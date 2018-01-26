Бабка - шептунья

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:19

Шерри Просмотров: 1 070 Комментарии: 6 +18 Вчера, 15:19 by

Есть люди, о которых молва вперед бежит. Вот и о бабе Оле я сначала услышала, а уж потом с ней познакомилась. Она жила в одном селе с моим мужем Андреем. Сухонькая такая старушка, маленькая, а полсела на нее со страхом смотрели. Про нее разное говорили. Одни аферисткой и ведьмой считали, а другие чуть ли не молились на нее, последней надеждой называли. Баба Оля, как твердила народная молва, и от грыжи заговаривала, и испуг лечила, и многие другие болезни при помощи заговоров да шепотков побеждала. К ней все деревенские женщины младенцев носили, когда те не спали по ночам или болели. От многих слышать доводилось, что после визитов к этой старушке проблема исчезала, как и не было ее вовсе.Ходили про бабу Олю и жутковатые слухи. Мол, она может любого на чистую воду вывести и наказать так, что мало не покажется. Короче говоря, шепотом своим она могла и благословить, и проклясть. В подтверждение этих слов - история Тамары, крестной моего мужа, а по совместительству - соседки бабы Оли. Тома рассказывала, как однажды эта бабка-шептуха вора вычислила и наказала его.В общем, стали у бабы Оли из сарая яйца куриные пропадать. Главное, куры кудахчут, несутся, а пойдет бабка снимать - так ни одного яйца нет. Ну, все понятно - вор орудует, но кто он - поди узнай. Через некоторое время к бабке прибежал сильно пьющий деревенский мужик Колька. Руки у него все в язвах, по самый локоть. На колени перед старушкой упал: мол, отшепчи, больше в твой сарай не зайду! Прости грешного, жрать хотелось, вот бес и попутал! Бабка сжалилась. И правда, отшептала, все прошло, как ничего и не бывало. После этого бабу Олю еще пуще бояться стали.Лично я с бабой Олей так познакомилась: мы с мужем только свадьбу справили и к его родне в село поехали. Приезжаем, а его дядя Семен нам жалуется - палец проволокой наколол, а в больницу не сразу обратился. Теперь вот ему ампутацией грозят. А как плотнику без пальца на правой руке? Жена пристает - к бабе Оле иди, пусть полечит. А дяде Андрею неудобно как-то по бабкам ходить, соседи осуждать станут, что побежал «к колдунье». Но, видно, когда припрет, и про осуждение забудешь. Мы с мужем Семену провожатыми вызвались. Раз сводили, второй... И почерневший палец вновь свой естественный цвет приобретать стал. А после нескольких сеансов вообще прошел. Мы, конечно, потом дядю спрашивали, что с его пальцем старушка делала. «Да, ничего, - отвечал, - шептала, и только».Так случилось, что и мне самой вскоре к бабушке отправиться пришлось. У меня на коже пятна непонятные появились, температура поднялась, озноб. В больницу меня свозили, выписали таблеток, сказали через неделю еще приехать. Ничего не помогало - плохо мне, болит все! Пятна эти меня до края довели. Свекровь мне сразу сказала, что это, возможно, рожа, заболевание такое, с которым медицина не всегда справляется. А вот бабкам-шептухам, как бабе Оле, это удается. Мне как раз через пару дней надо было в больницу ехать. Но мы с мужем решили к бабе Оле завернуть. Если и не поможет, то вреда-то от этого точно не будет.Старушка меня без слов приняла, в комнату провела и спиной к окну посадила. Налила в стакан воды, пошептала на нее, а потом несколько глотков мне выпить велела. А оставшейся водой во дворе мои пятна окропила. Не прошло и суток, как от моей болезни и следа не осталось. Сначала неприятное ощущение прошло, а потом и вовсе кожа очистилась.Так что я, сколько жить буду, эту старушку никогда не забуду. Она ж мне так помогла! И главное - только словом, без всяких бубнов, свечей, микстур и таблеток.Автор - В.С.

Ключевые слова: Бабка-шептунья мистика лечение болезнь

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