Мистические истории про кладбище

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:29

Шерри Просмотров: 331 Комментарии: 2 +6 Вчера, 22:29 by

Есть люди, для которых нет ничего святого на земле, поэтому они готовы совершать преступления даже на могилах. В таких случаях столкновение с необъяснимым и кошмарным может стать главным наказанием для потерявших совесть преступников. Обычно у милиции возникают проблемы с актированием таких случаев в рабочей документации, потому что мистика плохо укладывается в язык цифр и сухих фактов.С такой историей в 1984 году столкнулось управление милиции в Самарской области Большечерниговского района. Среди местных жителей этот случай наделал большого шума, некоторые до сих пор с ужасом вспоминают о нём.Всё началось с того, что кто-то повадился воровать ограды с могил. Металл стоит денег, и вор работал не покладая рук: каждый день уносили две, а иногда и три ограды. В небольшом городке все знали друг друга, поэтому новость быстро стала достоянием общественности. Не успевали восстановить ограждение, как его уносили опять.Несколько человек написали заявления в полицию. Когда заявлений стало больше 10, делом заинтересовались и в областном управлении. У этого дела были очень интересные черты: рядом с могилами не было следов машины, на которой вывозили тяжёлые металлические конструкции, значит, человек, вырывавший ограду из земли вместе с бетонными закладными, был очень сильным физически.Местные жители начали устраивать засады, но в те ночи вор на кладбище не являлся. Ночные дежурства периодически несла и полиция, и это тоже не дало результатов. Стало понятно, что это кто-то из своих, городских.Не помогло и привлечение служебной собаки: она постоянно не могла взять след, только скулила и крутилась на одном месте. Всё это натолкнуло людей на мысли о мистической подоплёке.На общем собрании было решено пригласить батюшку, чтобы тот освятил кладбищенскую территорию. Пригласили попа из ближайшей церкви, и он прилежно выполнил обряд. Но уже на следующую ночь семья, жившая ближе остальных к кладбищу, услышала дикий крик. Ночью идти туда им не позволил страх, но на следующее утро пара мужчин помчалась к могилам и обнаружила местного водителя, славившегося своей недюжинной силой. Он стоял на коленях с головой, сунутой в ограду возле памятника умершего кузнеца. Он там крепко застрял и не мог выбраться.Когда полиция освободила мужчину, он был в плачевном состоянии. Он сразу сознался в том, что воровство оград – его рук дело, но главное было то, что его адекватность вызывала сомнения: истерика, трясущиеся руки и перепуганные глаза выдавали сильный испуг. Водитель не прекращая твердил о том, как ночью пришёл за новой оградой, которую кузнец ещё при жизни соорудил сам для себя. В момент, когда вор начал своё чёрное дело, вдруг появился умерший кузнец, со всей силы сунувший голову водителя между прутьев и сдвинувший их так, что выбраться было невозможно. Мёртвые тоже умеют мстить за неуважительное отношение к ним.Сначала подследственного поместили в психиатрическую лечебницу, но врачи установили у него только сильное потрясение. Кражи после того сразу прекратились, а история и сейчас хранится в архивах полиции. Но упоминаний о мистическом появлении умершего кузнеца в них, конечно, нет.Эта история произошла в 60-х годах в деревне Николаевка. О ней стало известно журналистам периодического издания, выпускаемого в районном центре, поэтому они поехали в село лично узнать все подробности от первого лица. После этого на свет вышла статья с подробным описанием того, что происходило с её героиней – Анастасией Левадной. Сразу нужно оговориться, что женщина она всеми уважаемая, поэтому соседи и знакомые нисколько не сомневаются в её словах. Тем более, что многие односельчане прекрасно помнят детали этого дела.Когда Анастасия была девочкой, она постоянно приезжала к бабушке в село на каникулы. Однажды они с двумя подружками пошли гулять на кладбище. В этот погожий день на подростков что-то нашло, будто бес вселился в этих послушных и добрых детей. Они начали рвать себе букеты прямо с могил. Одну свежую могилу, на которой ещё не установили памятник, они оборвали почти полностью и оставили в разорённом виде.Придя домой, каждая из подруг сказала, что эти цветы им подарила незнакомая женщина. Ночью Настя проснулась от того, что её кто-то душил. Кричать не получалось, поэтому она только беспомощно махала руками в воздухе. К счастью, суету услышала бабушка, вбежавшая в комнату и включившая свет. В эту секунду хватка за горло ослабела, и в комнате никого, кроме самой девочки, не оказалось. В ту ночь они не смогли больше заснуть, а утром обнаружили, что цветы, принесённые с чужой могилы, полностью засохли в вазе. Но это было не единственное потрясение: бабушка и дедушка второй подруги сказали, что ночью у неё был приступ удушья, а третья умерла ночью в своей постели.Выжившие девочки в тот же день уехали к родителям. Настя много лет боялась приехать в гости в Николаевку, но став взрослой, всё же переехала с мужем и дочерями в дом, доставшийся по наследству от бабушки. Ту мистическую историю она предпочитает не вспоминать.Автор – неизвестен.

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