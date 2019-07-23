История из жизни

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:45

aretna Просмотров: 572 Комментарии: 6 +14 Сегодня, 12:45 by

Жили мы с мужем и ребенком в общежитии, комнатка была маленькая, не больше 15 квадратов. Напротив кроватей, стоящих рядом, стоял стол, над ним висела полка с книгами. Помню, что было лето. Ребенок был с бабушкой у нее дома, а я, придя с работы и приготовив еду, читала книгу, сидя на кровати. Вот-вот должен был прийти муж с дневной смены. Смотрю на часы - время подошло к 18-00, мужа нет. Тут надо, видимо, написать, что сотовых телефонов тогда еще не было.Только я успела подумать о том, что значит задержка супруга, как вдруг без всяких сотрясений стен, резких звуков или еще чего-либо с полки кто-то смахнул три книги. Аккуратной стопочкой, как и стояли, они просто легли на стол, остальные книги остались на полке. Скажу честно, мне стало не по себе, выглянув в коридор, в окно и ничего там необычного не обнаружив, поставила книги на место и снова уселась на кровать с книгой, правда читать внимательно не получалось - я с подозрением поглядывала на полку.Даже мысль тогда дурацкая закралась в голову: "А вдруг за книгами мышка пробежала?" Прошло минут 5, и мои ожидания чего-то "не того" оправдались: стоящая на столе стеклянная бутылка с какой-то водой вдруг затрещала, треснула по окружности, чуть выше донышка, вода полилась, а бутылка даже не развалилась - так и осталась стоять в луже. Поплохело мне... Вскочила, чтобы взять тряпку, чтобы вытереть, как вдруг раздался стук в дверь. За дверью оказалась бабушка-вахтер с запиской, в которой сообщалось о том, что муж к концу рабочего дня вдруг резко заболел, начал задыхаться и практически умирал, поэтому с медсанчасти (представляете, тогда были такие на предприятиях!) его быстро увезли в больницу, а что с ним там, уже предстоит выяснить мне самой.Из-за чего у него тогда случился резкий отек горла, никто так и не сказал, но отек сняли, муж неделю или две, теперь уже и не вспомню, пролежал в больнице.Мог ли быть в общежитии домовой? Кто или что подавало знаки беды? Я не знаю.

Ключевые слова: Домовой знаки беда авторская история

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