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Истории из жизни

Неопознанное существует

Неопознанное существует, но ничего такого ужасного, что заставит отложить кирпичей, я не встречал. От себя четыре мелких кирпичика:

1. Встреча с домовым. За месяц до переезда проснулся на рассвете, когда солнце еще чуть брезжит, но еще темно. Смотрю: стоит игрушка размером с полметра посреди комнаты, думаю: "Кто вытащил летом Деда Мороза и зачем?" Протянул к нему руку, но вижу: какой-то он не такой, армяк (длинная шуба/дубленка) не белый, а серый, и черты лица четко прорисованы. Как-то почувствовал, что трогать его не стоит, решил включить свет. Протягиваю руку к выключателю и вижу, что "игрушка" стоит уже в другом месте. Когда включил свет, уже ничего не было. Мать поутру сказала, что домовой пришел ко мне, чтобы не забыл перевезти его с собой.

2. Чужой я в зеркале. Ну это относится не к яви, а к кошмарам. Во время болезни мне однажды приснился тяжелый сон. Во сне увидел себя в отражении и чувствую, что "тот я" смотрит на меня с ненавистью, и мне надо убегать, но я стою, разглядываю "того себя". Среди ужаса подспудно чувствую, что все-таки он - это я, родное себе существо. Ужас начал отступать, я подошел к зеркалу и прикоснулся. Собственно, после этого я проснулся. В это же утро я уже себя хорошо чувствовал, через пару дней болезнь прошла.

3. Собственно, я не знаю, к чему отнести это. Барнаул. Площадь Октября. Поворачиваю с Ленина на Строителей и неожиданно почувствовал на себе сильный ненавидящий взгляд. Смотрю: возле магазина "под шпилем" (далеко - метров, наверное, 200) стоит бабка в черном, смотрит прямо мне в глаза с дикой ненавистью и что-то шепчет. Такое ощущение, что прямо мне в уши неразличимо шепчет. Ужас, страх, отчаяние - это слабый отголосок того, что я тогда ощутил. Не знаю почему, но тут я, не разрывая зрительный контакт, представил эту бабку в отражении в зеркале и мысленно разбил него. Звук реально был, я аж отшатнулся и осмотрелся вокруг. Когда я снова посмотрел на эту бабку, она уже убегала, и довольно быстро.

ПС: как мне говорила моя мама, в нас немалая доля цыганской крови.

4. Не более, чем странность. Когда на видеокассету записывал ужастики, секретные материалы и тому подобную мистическую беду, очень часто на моментах вызова сатаны, изгнания дьявола и т.п. записывались бешеные помехи. Сейчас пора видео прошла, недавно тянул "Сверхъестественное" через торрент. Торрент скачался чисто, однако, в одной из серий ошибка опять произошла, и опять-таки на моменте изгнания демона.

Автор - wadim19.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:35
Сегодня, 05:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 257Комментарии: 0
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Ключевые слова: Домовой зеркало чужой бабушка взгляд изгнание демона ужастики

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