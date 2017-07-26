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Истории из жизни

Ведьма

При жизни про бабушку моего мужа Володи говорили, что она ведьма. Я в это не верила, хотя замечала за ней некоторые странности. Но вскоре после ее смерти убедилась, что народ зря болтать не будет. Бабушка даже в старости была очень красивой. 95 лет — и ни одной морщины! Несмотря на тяжелую болезнь и возраст, она выглядела лет на 40. Нежный румянец на щеках не сошел с ее лица и после смерти. Сначала я подумала, что свекровь подрумянила ей щеки, но оказалось, что она этого не делала. Бабушка лежала в гробу как живая. Словно не умерла вовсе, а спит, сейчас проснется и встанет. Соседи шушукались, собираясь кучками, и с опаской поглядывали в сторону гроба. Когда я подходила к ним поближе, они замолкали, чтобы я не слышала, о чем они говорят.

Все это я вспомнила, когда начались наши ночные кошмары. Прошло уже девять дней после похорон бабушки, но уходить из дома она явно не собиралась. Каждую ночь возвращалась в хату. Сначала была слышна возня за порогом, затем лязгала щеколда, хоть на ночь мы закрывались на замок. Дверь со скрипом открывалась, и мы с мужем слышали шаркающие шаги и постукивание трости. Именно так ходила бабушка перед тем, как окончательно слечь. Она шла на кухню, гремела посудой, зачем-то открывала холодильник, шуршала газетами. Мы замирали от ужаса, прижимались плотнее друг к другу, заворачивались в одеяло. Только наша маленькая дочь Наташка крепко спала, беззаботно посапывая во сне. Мы же засыпали лишь под утро, когда гостья из иного мира уходила, и наступала тишина.

Утром мы обнаруживали дверь открытой, а на мокрой после дождя земле — следы тапочек, в которых похоронили бабушку. Мы с Володей просто не знали, что делать. Ночью не спим, а днем — на работу, там клюем носом. Все это выматывало нас. Сил не оставалось, я буквально засыпала на ходу, но приходила ночь, и все повторялось. Не знаю, сколько бы это все продолжалось, но я решила сходить к нашей соседке бабе Дуне и рассказать ей о ночных приключениях. С кем-либо другим поделиться происходящим мы не решались, опасаясь, что нас примут за сумасшедших. Вот тогда-то я и узнала от бабы Дуни, о чем шептались соседи на похоронах. Они считали бабушку ведьмой, и румянец на ее щеках после смерти, по их мнению - очередное тому подтверждение. Только меня посвящать в эти дела не хотели.

Баба Дуня повела меня в церковь, прихватив с собой мак и соль. Я первый раз в своей жизни попала на службу. Мы отстояли ее до конца, батюшка освятил то, что мы принесли. Мы посыпали маком и солью вокруг дома. Баба Дуня сказала, что, пока ведьма будет собирать мак, соль станет жечь ей ноги. Заниматься этим ей придется до рассвета, а значит, в дом покойница попасть не успеет. В ту ночь бабушка в дом и вправду не попала. Но, видать, очень уж рассердилась на нашу уловку. Мы с мужем проснулись от удара в стену. Он был такой силы, что дом задрожал, как при землетрясении. Так повторялось три ночи подряд, но, наконец, ведьма оставила нас в покое.

Автор - Ирина Кошель, х. Дарагановка Ростовской обл.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:30
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 367Комментарии: 3
+10

Ключевые слова: Бабушка тяжёлая болезнь смерть похороны ведьма ночные кошмары покойница

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 06:56
+3
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Репутация: (522|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 663
Ишшо одна ведьма! Сегодня, прям, урожай на них))
Вот я не пойму, чего они шорохаются после смерти? Лежи себе в гробу спокойненько, так нет! Надо прийти, шаркать ногами, греметь мисками, лязгать дверьи и стучаться об стену! Злые они какие-то...
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#2 написал: Волк1
Сегодня, 07:50
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 176
Цитата: Крокозябла
Ишшо одна ведьма! Сегодня, прям, урожай на них))
Вот я не пойму, чего они шорохаются после смерти? Лежи себе в гробу спокойненько, так нет! Надо прийти, шаркать ногами, греметь мисками, лязгать дверьи и стучаться об стену! Злые они какие-то...

Ну вот вы представьте, вроде уже мертвый человек, ему все можно, вот и веселиться как может. А вообще злые какие-то родственники попались, гуляла себе бабушка, никого не трогала, а тут нате вам, мак собирать заставили, солью лапки пожгли, вот за шо спрашивается ?
Зарегистрирован: 19.11.2014
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:05
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2049|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 030
Сиквел "Паночка помэрла")) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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