Дача на болоте. Продолжение

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Юлия Рысь Просмотров: 599 Комментарии: 7 +6 Сегодня, 10:49 by

Пишу продолжение истории о загадочной даче на болоте. Достаточно времени прошло, не было возможности узнать информацию от первоисточника. Старушка эта дачу все же продала. Цену, конечно, сильно снизить пришлось в связи со срочностью, но и то с продажей этого счастья возникла куча проблем. Сразу отвечу на вопрос относительно предупреждений покупателей о странностях дачи... людей жалко конечно, но рассказывать всем о причудах будущей покупки означает отпугивать клиентов - проблемы не нужны никому. Те, кто не верят в мистику и не пугаются страшилок, которые в домике творятся, сомневаются в дееспособности продавца и тут уже не желают сталкиваться с кучей юридических проблем вплоть до аннулирования сделки. Короче говоря, после провальных поисков, тетя Нина решила продавать молча. Кстати, к вопросам о том, почему молчали соседи о такой жути, когда сама тетя Нина приобретала дачу. Как выяснилось, прошлый хозяин то ли запугал, то ли приплатил соседям-дачникам, чтобы те ему сделку не срывали.Далее о самой продаже. Сама тетя Нина, после случая с погребом, на даче больше не ночевала, с сыном вывезли все вещи и старались без надобности там не появляться. Приезжали только показывать покупателям. Первый раз продали пожилой семейной паре, те изъявили желание сразу въехать в домишко, не дожидаясь оформления сделки, мол, пока обустроимся, а остальное формальности. Через 3 дня без объяснения причины вернули ключи, отменили сделку и оборвали все контакты.Не желая больше с этим маяться, хозяйка наняла риэлтора, который вскоре втюхал дачу каким-то городским, которым и участочек не нужен особо, и в доме жить не собираются, а покупают чисто для вылазок на природу, шашлыки, гулянки и т.д. На этом все. Сделку заключили, прошла пара месяцев, и все вроде тихо. Как потом выяснилось от соседей, новые хозяева там всю зиму не показывались, а приехали 9 мая на шашлыки шумной компанией. Пьянка-гулянка на участке до ночи, а ночью, через некоторое время после устройства на ночлег в доме, все с визгами повыскакивали, попрыгали в машины и уехали. Что там произошло, остается загадкой. Через пару месяцев домик сгорел.

Ключевые слова: Дача дом покупатели авторская история

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