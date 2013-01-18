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Истории из жизни

Сельские ведьмы

Моя бабушка рассказывала, что у них в деревне было очень много ведьм и колдунов. Ведьмы умели оборачиваться собаками, огромными свиньями, белыми телятами, клубками ниток, птицами и т.д.

Во времена бабулиного детства, в одно время, в деревне некоторые коровы перестали давать молоко, и у бабушкиной семьи тоже. А семья большая, корова-то кормилица. Отец бабушкин сказал, что ночью кто-то доит корову, взял ружьё и пошёл караулить хлев.

Где-то после полуночи д верь отворилась и зашла старуха, села и начала доить корову. Прадед крикнул ей, она ноль внимания, доит. Он подошёл ближе и снова крикнул, чтоб уходила. Она, как будто, его не слышит.

Тогда понял дед, что это ведьма и стукнул прикладом, но не по телу, а по тени ведьминой. И тут она вскочила, а он стал бить её, наступил ногой на тень и стал по пальцам прикладом бить. Жестоко побил, ну и отпустил. А на следующий день все знали, что та ведьма — одна молодая женщина, живущая на окраине села. Она ещё долго ходила с перебинтованными руками.

Сейчас в той деревне живут дальние родственники и говорят, что до сих пор там невозможно выйти ночью на улицу и даже во двор. Брат ездил туда, когда ему лет 16 было. Пошёл он днём осмотреть окрестности, и видит, соседка-бабка (старая, лет под 80) ковыряется в огороде. Она его увидела, подозвала и зло так ему сказала:
«Зря сюда ты приехал, уезжай, а не то хуже будет».

Он послал её подальше, пришёл домой и слёг. С детства отмечался железным здоровьем, а тут лежит, судороги начались. Тётка, у которой брат остановился, увидела всё это и позвала какую-то бабку, та сказала, что на его ведьма навела болезнь, что-то прочитала над ним, и он выздоровел.

Да и тётка говорит, что до сих пор ведьмы там живут. Возвращалась она с мужем ночью от гостей, и путь лежал через лесок. Идут они, и вдруг за ними как будто кто-то прыгает по деревьям, было темно, они испугались и побежали, и пока они бежали у них над головами кто-то прыгал и начал дико выть. Когда они прибежали домой, немолодые уже, брат сам испугался, они с мужем были белые как мел, и говорили, что за ними ведьма гналась.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:35
Вчера, 23:35 by Nik_dkПросмотров: 116Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Деревня ведьмы брат старуха болезнь обряд исцеление история из жизни

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Комментарии

#1 написал: stahlratte
Вчера, 23:57
+1
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 140
Вот, что-то такое, про то как ведьма ночью корову доила и мне дед рассказывал. Тоже караулить ходили и тень били
Слишком много похожих историй с разных уголков страны, видать и правда ведьмы не сказки
Зарегистрирован: 18.01.2013
#2 написал: Вариор
Сегодня, 00:45
0
Онлайн
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Репутация: (1071|0)
Публикаций: 226
Комментариев: 2 492
Очень впечатляющий рассказ +++++++++++++++
Зарегистрирован: 5.04.2012
           
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