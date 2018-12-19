Дверь в никуда

Дверь в никудаЕсть у нас в деревенском доме помещение для хлама разного. Лежит там всякое барахло, шкаф с обносками стоит, в общем, забито по потолок.
Как-то раз помог я соседу, Петровичу, решить проблему увязшего грузовика напротив дома моего после дождя. Оказалось, что в кузове Петрович обломки вёз, сломали заветшалый дом его.
Подарил, чтобы вкратце сказать, мне дверь Петрович, которую я поставил на входе в помещение. Хороша дверь, раритет!
Начались вскоре странные вещи дома твориться. Как что не ищу - найти не могу, а когда не нужно - затем под руки попадается. Вилки, ложки - все из рук валится, словно тянет книзу кто, а однажды горшок с цветком разбил.
- Какого черта! - крикнул, глядя на осколки горшка. Осколки собрал, сложил, пересчитал, а нельзя склеить горшок, малы осколки - выкинул в мусор.
Вечерком вернулся домой и поранил осколком ногу, да так, что струйка крови на ту самую дверь попала...
Завязал и обработал ногу, лег спать и вижу сон:
Иду я по огромному такому богатому дому, гуляю. Пустые красивые комнаты одни, большая спальня, солнце, помню, светит ярко в окно.
И вижу дверь ту самую, как наяву. Захожу в неё, а там все пространство вокруг: с самого верха, до самого низа - звездное небо. Ещё шаг сделал - и падаю в кромешную темноту.
Проснулся в холодном поту. Побежал к двери, которая, словно ведет в никуда, по моему сну.
Вышел из комнаты, дохожу до помещения. Дверь как дверь и все в порядке внутри.
Закрыл - открыл, закрыл снова... и открыть не смог. Взял фомку, а она и с ней не поддается.
Не захотел я портить дверь, все равно ничего не нужно было за ней.
Следующей ночью снится мне долгий сон про какие- то приключения среди множества людей. В кульминации сна встречаю я белокурую девушку в красивом платье. Алёнушка, помню, представилась она мне.
И вот, в моём сне пышный танец - маскарад, я танцую вальс с Аленушкой. В один момент она склоняется ко мне и шепчет на ухо:
- Мне нужно тебе кое-что сказать, - на лице Аленушки блеснула едва заметная кристальная слеза.
Она взяла меня за обе руки, вывела из зала, и мы побежали по махровому, выстланному на лестнице ковру, куда- то наверх. То был второй этаж большого дома. Мы повернули к проходу в одно маленькое помещеньице. И-и-и... на нем стояла та самая дверь, что была в реальности.
Когда дверь закрылась за нами, я понял, что мы находимся в маленькой спальне, которая освещается светом лучины.
Алёнушка садится на кровать так, что её лица не видно за белокурыми локонами.
- Я хотела сказать тебе, - говорит Алёнушка плачущим голосом. - Я не могла сказать этого до сих пор никому (говорит чуть тише).
Немного убираю локоны Аленушки от её лица
- Что Я - МЕРТВА! - произносит Алёнушка громким неестественным голосом с железным отзвуком.
Одновременно с этим, отодвинув от её лица локоны, обнаруживаю, что глазницы Аленушки пустые.
Её голова склоняется вбок и книзу, очень широко раскрывается рот…
И я резко поворачиваюсь к двери, и хватаю дверную ручку, но моя рука промахивается сквозь.
Во всю махая руками, я просыпаюсь.
Не теряя времени, я бегу в холл и срываю фомкой со старых петель злополучную дверь, волоку её за порог и бросаю на землю в конурку под домом (все-таки дверь жалко на помойку нести).
Прекратились все странности за неделю и снов дурных больше не снилось. Только вот заболел вскоре, третий день температура держится, да почки так режет, будто из них камень лезет.
Пеняя на злополучную дверь, выхожу во двор, посмотреть, что с ней стало, а её нет на земле-то там. Видать, все же под землю ушла, провалилась во тьму, в никуда.
Направился я к Петровичу, и, особо не церемонясь, спрашиваю, где его отец дверь ту самую раздобыл.
Отвечал Петрович, что дверь эта от дворянской усадьбы из соседнего села. Там имущество дворян поразбирали, когда коммунисты к власти пришли.
- Да, и ещё, - говорит Петрович, - растерзали там и самих дворян в то время.
На мой вопрос, не пугала ли, зная это, Петровича эта дверь? Получаю ответ, что на ней издавна повесили крест, и жилось с ней вполне неплохо.
А как дом сломали-то, говорит Петрович - крест пропал. Думал, рабочие вынесли.
Пожаловался я Петровичу, что творилось черт-ти что без того креста из-за этой двери.
Выхожу во двор, возвратившись домой. Как тут бежит ко мне Петрович со всех ног. В общем нашёлся крест тот самый, пришлось покупать его у Петровича. Сдуру ума-то купил, а двери-то нет теперь, о чем как-то неудобно было говорить. Внимательно смотрю - а крест-то хоть и большой, но нательный.
После этого из последних сил отправился я в соседнее село, в церковь.
Попу там дал я денег за то, чтобы читал молитвы о покойной Алене. Оказалось, что им местные заказывают такое иногда, помнят.
А крест тот передал ему в общее, под расписку.
На следующий день стало здоровью легче.
Ничего непонятного более не произошло. Только встал однажды, проснувшись как-то рано поутру, спустя месяц с небольшим, умылся росой. А на крышу белая голубка прилетела и села на трубу. Голубка, весело курлыча, радостно похлопывала крыльями!
Итак, как видите, что если есть пропасть в никуда, то и из ниоткуда тоже есть выход!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:17 by VaalfegorПросмотров: 853Комментарии: 5
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