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Истории из жизни

Гадание в режиме 3D

Прочитала я здесь на сайте истории о гаданиях на Святки. В том числе – по тени от пепла сожженной бумаги. И вспомнила одну загадочную историю, происшедшую не со мной, но с хорошо знакомыми мне людьми, из-за которой убедилась, что такое гадание бывает очень и очень правдивое. Хочу с вами ею поделиться.

Мы как-то в святочную неделю – с 13 по 19 января – пили чай с подругой и нашими дочками, её и моей. И решили подурачиться, погадать. Сейчас я уж и не помню, что всем нам выпало, а вот что подружкиной дочке Ирише – запомнилось.
Сожгли мы на тарелке смятую бумагу, выключили свет и, взяв свечу, начали крутить тарелки, наблюдая за тенью на стене. Похихикали над нашими цветочками и рожицами. Дошли до Иришкиной.
Это была не тень, а целая картина в режиме 3D.

Повернёшь так – девушка, сложив руку козырьком, смотрит вдаль. По-другому сдвинешь – песчаные барханы, а за ними прячутся мужчины в чалмах. Ещё раз повернёшь – караван верблюдов идёт и с ними рядом люди с винтовками. Следующий поворот – и девушка, закрыв лицо руками, плачет, а на ней светлое платье и веночек, будто фата. Долго крутили, удивлялись. Ириша как-то нехорошо после этого задумалась.
Необычные эти картинки были, потому-то они мне и запомнились. А потом, к моему удивлению, именно так у Иришки всё и случилось.

Я тогда ещё не знала, что Ириша, оказывается, в то время во всю любовь крутила с одним крутым иностранцем. Он в нашем мединституте в аспирантуре учился и был родом из какой-то арабской страны – то ли Палестины, то ли ещё что. Был там сыном какой-то богатой министерской шишки, принадлежал к благородному клану. Ириша, оказывается, уже жила с ним в гражданском браке – они снимали квартиру. А я-то считала, что она в общаге того же меда живёт. Типа – от дома далеко, там ей удобней. Ириша с этим Мишей – его арабское имя было не произносимо, что-то тоже на «М» начинающееся – всерьёз были влюблены друг в друга, собирались пожениться. Он, когда окончил аспирантуру, звал её сразу же с ним туда уехать и там пожениться, но она упёрлась. Мол, тоже институт закончит, вот тогда и поженятся. А, как оказалось, там учёные девушки никому не нужны. Зря она не поехала. Короче, у этой страны обострились отношения с Израилем. Опасно стало туда ехать, теракты, бои и всё такое. Миша не смог, типа, за ней потом приехать. Письма слал ей, а она ждала, когда же обстановка улучшится. Как в том гадании – вдаль глядела, а он за барханами прятался, выжидая чего-то.

Короче, женили Мишу там, в конце концов. Сказали – типа, русская девушка нам не нужна, она иноверка. А Ириша, назло ему, тут же замуж выскочила – за парня, который ей подвернулся. Кстати, хорошо они живут. Уже трое детей у них. Он бизнесмен, она врач.
Так что, вот такое удивительное было гадание. Да и стереофильм на тарелочке – нечто необычное. И, главное, всё ведь разыгралось, как по нотам.
Да, Миша потом всё же приезжал за Иришей. Типа, арабам и несколько жён можно иметь. А если она захочет, то он и в России может остаться с ней, клинику свою откроет, дом большой купит. Но она отказалась. Мужа пожалела. Да и не простила она Мишу.
Я подруге потом напоминала то наше гадание, она хмурилась. Мол, что-то помню похожее, но разве ж я думала тогда, что всё и вправду так выйдет? Я б сразу их разлучила, чтоб Ириша себе сердце не сушила. Кто ж знал, что он такой обманщик. Но, я думаю, вряд ли б ей это удалось. Уж очень они любили друг друга. Да вот не судьба, как оказалось.

Автор - Инна.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:37
Вчера, 19:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 746Комментарии: 8
+13

Ключевые слова: Святочная неделя гадание картина в режиме 3D не судьба

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:50
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1669|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 298
Что не делается, всё к лучшему innocent
Подсела я последнее время на виртуальные гадания, грешная
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Мария Сайгина
Вчера, 21:55
+4
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 631
Да Миша не особо виноват. Молодо зелено. Есть обстоятельства посильнее всякой любви. Мишу оправдываю полностью, что смог, то сделал. А в святочные гадания верю.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#3 написал: ponchik
Сегодня, 01:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
Тоже верю в святочные гадания. Как-то позвала любимая подружка под святки на новоселье. Было нас несколько человек. Все знакомы ещё с института, давно не виделись и были рады этой встрече. Посидели, новую квартиру "обмыли", новости все обсудили и "старости" повспоминали. Засиделись до поздна, пора и по домам. А подружка не отпускает, говорит: " Зачем тебе так поздно за город ехать, позвони своим, чтобы не волновались и оставайся у меня на ночь". Сказано, сделано. Я осталась. Распрощались со всеми, спать еще не хотелось, решили погадать, святки ведь. Вроде, уже взрослые тетки, но иногда хочется и расслабиться. Помню гадали несколькими способами, в основном на желание, а под конец по тени от пепла сожженной бумаги. Сжигали на тарелке смятую газету, выключали свет и, подсвечивая свечкой, наблюдали за тенью на стене, которая образовывала разные фигуры. Потом, толкование этих фигур смотрели в книге, одной из тех, которые в большом количестве продаются в подземных переходах, у подруги она была. Конечно же, никто из нас не думал об этом гадании всерьез. У меня, как-то все было по этому гаданию обычно, ничего выдающегося. А вот подруга, никак не могла понять, что за фигуры отражается у нее на стене, все крутила блюдце и так и этак, потом попросила посмотреть и меня. Честно скажу, что за фигуры я увидела на стене и назвала ей, я не помню, т.к. не придавала этому тогда большого значения. Прочитав толкование названных мной фигур, получили такую картину: болезнь, смерть близкого человека, потерю работы. Подруга расстроилась. Все гадания мы сразу прекратили. Я утешала её как могла, говорила, что все это ерунда, так баловство, не стоит придавать этому большого значения. Пошли на кухню, попили чайку, она немного успокоилась. Прошло некоторое время, мы долго не общались. Как-то позвонила ей поздравить с очередным праздником и услышала о себе, что я чуть ли не ведьма. Попыталась выяснить отчего вдруг такие перемены в наших отношениях? И услышала в ответ, что все, что я тогда сказала ей, на том гадании, сбылось. У неё заболела и умерла бабушка, она вынуждена была поменять работу. Я попыталась оправдаться, что все могло сложиться по жизни само собой, и я здесь абсолютно ни при чем. Увы, это не помогло. С подругой мы больше не общаемся. Вот, иногда к чему могут привести, казалось бы невинные гадания. Теперь, о гаданиях я даже думать не могу.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#4 написал: Йожык
Сегодня, 09:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Цитата: ponchik
Как-то позвонила ей поздравить с очередным праздником и услышала о себе, что я чуть ли не ведьма. Попыталась выяснить отчего вдруг такие перемены в наших отношениях? И услышала в ответ, что все, что я тогда сказала ей, на том гадании, сбылось. У неё заболела и умерла бабушка, она вынуждена была поменять работу. Я попыталась оправдаться, что все могло сложиться по жизни само собой, и я здесь абсолютно ни при чем. Увы, это не помогло. С подругой мы больше не общаемся. Вот, иногда к чему могут привести, казалось бы невинные гадания. Теперь, о гаданиях я даже думать не могу.

Печально. Есть люди, которым свойственно искать виноватых. Чаще приземленные натуры, которым проще обвинить кого-то, чем принять ситуацию или попытаться разобраться в себе.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#5 написал: Marion Phauna
Сегодня, 10:25
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (394|0)
Публикаций: 295
Комментариев: 3 909
Ой. Да не вернулся бы этот "Миша" за ней в любом случае. Ага, очень нужна в Пакистане иноверка. Да и Ире этой бы там не понравилось - отношение к женщинам там гадкое.

Что-то слабо верится, что там аж целое разборчивое 3D от тени на стене появилось. Лол.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#6 написал: ЭленСан
Сегодня, 11:05
+2
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 39
Тоже гадали как то на Святки. Четко видели голову собаки. Посмеялись с подругой что друга найду. Познакомилась весной с мужчиной. Уже больше 10 лет реально дружеские отношения.Всегда выслушает, посоветует,поможет делом. Вот и не верь гаданиям...
Зарегистрирован: 3.03.2018
#7 написал: Летяга
Сегодня, 11:21
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 760
Комментариев: 8 608
девушка, закрыв лицо руками, плачет, а на ней светлое платье и веночек, будто фата.

Интересно, как по тени можно определить, что платье светлое?
Журналисту +++
Как обычно)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#8 написал: ponchik
Сегодня, 12:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
Цитата: Marion Phauna
Ой. Да не вернулся бы этот "Миша" за ней в любом случае. Ага, очень нужна в Пакистане иноверка. Да и Ире этой бы там не понравилось - отношение к женщинам там гадкое.

Не совсем согласна с данным высказыванием. Моя знакомая, умница (призерка всесоюзной олимпиады по математике, окончившая с отличием Мехмат МГУ и преподававшая там),красавица и просто прекрасный человек, от "большого" незнания обычаев востока, в студенческие годы вышла замуж за красавца сирийца. Он её возил к себе домой, знакомить с родителями, все её приняли очень хорошо, но предупредил, что жена может быть иностранкой, но обязательно должна исповедовать какую-нибудь религию (христианство, например). Она в то время была атеисткой, но перед его родителями, назвалась по вероисповедованию христианкой. Они поженились, приехали жить в Москву, пока не уладят свои дела с переездом. Молодой супруг, через некоторое время, уехал обратно на родину, сославшись на неотложные дела. Отсутствовал продолжительный период времени. На беспокойства жены отвечал уклончиво. Все выяснилось, когда в Москве проездом был его дальний родственник, который поведал несчастной женщине о второй женитьбе её супруга. Были нарушены все права её как 1-ой жены, т.е. ей ничего не сказали о намерении супруга взять в жены еще одну женщину. Знакомой повезло, что она находилась на территории своей страны. Она, конечно же, сразу подала на развод, ушла из его квартиры (сама не Москвичка). Уйма времени, сил душевных и физических было потрачено на все эти дрязги, т.к. супруг не давал развода, мотивируя все происходящее тем, что второй раз женился только ради денег по настоянию родни. Вот и любил, и отношение было неплохое, и нужна была, не хотели отпускать, но она так жить не смогла, с таким обманом. Она развелась, через некоторое время вышла замуж второй раз за соотечественника, родила дочь и всей семьей, они приняли христианство. Знакомая стала очень верующим человеком. На расспросы отвечала, что выжить тогда, в трудную минуту, ей помогла Божия Матерь. Рассказывала удивительные вещи про это, но это уже другая история.
Зарегистрирован: 7.07.2019
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