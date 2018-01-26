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Истории из жизни

Бабка - шептунья

Есть люди, о которых молва вперед бежит. Вот и о бабе Оле я сначала услышала, а уж потом с ней познакомилась. Она жила в одном селе с моим мужем Андреем. Сухонькая такая старушка, маленькая, а полсела на нее со страхом смотрели. Про нее разное говорили. Одни аферисткой и ведьмой считали, а другие чуть ли не молились на нее, последней надеждой называли. Баба Оля, как твердила народная молва, и от грыжи заговаривала, и испуг лечила, и многие другие болезни при помощи заговоров да шепотков побеждала. К ней все деревенские женщины младенцев носили, когда те не спали по ночам или болели. От многих слышать доводилось, что после визитов к этой старушке проблема исчезала, как и не было ее вовсе.

Ходили про бабу Олю и жутковатые слухи. Мол, она может любого на чистую воду вывести и наказать так, что мало не покажется. Короче говоря, шепотом своим она могла и благословить, и проклясть. В подтверждение этих слов - история Тамары, крестной моего мужа, а по совместительству - соседки бабы Оли. Тома рассказывала, как однажды эта бабка-шептуха вора вычислила и наказала его.

В общем, стали у бабы Оли из сарая яйца куриные пропадать. Главное, куры кудахчут, несутся, а пойдет бабка снимать - так ни одного яйца нет. Ну, все понятно - вор орудует, но кто он - поди узнай. Через некоторое время к бабке прибежал сильно пьющий деревенский мужик Колька. Руки у него все в язвах, по самый локоть. На колени перед старушкой упал: мол, отшепчи, больше в твой сарай не зайду! Прости грешного, жрать хотелось, вот бес и попутал! Бабка сжалилась. И правда, отшептала, все прошло, как ничего и не бывало. После этого бабу Олю еще пуще бояться стали.

Лично я с бабой Олей так познакомилась: мы с мужем только свадьбу справили и к его родне в село поехали. Приезжаем, а его дядя Семен нам жалуется - палец проволокой наколол, а в больницу не сразу обратился. Теперь вот ему ампутацией грозят. А как плотнику без пальца на правой руке? Жена пристает - к бабе Оле иди, пусть полечит. А дяде Андрею неудобно как-то по бабкам ходить, соседи осуждать станут, что побежал «к колдунье». Но, видно, когда припрет, и про осуждение забудешь. Мы с мужем Семену провожатыми вызвались. Раз сводили, второй... И почерневший палец вновь свой естественный цвет приобретать стал. А после нескольких сеансов вообще прошел. Мы, конечно, потом дядю спрашивали, что с его пальцем старушка делала. «Да, ничего, - отвечал, - шептала, и только».

Так случилось, что и мне самой вскоре к бабушке отправиться пришлось. У меня на коже пятна непонятные появились, температура поднялась, озноб. В больницу меня свозили, выписали таблеток, сказали через неделю еще приехать. Ничего не помогало - плохо мне, болит все! Пятна эти меня до края довели. Свекровь мне сразу сказала, что это, возможно, рожа, заболевание такое, с которым медицина не всегда справляется. А вот бабкам-шептухам, как бабе Оле, это удается. Мне как раз через пару дней надо было в больницу ехать. Но мы с мужем решили к бабе Оле завернуть. Если и не поможет, то вреда-то от этого точно не будет.

Старушка меня без слов приняла, в комнату провела и спиной к окну посадила. Налила в стакан воды, пошептала на нее, а потом несколько глотков мне выпить велела. А оставшейся водой во дворе мои пятна окропила. Не прошло и суток, как от моей болезни и следа не осталось. Сначала неприятное ощущение прошло, а потом и вовсе кожа очистилась.
Так что я, сколько жить буду, эту старушку никогда не забуду. Она ж мне так помогла! И главное - только словом, без всяких бубнов, свечей, микстур и таблеток.

Автор - В.С.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:19
Вчера, 15:19 by ШерриПросмотров: 1 070Комментарии: 6
+18

Ключевые слова: Бабка-шептунья мистика лечение болезнь

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 15:48
+2
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Комментариев: 1 166
Ой бабусяки моя слабость.
+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:53
+1
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Комментариев: 5 208
Шептуньи мне только наверное помогут sweat
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Kiria
Вчера, 16:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 20
Цитата: зелёное яблочко
Шептуньи мне только наверное помогут sweat

А что в Вас случилось?
Зарегистрирован: 12.04.2018
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:17
+1
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Репутация: (1645|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 208
Цитата: Kiria
Вас случилось?

Это явно не для мистического сайта.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 22:23
0
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Репутация: (29|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 346
Слышала, что такие бабки - шептуньи в связи с тем, что болезни с людей снимают, потом долго и мучительно болеют. Так как частично или полностью эти болезни забирают на себя.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#6 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 421
Люблю таких бабушек. То же знаю, что с рожей лучше к бабкам идти. Маму мою женщина лечила. Как сейчас помню, искали красную тряпку. А тут коллега захромала, пошла в больницу, сказали шпора в пятке. Ну лекарства, втирки какие-то назначили. А на следующем приёме, когда коллега спросила можно ли эту фигню вырезать, врач!!! предложила обратится к нетрадиционной медицине. Найти бабку и полечить шпору у неё. Так как за хирургическим вмешательством обращаются крайне редко, в основном лечат у бабуль. 21 век на дворе.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
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