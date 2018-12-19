Дверь в никуда

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vaalfegor Просмотров: 853 Комментарии: 5 +10 Вчера, 12:17 by

Есть у нас в деревенском доме помещение для хлама разного. Лежит там всякое барахло, шкаф с обносками стоит, в общем, забито по потолок.Как-то раз помог я соседу, Петровичу, решить проблему увязшего грузовика напротив дома моего после дождя. Оказалось, что в кузове Петрович обломки вёз, сломали заветшалый дом его.Подарил, чтобы вкратце сказать, мне дверь Петрович, которую я поставил на входе в помещение. Хороша дверь, раритет!Начались вскоре странные вещи дома твориться. Как что не ищу - найти не могу, а когда не нужно - затем под руки попадается. Вилки, ложки - все из рук валится, словно тянет книзу кто, а однажды горшок с цветком разбил.- Какого черта! - крикнул, глядя на осколки горшка. Осколки собрал, сложил, пересчитал, а нельзя склеить горшок, малы осколки - выкинул в мусор.Вечерком вернулся домой и поранил осколком ногу, да так, что струйка крови на ту самую дверь попала...Завязал и обработал ногу, лег спать и вижу сон:Иду я по огромному такому богатому дому, гуляю. Пустые красивые комнаты одни, большая спальня, солнце, помню, светит ярко в окно.И вижу дверь ту самую, как наяву. Захожу в неё, а там все пространство вокруг: с самого верха, до самого низа - звездное небо. Ещё шаг сделал - и падаю в кромешную темноту.Проснулся в холодном поту. Побежал к двери, которая, словно ведет в никуда, по моему сну.Вышел из комнаты, дохожу до помещения. Дверь как дверь и все в порядке внутри.Закрыл - открыл, закрыл снова... и открыть не смог. Взял фомку, а она и с ней не поддается.Не захотел я портить дверь, все равно ничего не нужно было за ней.Следующей ночью снится мне долгий сон про какие- то приключения среди множества людей. В кульминации сна встречаю я белокурую девушку в красивом платье. Алёнушка, помню, представилась она мне.И вот, в моём сне пышный танец - маскарад, я танцую вальс с Аленушкой. В один момент она склоняется ко мне и шепчет на ухо:- Мне нужно тебе кое-что сказать, - на лице Аленушки блеснула едва заметная кристальная слеза.Она взяла меня за обе руки, вывела из зала, и мы побежали по махровому, выстланному на лестнице ковру, куда- то наверх. То был второй этаж большого дома. Мы повернули к проходу в одно маленькое помещеньице. И-и-и... на нем стояла та самая дверь, что была в реальности.Когда дверь закрылась за нами, я понял, что мы находимся в маленькой спальне, которая освещается светом лучины.Алёнушка садится на кровать так, что её лица не видно за белокурыми локонами.- Я хотела сказать тебе, - говорит Алёнушка плачущим голосом. - Я не могла сказать этого до сих пор никому (говорит чуть тише).Немного убираю локоны Аленушки от её лица- Что Я - МЕРТВА! - произносит Алёнушка громким неестественным голосом с железным отзвуком.Одновременно с этим, отодвинув от её лица локоны, обнаруживаю, что глазницы Аленушки пустые.Её голова склоняется вбок и книзу, очень широко раскрывается рот…И я резко поворачиваюсь к двери, и хватаю дверную ручку, но моя рука промахивается сквозь.Во всю махая руками, я просыпаюсь.Не теряя времени, я бегу в холл и срываю фомкой со старых петель злополучную дверь, волоку её за порог и бросаю на землю в конурку под домом (все-таки дверь жалко на помойку нести).Прекратились все странности за неделю и снов дурных больше не снилось. Только вот заболел вскоре, третий день температура держится, да почки так режет, будто из них камень лезет.Пеняя на злополучную дверь, выхожу во двор, посмотреть, что с ней стало, а её нет на земле-то там. Видать, все же под землю ушла, провалилась во тьму, в никуда.Направился я к Петровичу, и, особо не церемонясь, спрашиваю, где его отец дверь ту самую раздобыл.Отвечал Петрович, что дверь эта от дворянской усадьбы из соседнего села. Там имущество дворян поразбирали, когда коммунисты к власти пришли.- Да, и ещё, - говорит Петрович, - растерзали там и самих дворян в то время.На мой вопрос, не пугала ли, зная это, Петровича эта дверь? Получаю ответ, что на ней издавна повесили крест, и жилось с ней вполне неплохо.А как дом сломали-то, говорит Петрович - крест пропал. Думал, рабочие вынесли.Пожаловался я Петровичу, что творилось черт-ти что без того креста из-за этой двери.Выхожу во двор, возвратившись домой. Как тут бежит ко мне Петрович со всех ног. В общем нашёлся крест тот самый, пришлось покупать его у Петровича. Сдуру ума-то купил, а двери-то нет теперь, о чем как-то неудобно было говорить. Внимательно смотрю - а крест-то хоть и большой, но нательный.После этого из последних сил отправился я в соседнее село, в церковь.Попу там дал я денег за то, чтобы читал молитвы о покойной Алене. Оказалось, что им местные заказывают такое иногда, помнят.А крест тот передал ему в общее, под расписку.На следующий день стало здоровью легче.Ничего непонятного более не произошло. Только встал однажды, проснувшись как-то рано поутру, спустя месяц с небольшим, умылся росой. А на крышу белая голубка прилетела и села на трубу. Голубка, весело курлыча, радостно похлопывала крыльями!Итак, как видите, что если есть пропасть в никуда, то и из ниоткуда тоже есть выход!

Ключевые слова: Дверь дом пропасть ничто призрак голубка романтика космос авторская история

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