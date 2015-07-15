Лесной дух

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:37

V.V.Pukin Просмотров: 478 Комментарии: 8 +5 Вчера, 20:37 by

Кто часто бывает в лесу, со мной согласится. Не в парковой зоне, конечно, а в настоящем, таёжном и диком. Чувствуется в нём некая тайная сила. Не стихийная, а осмысленная, что ли. Иногда она проявляется самым необъяснимым образом. Может подшутить. Может припугнуть слегка. А может и такой жути навести, что потом уже до конца дней своих в лес не сунешься… Если, естественно, после этой жути выберешься живьём.Что это за силы лесные такие – никому неведомо. Называть их можно по-разному: и леший, и лесной дух, но то, что они реально существуют, я нисколько не сомневаюсь. За свою жизнь немало исходил лесного бездорожья, не раз убеждаясь в их существовании. Эти невидимые силы леса бывают порой очень жестоки, но всегда справедливы. Лживые и псевдогуманные человеческие законы здесь не работают. Но и с лесным духом можно договариваться. Кстати, здорово помогают проверенные столетиями народные заговоры. Например, как прийти с хорошим урожаем грибов и ягод из леса. Или не пострадать от диких зверей и клеща. Или просто не заблудиться. Может, какому-то сетевому хомячку это покажется глупым и смешным, но я говорю более чем реальные вещи. Недаром наши предки были язычниками. Но их жизнь заставляла жить по законам природы. У современного человека такой необходимости нет. Он уже не боготворит, а уничтожает природу, и в том числе - леса, направо и налево. Печально, но лес с его смешными сказочными духами бессилен против бульдозеров-вездеходов с грейдерами и прочей стальной беспощадной техники.Однако, с одиночными нарушителями его покоя, пока ещё справляется на «отлично».Перескажу пару случаев, услышанных от своей знакомой Светланы.Детство Светы прошло в Режевском районе Свердловской области. Лесов там было полно, и местная детвора всё лето проводила на природе. Заблудиться не боялись, потому что деревенские с малолетства приучены к элементарным навыкам поведения в лесных дебрях, как свои пять пальцев знают окрестности. Да и не ходили обычно поодиночке.Был, правда, один участок леса недалеко от деревни с не очень хорошей репутацией. И чаща в нём погуще, и света поменьше. Да и разговоры ходили всякие про заплутавших там путников.Однажды летом Света в компании с друзьями возвращались с речки домой. Через лес, по узенькой тропинке. Припозднились уже, так как начало понемногу смеркаться. Звуки и шорохи помаленьку затихали. Лесной народец готовился к ночной жизни.Путь неблизкий, да ещё аккурат мимо того самого нехорошего участка леса. Но компания была человек в шесть-семь мальчишек и девчонок, не страшно. Наоборот, довольная удавшимся отдыхом, ребятня расшумелась не на шутку. Громко кричали, хохотали, весело скача по тропке. Сшибали палками торчавшие из травы венчики лесной растительности.Так, не умолкая, ребячья ватага минула уже половину пути. Бегущая под ногами узенькая тропка огибала стоявший впереди куст. Ничем собой не примечательный, обычный лесной куст, каких без счёта. Но когда ребятня поравнялась с ним, куст вдруг ожил! Замершие от неожиданности детишки, вытаращив глаза, наблюдали, как все листики куста затряслись одновременно. Да ещё с таким странным звоном, словно зазвенели тысячи маленьких хрустальных колокольчиков! И это в совершенно безветренный вечер.Едва опомнившись от первого потрясения, вся компания пустилась наутёк. Так, со всех ног и молча, домчались до своей деревни. Хоть, вроде, ничего страшного не увидели, а никчёмный шум прекратили и лес покинули в мгновенье ока. Так дух лесной слегка припугнул пацанят. И правильно, к чему покой лесных жителей нарушать на ночь глядя. Действенная мера воспитания получилась…Вторая встреча с необъяснимым, в том же лесу, произошла у Светланы много позже, когда она уже была взрослой.Возвращалась она с собакой (помесью боксёра с доберманом) с лесной прогулки к своему дачному участку. Вдруг пёс громко залаял и метнулся в чащу. Там, в глубине леса где-то остановился и продолжил отчаянно лаять. На все призывы Светланы никак не реагировал.Пришлось женщине самой идти следом за псом, продираясь сквозь густой кустарник. Вскоре она вышла на небольшую лесную лужайку. И тут же ноги подкосились от неожиданности и ужаса. Её собака истошно облаивала стоявшего посередине лужайки… полуголого великана!Мужик, более двух метров ростом, стоял прямо и совершенно неподвижно. С непроницаемым лицом смотрел перед собой, не обращая ни малейшего внимания ни на появившуюся из кустов женщину, ни на беснующуюся у босых ног псину. Из одежды на странном человеке были только широкие штаны, едва доходящие до щиколоток. Преодолевая страх, Светлана медленно приблизилась к неподвижному, словно статуя, мужику, боясь взглянуть в его пустые, оловянные глаза. Ухватила собаку за поводок и потащила за собой, прочь с жуткого места. Откуда только силы взялись?!Уже скрываясь за кустами, оглянулась назад. Окаменевший мужик продолжал стоять на прежнем месте. Даже головы не повернув, будто и не живой вовсе…Ни раньше, ни позже этого случая, Светлана никого похожего на лесного незнакомца-великана не встречала. Да и её знакомые с соседями тоже. Кто был тот полуголый человек на лесной лужайке? И человек ли он вообще? К чему случилась у Светланы эта встреча? Все вопросы так и остались без ответа…12.08.2019

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