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Истории из жизни

Прикосновения

Эти непонятные прикосновения начались где-то год назад.

Я иногда приезжаю в квартиру, где родилась. Сейчас там живут мои мама и папа. В этой квартире я прописана, поэтому и врачей прохожу по месту жительства. Ну и просто в гости приезжаю. Часто в квартире родителей я остаюсь с ночевкой, а потом оттуда еду на работу.

Год назад, когда я легла спать, почувствовала, что меня что-то трогает за ноги. То просто прикасается, то прям щипает. Рассудив логически, я подумала, что возможно от неудобной кровати у меня сводит мышцы ног, поэтому и ощущения такие.

Через пару месяцев я опять осталась у родителей. Лежу на кровати, смотрю телевизор. Чувствую опять... как бы удар легкий по ноге. Потом опять. И так - пока я не усну.
Сначала мне было очень страшно, я читала на ночь молитвы, но все повторяется. Ничего в лучшую сторону не происходит, потом перестала заострять на этом внимание.

В квартире родителей так же иногда ночует мой сын. После моих расспросов он сказал, что ничего такого он не чувствует и спит спокойно. Мама тоже ничего подобного не ощущает.

И так происходит каждый раз, когда я остаюсь ночевать в этой квартире.
Я уже уверенная, что мистики никакой тут нет, страха никакого не ощущала. Ну кровать неудобная, ну мышцы сводит. Тем более больше ни в одной квартире, где я бываю, такого не происходит. Ни там, где живу, ни у дедушки.

Месяц назад меня это начало уже напрягать. Я стала чувствовать прикосновения: к руке, плечу и даже лицу.
Один раз я сидела и разговаривала с мамой, и чувствую, по руке как будто провели, от плеча к локтю.

Но последние два дня, а это было на этой неделе, мне уже реально страшно.
Сижу, читаю истории с сайта по телефону. В комнате работает телевизор, и по моей щеке проходит легкое ощущение прикосновения, что даже прядь моих волос колыхнулась. Сквозняк? Нет, я там всегда сижу и читаю, сквозняку взяться неоткуда, форточки все закрыты, в квартире я одна.
Я подумала, что это возможно домовой. Но включен свет, мохнатости при прикосновении я никакой не ощущаю, холода тоже, как будто пальцем проводят. И да, начинаются эти прикосновения с приходом темноты на улице и заканчиваются с рассветом.

Хотелось бы услышать ваше мнение, может быть, есть похожие истории.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25 by ШерриПросмотров: 429Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Домовой сущность контакт авторская история

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Комментарии

#1 написал: lenon64
Сегодня, 14:18
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 12
Год назад начали щипать и трогать, а месяц назад это стало напрягать?)
"...удар лёгкий по ногам. и так пока я не усну."
Мне бы вашу стрессоустойчивость)
Зарегистрирован: 16.06.2016
#2 написал: Шерри
Сегодня, 14:42
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Публикаций: 37
Комментариев: 453
Цитата: lenon64
Год назад начали щипать и трогать, а месяц назад это стало напрягать?)
"...удар лёгкий по ногам. и так пока я не усну."
Мне бы вашу стрессоустойчивость)

Ну так я думала, что это ноги так сводит) я себя успокаивала)
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#3 написал: Nlo
Сегодня, 16:56
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Публикаций: 0
Комментариев: 264
Мне кажется, это лично на вас какая-то хрень нацелилась belay
Раз ее больше никто в этой квартире так не интересует...
Зарегистрирован: 19.12.2018
#4 написал: Шерри
Сегодня, 20:10
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Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 453
Цитата: Nlo
Мне кажется, это лично на вас какая-то хрень нацелилась belay
Раз ее больше никто в этой квартире так не интересует...

Вот хотелось бы узнать, что это за хрень.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#5 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 21:25
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Публикаций: 3
Комментариев: 358
Меня тоже удивило, что только сейчас стало напрягать. За год можно было выяснить чэкто вас беспокоит и устранить причину.
Плюс за выдержку.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#6 написал: Шерри
Сегодня, 21:36
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Публикаций: 37
Комментариев: 453
Цитата: Мать_Драконов
Меня тоже удивило, что только сейчас стало напрягать. За год можно было выяснить чэкто вас беспокоит и устранить причину.
Плюс за выдержку.

Так я же там не живу. Раз в пару месяцев приезжаю и на ночь не всегда остаюсь. По этому и не напрягало. А сейчас, родители на даче, а я по врачам хожу. Одна в квартире...вот это страшно(.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
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