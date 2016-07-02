Дедушкины истории

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 143 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 01:36 by

Истории, которые я хочу вам поведать, были рассказаны моим дедушкой Гавриловым Антоном Елисеевичем. Верить в них или нет — дело ваше. В каждой из них есть вещи невероятные, абсолютно точно смахивающие на сказки. Но сказки ли это? Может всё-таки дедушка не лгал и он действительно сталкивался с чем-то мистическим?***ЧЁРНЫЙ ПЁСДедушка мой тогда был студентом московского техникума. У них были каникулы… Хотя может в техникумах это иначе называется. Уехал он на дачу. Хотел отдохнуть как следует, да видно не судьба…В первый же день Антон заметил у калитки следы довольно больших лап. Собачьих, скорее всего. Он удивился, но решил отложить выяснение причин появления следов на потом. Весь день он загорал на солнце, собирал ягоды и просто наслаждался отдыхом. Когда наступил вечер, Антон зашёл в дом и принялся готовить ужин. Вот тут-то парень и увидел в окне большого чёрного пса со светящимися красными глазами. Незваный гость смотрел прямо на него. Казалось, что его взгляд проникал в самые дальние уголки души, и это заставляло тело покрываться мурашками. Вообще Антон не был трусом. Его было сложно чем-то напугать, но… эти глаза. Глаза жуткого зверя, пришедшего неизвестно откуда. Они пугали Антона. Пёс зарычал и медленно направился к входной двери, после чего на неё посыпался град ударов, и она затряслась, готовая вот-вот слететь с петель. Перепуганный студент тут же схватился за нож и приготовился в случае чего дать отпор неведомому псу. Вскоре всё стихло. Наступила мёртвая тишина, давившая на мозг. Антону очень хотелось услышать хоть какой-нибудь звук с улицы, который мог бы сказать, что он не один в округе. И тут же раздался чей-то смех. Выглянув в окно, Антон увидел соседей, пьющих пиво и о чём-то весело беседовавших.На следующий день Антон не стал уезжать домой, так как он теперь был твёрдо намерен избавиться от зловещей псины. Он взял старое отцовское ружьё, с которым тот раньше ходил на охоту и… И оказалось, что оно, видимо, просто висело на стене для красоты, так как патронов к нему не было. Раздосадованный Антон даже не представлял, что ему теперь делать. Но сдаваться он не собирался. Парень хотел, во что бы то ни стало, прогнать гадкую псину.Наступил вечер. Стемнело. Антон стал ждать появления вчерашнего визитёра. Но его всё не было. Студент уж было подумал, что пёс решил не приходить, как вдруг за дверью раздались тяжёлые шаги. Кто-то начал шумно дышать. Затем удар в дверь. Ещё один. И ещё. Испугавшись, Антон вновь схватился за нож и бросился к двери. Открыв её, он заорал:- Проваливай отсюда, гадёныш! Проваливай! Я тебя убью, тварь!Ошалевший сосед, и без того еле стоявший на ногах после выпитого спиртного, упал и прикрылся руками.- Я ж просто сигаретку попросить хотел!Антон, явно ожидавший увидеть за дверью страшного пса-демона со светящимися глазами, извинился, и, сказав, что не курит, закрыл перед соседом дверь.В скором времени Антон вообще решил больше не ездить на дачу. А как-то вечером, когда он проезжал на своём новом автомобиле мимо того самого посёлка, где была дача Гавриловых, он увидел рядом с их домиком огромного чёрного пса. Его светящиеся красные глаза смотрели прямо на парня. Тот чуть не угодил в дерево, вовремя затормозив. Выйдя из машины, он посмотрел в ту же сторону, но уже никого там не увидел…***ШАГИ НА ЧЕРДАКЕМой дед уже тогда жил с бабушкой Ларисой. Они купили домик в деревне и были счастливы. Бабушка была беременна моей мамой, когда случилась эта история…Была дождливая холодная осень. Ливень не прекращался уже несколько дней, а к нему теперь прибавились гром и молнии. Всё это навевало на Ларису тоску, а вот Антону в последнее время нравилась непогода. Это был повод остаться дома и ничего не делать, а дел у них накопилось выше крыши.Странности начались, когда супруги легли спать. Поначалу всё вроде было хорошо, а потом на чердаке послышались шаги. Испуганная Лариса прижалась к мужу. Тот велел ей остаться здесь, а сам он отправился на чердак, прихватив с собой фонарик, так как света там никогда не было.Долго Антон бродил по чердаку в поисках неизвестного. Так никого и не обнаружив, он уже хотел было идти обратно, но тут выяснилось, что дверь заперта. Он дёргал за ручку, пинал дверь и звал жену — безрезультатно. Антон присел у двери и обратил внимание на силуэт какой-то женщины, стоявшей у окна. Посветив на неё фонариком, он увидел обезображенное лицо, на которое падали мокрые чёрные волосы. Женщина что-то шептала, глядя на Антона.- Вы кто?Незнакомка двинулась в его сторону. Она протянула руки к Антону и сказала загробным голосом:- Иди ко мне… Ко мне…- Сгинь! Пошла прочь! Провались, нечисть! - крестясь, забормотал мужчина.Та лишь расхохоталась. Антон кинулся к окну. Оно тут же захлопнулось. Свет фонарика стал мерцать, постепенно исчезая, чтобы оставить несчастного Антона во тьме. Незнакомка вмиг очутилась рядом с ним и коснулась его лица. Антон потерял сознание.Очнувшись, Антон увидел, что лежит в их с женой постели, и она взволнованно смотрит на него.- Дорогой, что случилось? Ты кричал во сне!- Во сне? Так значит не было никаких звуков на чердаке?- Каких ещё звуков?Антон поведал жене о том, что ему приснилось. Она рассмеялась.Ложась спать, они услышали какие-то шаги на чердаке. Антон уже собрался идти, но жена жестом остановила его.С того дня шагов на чердаке слышно больше не было, но кто знает, что могло бы произойти, если бы дедушка пошёл туда?***Вот такие вот истории мне поведал когда-то мой дед. А однажды кое-что случилось с моей матерью Викторией, которая отправилась ночью на могилу к дедушке. Она утверждала, что видела призрачного сторожа, охраняющего души усопших. Уж не знаю, был ли это призрак, или же просто человек, но напугана она была серьёзно. Теперь мама никогда не ходит одна на кладбище.А вы верите в потустороннее? Случалось ли с вами когда-то что-то подобное? В любом случае будьте осторожны, ведь неизвестно, какие тайны скрывает наш большой мир. Возможно, мы постоянно живём рядом с кем-то неведомым, просто не замечая этого.Автор - Defenser.

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