Гадание в режиме 3D

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 746 Комментарии: 8 +13 Вчера, 19:37 by

Прочитала я здесь на сайте истории о гаданиях на Святки. В том числе – по тени от пепла сожженной бумаги. И вспомнила одну загадочную историю, происшедшую не со мной, но с хорошо знакомыми мне людьми, из-за которой убедилась, что такое гадание бывает очень и очень правдивое. Хочу с вами ею поделиться.Мы как-то в святочную неделю – с 13 по 19 января – пили чай с подругой и нашими дочками, её и моей. И решили подурачиться, погадать. Сейчас я уж и не помню, что всем нам выпало, а вот что подружкиной дочке Ирише – запомнилось.Сожгли мы на тарелке смятую бумагу, выключили свет и, взяв свечу, начали крутить тарелки, наблюдая за тенью на стене. Похихикали над нашими цветочками и рожицами. Дошли до Иришкиной.Это была не тень, а целая картина в режиме 3D.Повернёшь так – девушка, сложив руку козырьком, смотрит вдаль. По-другому сдвинешь – песчаные барханы, а за ними прячутся мужчины в чалмах. Ещё раз повернёшь – караван верблюдов идёт и с ними рядом люди с винтовками. Следующий поворот – и девушка, закрыв лицо руками, плачет, а на ней светлое платье и веночек, будто фата. Долго крутили, удивлялись. Ириша как-то нехорошо после этого задумалась.Необычные эти картинки были, потому-то они мне и запомнились. А потом, к моему удивлению, именно так у Иришки всё и случилось.Я тогда ещё не знала, что Ириша, оказывается, в то время во всю любовь крутила с одним крутым иностранцем. Он в нашем мединституте в аспирантуре учился и был родом из какой-то арабской страны – то ли Палестины, то ли ещё что. Был там сыном какой-то богатой министерской шишки, принадлежал к благородному клану. Ириша, оказывается, уже жила с ним в гражданском браке – они снимали квартиру. А я-то считала, что она в общаге того же меда живёт. Типа – от дома далеко, там ей удобней. Ириша с этим Мишей – его арабское имя было не произносимо, что-то тоже на «М» начинающееся – всерьёз были влюблены друг в друга, собирались пожениться. Он, когда окончил аспирантуру, звал её сразу же с ним туда уехать и там пожениться, но она упёрлась. Мол, тоже институт закончит, вот тогда и поженятся. А, как оказалось, там учёные девушки никому не нужны. Зря она не поехала. Короче, у этой страны обострились отношения с Израилем. Опасно стало туда ехать, теракты, бои и всё такое. Миша не смог, типа, за ней потом приехать. Письма слал ей, а она ждала, когда же обстановка улучшится. Как в том гадании – вдаль глядела, а он за барханами прятался, выжидая чего-то.Короче, женили Мишу там, в конце концов. Сказали – типа, русская девушка нам не нужна, она иноверка. А Ириша, назло ему, тут же замуж выскочила – за парня, который ей подвернулся. Кстати, хорошо они живут. Уже трое детей у них. Он бизнесмен, она врач.Так что, вот такое удивительное было гадание. Да и стереофильм на тарелочке – нечто необычное. И, главное, всё ведь разыгралось, как по нотам.Да, Миша потом всё же приезжал за Иришей. Типа, арабам и несколько жён можно иметь. А если она захочет, то он и в России может остаться с ней, клинику свою откроет, дом большой купит. Но она отказалась. Мужа пожалела. Да и не простила она Мишу.Я подруге потом напоминала то наше гадание, она хмурилась. Мол, что-то помню похожее, но разве ж я думала тогда, что всё и вправду так выйдет? Я б сразу их разлучила, чтоб Ириша себе сердце не сушила. Кто ж знал, что он такой обманщик. Но, я думаю, вряд ли б ей это удалось. Уж очень они любили друг друга. Да вот не судьба, как оказалось.Автор - Инна.

Ключевые слова: Святочная неделя гадание картина в режиме 3D не судьба

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