Сельские ведьмы

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:35

Nik_dk Просмотров: 116 Комментарии: 2 +6 Вчера, 23:35 by

Моя бабушка рассказывала, что у них в деревне было очень много ведьм и колдунов. Ведьмы умели оборачиваться собаками, огромными свиньями, белыми телятами, клубками ниток, птицами и т.д.Во времена бабулиного детства, в одно время, в деревне некоторые коровы перестали давать молоко, и у бабушкиной семьи тоже. А семья большая, корова-то кормилица. Отец бабушкин сказал, что ночью кто-то доит корову, взял ружьё и пошёл караулить хлев.Где-то после полуночи д верь отворилась и зашла старуха, села и начала доить корову. Прадед крикнул ей, она ноль внимания, доит. Он подошёл ближе и снова крикнул, чтоб уходила. Она, как будто, его не слышит.Тогда понял дед, что это ведьма и стукнул прикладом, но не по телу, а по тени ведьминой. И тут она вскочила, а он стал бить её, наступил ногой на тень и стал по пальцам прикладом бить. Жестоко побил, ну и отпустил. А на следующий день все знали, что та ведьма — одна молодая женщина, живущая на окраине села. Она ещё долго ходила с перебинтованными руками.Сейчас в той деревне живут дальние родственники и говорят, что до сих пор там невозможно выйти ночью на улицу и даже во двор. Брат ездил туда, когда ему лет 16 было. Пошёл он днём осмотреть окрестности, и видит, соседка-бабка (старая, лет под 80) ковыряется в огороде. Она его увидела, подозвала и зло так ему сказала:«Зря сюда ты приехал, уезжай, а не то хуже будет».Он послал её подальше, пришёл домой и слёг. С детства отмечался железным здоровьем, а тут лежит, судороги начались. Тётка, у которой брат остановился, увидела всё это и позвала какую-то бабку, та сказала, что на его ведьма навела болезнь, что-то прочитала над ним, и он выздоровел.Да и тётка говорит, что до сих пор ведьмы там живут. Возвращалась она с мужем ночью от гостей, и путь лежал через лесок. Идут они, и вдруг за ними как будто кто-то прыгает по деревьям, было темно, они испугались и побежали, и пока они бежали у них над головами кто-то прыгал и начал дико выть. Когда они прибежали домой, немолодые уже, брат сам испугался, они с мужем были белые как мел, и говорили, что за ними ведьма гналась.Автор неизвестен.

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