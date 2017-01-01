Тонкий человек

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Alois Просмотров: 431 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:26 by

Это произошло со мной год назад.Мы с другом решили съездить в лес с ночевкой. Взяли с собой палатки, выпивку и еду.Место было отличное. В трёх километрах от нас, на противоположной стороне дороги, находился бар, так что насчёт запасов не стоило беспокоиться. Мы изрядно выпили и начали рассказывать байки про призраков, ведьм и чертей.Время пролетело быстро. Мы и не заметили, как стемнело. Достали палатки и улеглись.Мне приспичило выйти в туалет. Выйдя из палатки, я увидел жуткую сцену. Нечто длинное и безликое, похожее на человека в деловом костюме, душило моего друга. Потом оно разорвало его на части.Разделавшись с другом, существо повернулась в мою сторону. Я побежал с такой скоростью, с какой раньше не бегал. И когда я бежал, я чувствовал его взгляд. Остаток ночи я провёл в баре.Наутро я вызвал полицию. Я вернулся на то место, где мы были. Разорванный труп валялся около машины. Я не стал рассказывать о тонком человеке, сказал, что на нас напал какой-то псих.После этого случая я больше не езжу в лес с ночевкой.

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