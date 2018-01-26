Я убедилась, что ведьмы есть

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:14

Nik_dk Просмотров: 144 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 01:14 by

Никогда не верила в сверхъестественное, но всегда с интересом слушала рассказы бабушки и деда о том, как они видели ведьм. Дед рассказывал, что когда он был молодой, ходил к бабушке в соседнюю деревню, и раз поздно, когда возвращался, увидел, что с горы на него летит огненный обруч, подлетел к ногам и рассыпался на угольки. Дед говаривал, что в деревне живёт ведьма Щелкуниха, мол, она страсти напускает.Мне интересно было и боязно, ведь в деревнях по ночам само по себе жутко, но слушала с интересом. Потом подросла и также с интересом слушала рассказы бабушки, говорила она, что сейчас в деревне живет колдунья Зоя, Зоянка, как ее бабушка звала, мол, мать ее, когда помирала, по-собачьи выла, а в крыше дома вырубали дыру, чтобы быстрее померла. Рассказывала, что дед, когда ходил к ним резать коз (он был на все руки мастер), приходил чумной. А раз, когда кто-то в деревне помер, сделал такую штуку. Говорят, что ведьмы любят людные места: свадьбы, поминки, похороны, они даже в церкви появляются, так вот, чтобы удержать ведьму, надо воткнуть в косяк комнаты, куда она зашла, иголку или ножик, тогда она враз оттуда не выйдет. Дед и воткнул свой нож, которым коз резал. Покойника уж на погост отнесли, а она все сидит в комнате, где гроб стоял, а потом она деда сама попросила: «Толя, выпусти меня».Прошло много времени с того момента, я поступила в институт, и тут несчастье. Умер дед. Вот похороны, поминки, а в деревнях не ходят в столовые, все справляют дома. Пришло много людей (дед уважаемым человеком был), и вот мы с бабушкой пошли проводить родственников на последний автобус, время уж восемь вечера, ноябрь, темно. И вдруг из-за остановки, из ниоткуда, выползает Зоянка! И с причитанием: «Шура (бабушку так звали) такое несчастье!». Ну, бабушка ее на помин позвала. Изба у нас простенькая, кухня проходная, прямо маленькая комната метр на два, слева зал. Столы ещё не убрали, и бабушка вошла в зал с ней. А наша немногочисленная семья — я, сестра, брат, папа, мама и тетя, то есть 6 человек, остались ютиться и ждать в маленькой комнате, пока Зоянка помин совершит. А у бабушки в маленькой комнате стоял холодильник, а на нем коробка с нитками и иголками. И что мне вдруг в голову пришло тогда. Я взяла самую большую хомутную иголку, да и вставила в косяк. Ждали мы долго, пока Зоянка накушается, время к полночи близится, и я тут подумала, а вдруг и вправду моя иголка ее держит? Но так хотелось спать, и я подошла, и выдернула её. Не успела дойти до комнаты, как Зоянка выскочила, как фурия, и, не попрощавшись, ушла. А бабушка сказала: «Вот ведь дура, сто раз одно и то же рассказывает, то Шура я пойду, дойдет до двери и обратно, и снова по кругу». Я тогда сказала бабушке, что это я ее держала, бабушка расстроилась, сказала, что если сама отпустила, то счастье тебя стороной обходить будет.Может и правда, только снилась мне она долго, отомстить во сне грозилась! Может, поэтому жизнь не складывается, счастье как будто кто рукой от меня отводит. А недавно (мне уж 40 лет) я ее встретила — живее всех живых, даже не изменилась ничуть, только морщинок прибавилось.Автор: Татьяна.

Ключевые слова: Деревня дверь иголка ведьма

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