Вещий сон о пожаре

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:20

Nik_dk Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:20 by

У меня в жизни никогда не было ничего мистического, разве только один вещий сон, запомнившийся мне на всю жизнь.Пришел с работы усталый, жена с дочкой у родителей, я поел и стразу же лег спать. И вижу во сне старуху, которая заходит ко мне в дом, а в руке у нее горшок с тлеющим угольком. Только я хотел спросить кто она, и как сюда попала, как из ее горшка начал валить черный удушливый дым.Я резко проснулся и долго не мог прийти в себя, вся картина стояла у меня перед глазами. Включил телевизор, но вскоре снова уснул. Опять мне снится та же старуха, но теперь она этот горшок с углем оставляет у меня в комнате и уходит. А мне так душно и очень хочется пить.Я проснулся от громкого стука в дверь – это соседи пытались выбить мою дверь. Оказалось, что в доме загорелась проводка и начался пожар, поэтому пожарные и проснувшиеся соседи всех будили и выводили на улицу. Я выбежал из дома и только тогда вспомнил сон. До сих пор думаю, кто эта старуха и почему она мне приснилась? Может, это она подожгла дом и показала мне это, или пришла предупредить, показывая огонь? И почему именно мне приснился этот вещий сон?Автор - Леша.

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