доказательства.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#5 написал: Tigger power
Вчера, 19:30
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2265|-8)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 760
Цитата: Прохожий
Переживать и волноваться ушел.

Неудобно получилось, да. Вот в таких ситуациях люди почему-то за неудобняк переживают, странно. Надо было верещать: "Скорую мне, скоооруууююю" это логичнее и лучше.
Цитата: Прохожий
Но свалилась удачно, вертикально, ногами вниз (прыгуны в воду называют такой стиль «солдатиком»).

Туфли наверное были на платформе с прочными каблуками. Оспади, из чего же нынче кузова то делают?))
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:39
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2921|-1)
Публикаций: 1 851
Комментариев: 11 451
Цитата: vorona2017
А вот у нас случай был в 2000 году. Друзья родителей живут на 6 этаже. Встречаем с родителями у них Новый год. Хозяйка с хозяином после боя курантов поссорились. Далее ссора перетекает в крупный скандал. Тетя Оля всегда манипулировала при скандале что повесится,выбросится из окна или выпьет уксуса. В этот раз она тоже решила не оригиналить и начала кричать что сейчас пойдёт и сбросится. Ее муж дядя Гена подогретый горячительными открыл балкон и сказал,что милости просим,вали. Ни кто даже не ожидал такой реакции тётки. Она как торпеда пронеслась через зал на балкон и сиганула вниз. Все происходило на глазах у мужа и детей,а так же гостей. Естественно все ломанулись вниз. Открыв подъездную дверь гости и дядька Генка столкнулись нос к носу с тетей Олей. Живой и невредимой. Оказывается,пока она летела зацепилась за дерево,а с дерева упала в сугроб. Тут же отряхнулась и пошла обратно домой. Дальше праздновать. К чему я это написала,а к тому что если человеку не судьба умереть тут хоть что делай,видимо на том свете нашу тетю Олю не готовы были принять в ту ночь. Она посей день такая же шантажистка хоть и годах уже.



laughing круто, очень круто тётя слетала с балкона.))) Чудо!) Как кошка живучая.)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#7 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 676
А мне соседи понравились. Милые чуткие люди. Их спрашивает девушка, случалось ли в квартире что-то нехорошее, они пугать не стали. Иди живи девка. А сами еще ничего не видели, не слышали, а в штанки уже наложили.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#8 написал: AlphaOme
Вчера, 22:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 188
Цитата: Мария Сайгина
А мне соседи понравились <...> сами еще ничего не видели, не слышали<...>,


Есть смешная народная поговорка про таких людей : "нашел -молчу, потерял -молчу"
Зарегистрирован: 2.04.2017
#9 написал: abrashechka
Вчера, 23:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (422|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 335
Тут комментарии отличнейшие, вот им сто плюсов ставить !
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
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