Прикосновения

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:25

Шерри Просмотров: 429 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 12:25 by

Эти непонятные прикосновения начались где-то год назад.Я иногда приезжаю в квартиру, где родилась. Сейчас там живут мои мама и папа. В этой квартире я прописана, поэтому и врачей прохожу по месту жительства. Ну и просто в гости приезжаю. Часто в квартире родителей я остаюсь с ночевкой, а потом оттуда еду на работу.Год назад, когда я легла спать, почувствовала, что меня что-то трогает за ноги. То просто прикасается, то прям щипает. Рассудив логически, я подумала, что возможно от неудобной кровати у меня сводит мышцы ног, поэтому и ощущения такие.Через пару месяцев я опять осталась у родителей. Лежу на кровати, смотрю телевизор. Чувствую опять... как бы удар легкий по ноге. Потом опять. И так - пока я не усну.Сначала мне было очень страшно, я читала на ночь молитвы, но все повторяется. Ничего в лучшую сторону не происходит, потом перестала заострять на этом внимание.В квартире родителей так же иногда ночует мой сын. После моих расспросов он сказал, что ничего такого он не чувствует и спит спокойно. Мама тоже ничего подобного не ощущает.И так происходит каждый раз, когда я остаюсь ночевать в этой квартире.Я уже уверенная, что мистики никакой тут нет, страха никакого не ощущала. Ну кровать неудобная, ну мышцы сводит. Тем более больше ни в одной квартире, где я бываю, такого не происходит. Ни там, где живу, ни у дедушки.Месяц назад меня это начало уже напрягать. Я стала чувствовать прикосновения: к руке, плечу и даже лицу.Один раз я сидела и разговаривала с мамой, и чувствую, по руке как будто провели, от плеча к локтю.Но последние два дня, а это было на этой неделе, мне уже реально страшно.Сижу, читаю истории с сайта по телефону. В комнате работает телевизор, и по моей щеке проходит легкое ощущение прикосновения, что даже прядь моих волос колыхнулась. Сквозняк? Нет, я там всегда сижу и читаю, сквозняку взяться неоткуда, форточки все закрыты, в квартире я одна.Я подумала, что это возможно домовой. Но включен свет, мохнатости при прикосновении я никакой не ощущаю, холода тоже, как будто пальцем проводят. И да, начинаются эти прикосновения с приходом темноты на улице и заканчиваются с рассветом.Хотелось бы услышать ваше мнение, может быть, есть похожие истории.

Ключевые слова: Домовой сущность контакт авторская история

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