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Истории из жизни

Русалка, пахнущая мухоморами

Русалка, пахнущая мухоморами


В южной части Тулы, где берет начало река Воронка, в годы моей молодости находилась зона отдыха. Над рекой тянулся знаменитый Мост невест. В 1980-е годы на берегу реки любили отдыхать горожане: прекрасный пляж, лодочная станция, милое уютное кафе. В нем трудился тогда мой хороший знакомый - повар Сергей.

Стоял аномально жаркий июнь, отдыхающих было очень много, и Сергею приходилось работать не покладая рук. В тот день, о котором пойдет речь, кафе арендовали под свадьбу. Отработавший без выходных уже несколько смен, Сергей совсем не чувствовал усталости, хотя с раннего утра был на ногах. Свадьба, пусть и чужая, - мероприятие позитивное, и парень весь день находился в приподнятом настроении.

С шести часов вечера и до поздней ночи свадьба пела и плясала. Лишь в половину четвертого утра молодые отбыли. В кафе осталось совсем не много народу. Сергей снял фартук, прихватил сигареты и решил прогуляться к реке. Он миновал лодочную станцию и направился к скамейкам, врытым в песок пляжа, в пяти шагах от кромки берега. Было очень тихо.

Лишь присев на лавочку, Сергей понял, как все-таки он устал. Река плескалась у ног и вздыхала. Сергей прикрыл глаза. Зажигалка, выпавшая из его расслабленных пальцев, ударилась о камешек под ногой. Наклоняясь за ней, Сергей боковым зрением заметил слева от себя силуэт.

Приглядевшись, парень определил, что на соседней с ним лавочке сидит девушка. Ее тело удивительным образом просвечивало сквозь темное платье с длинными рукавами, свисающими до земли, размытым неясным светом, как бывает, когда на абажур ночного светильника накинешь легкую ткань. Чуть подавшись вперед, упершись руками в колени, с волосами, струящимися вдоль спины, она напоминала своим обликом птицу, готовую взлететь.

Сергей опешил от встречи и неожиданно для себя спросил вдруг с интонацией Савелия Крамарова в фильме
«Джентльмены удачи»:
- Девушка, а девушка! А как вас зовут?

Спросил и тут же испугался своего голоса и идиотского вопроса.

Девушка вздрогнула всем телом, порывисто встала, сделала пару стремительных шагов к реке, взмахнув руками, словно собиралась прыгнуть в воду. Затем резко развернулась и тенью метнулась к лесу, в заросли кустарника. Ветви неслышно сомкнулись за спиной незнакомки, лишь волна холодного воздуха обдала Сергея с ног до головы.

Все это произошло буквально за несколько секунд, и Сергей даже затряс головой, чтобы прояснить мысли. И, сам не понимая зачем, подошел к тому месту, где сидела девушка. Провел рукой по поверхности лавочки и ощутил, что она вся мокрая и холодная, словно ее окатили из ведра ледяной водой. А еще ему показалось, что на пальцах налипли крупные чешуйки.

Парень подбежал к воде и стал яростно отмывать руки. «Кто это был? - стучало у него в висках. - Русалка?» И такой ужас охватил Сергея, что всю обратную дорогу до кафе он преодолел, наверное, в несколько прыжков.

И потом долго разглядывал под светом свои руки и принюхивался к ладоням. Парню казалось, что пахнет от них раздавленными мухоморами. А еще через несколько дней он рассказал эту историю мне. А я - много лет спустя - делюсь ею с вами.

Автор - Елена Георгиевна Санина, г. Тула.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:10
Вчера, 16:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 431Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Город река кафе знакомый силуэт девушка русалка

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Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Вчера, 17:09
+2
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На то она и Русалка, должна быть загадоШная.
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#2 написал: FromSiberia
Вчера, 23:38
+1
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Комментариев: 771
Красивая картинка сложилась в голове. Прямо-таки увидела эту странную девушку. ++++++++++
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#3 написал: Nlo
Сегодня, 00:03
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Интересно, а вдруг это бесяка какая-нибудь красоткой прикинулась, чтоб парня заморочить?
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#4 написал: FromSiberia
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Цитата: Nlo
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Интересно, а вдруг это бесяка какая-нибудь красоткой прикинулась, чтоб парня заморочить?


Ну так,русалка она, наверное, и есть... того-этого)))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
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