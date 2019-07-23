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Истории из жизни

История из жизни

Жили мы с мужем и ребенком в общежитии, комнатка была маленькая, не больше 15 квадратов. Напротив кроватей, стоящих рядом, стоял стол, над ним висела полка с книгами. Помню, что было лето. Ребенок был с бабушкой у нее дома, а я, придя с работы и приготовив еду, читала книгу, сидя на кровати. Вот-вот должен был прийти муж с дневной смены. Смотрю на часы - время подошло к 18-00, мужа нет. Тут надо, видимо, написать, что сотовых телефонов тогда еще не было.

Только я успела подумать о том, что значит задержка супруга, как вдруг без всяких сотрясений стен, резких звуков или еще чего-либо с полки кто-то смахнул три книги. Аккуратной стопочкой, как и стояли, они просто легли на стол, остальные книги остались на полке. Скажу честно, мне стало не по себе, выглянув в коридор, в окно и ничего там необычного не обнаружив, поставила книги на место и снова уселась на кровать с книгой, правда читать внимательно не получалось - я с подозрением поглядывала на полку.

Даже мысль тогда дурацкая закралась в голову: "А вдруг за книгами мышка пробежала?" Прошло минут 5, и мои ожидания чего-то "не того" оправдались: стоящая на столе стеклянная бутылка с какой-то водой вдруг затрещала, треснула по окружности, чуть выше донышка, вода полилась, а бутылка даже не развалилась - так и осталась стоять в луже. Поплохело мне... Вскочила, чтобы взять тряпку, чтобы вытереть, как вдруг раздался стук в дверь. За дверью оказалась бабушка-вахтер с запиской, в которой сообщалось о том, что муж к концу рабочего дня вдруг резко заболел, начал задыхаться и практически умирал, поэтому с медсанчасти (представляете, тогда были такие на предприятиях!) его быстро увезли в больницу, а что с ним там, уже предстоит выяснить мне самой.

Из-за чего у него тогда случился резкий отек горла, никто так и не сказал, но отек сняли, муж неделю или две, теперь уже и не вспомню, пролежал в больнице.
Мог ли быть в общежитии домовой? Кто или что подавало знаки беды? Я не знаю.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45 by aretnaПросмотров: 572Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Домовой знаки беда авторская история

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Комментарии

#1 написал: Polina))))
Сегодня, 12:49
0
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Комментариев: 20
Насчёт домового не знаю, может кто из покойных родственников знаки давал
Зарегистрирован: 23.07.2019
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 13:35
0
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Комментариев: 4 740
Знатная история. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Прохожий
Сегодня, 14:26
+1
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Публикаций: 92
Комментариев: 915
В который раз уже задаюсь вопросом, отчего «знаки» всегда такие абстрактные. Как три книжки и банка должны были предупредить, что с мужем стряслась беда?

И ещё, без всякой связи с самой историей. Я улыбнулся, прочитав про маленькую комнатку в 15 квадратов. Для хрущевских однокомнатных квартир 15-16 квадратных метров - норма. Площадь комнаты в общежитии, где я обитал студентом, не помню, зато помню расположение мебели - по её стандартным размерам оцениваю помещение, рассчитанное на троих, квадратов в 13-14. Комната моей бабушки в коммуналке была метров 12, и какое-то время в ней жили четверо - бабушка, её дочь с мужем и внучка. К слову, в коммуналке была и ещё меньшая комната, похожая на пенал - там тоже теснилась полноценная семья.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#4 написал: Nlo
Сегодня, 17:07
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Очень любопытная история! Мне пришла мысль, что это не домовой, а некая информационная энергия. Знаете, особенно на связь мать-ребенок работает. Человека иногда самого будто с силой толкает что-то.

А про 15метров для общаги наверное норм. Но в коммуналках на семью комнаты были по 25 метров. Помню в детстве в гостях всегда дивилась на эти здоровенные комнаты, в которых стоял и обеденный стол, и холодильник и пр. В отдельных квартирах такие большие комнаты были редкостью.
Зарегистрирован: 19.12.2018
#5 написал: ZelD
Сегодня, 20:25
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Оригинальное название, и раздел соответствующий. Плюс
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#6 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 21:37
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Публикаций: 11
Комментариев: 616
Здорово. Кто-то хотел явно предупредить. Вот почему они не представляются))) А может это сам муж? На что хватило сил, то и сделал. Я имею ввиду его астральное тело или его энергия.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
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