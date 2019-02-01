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Истории из жизни

Дача на болоте. Продолжение

Пишу продолжение истории о загадочной даче на болоте. Достаточно времени прошло, не было возможности узнать информацию от первоисточника. Старушка эта дачу все же продала. Цену, конечно, сильно снизить пришлось в связи со срочностью, но и то с продажей этого счастья возникла куча проблем. Сразу отвечу на вопрос относительно предупреждений покупателей о странностях дачи... людей жалко конечно, но рассказывать всем о причудах будущей покупки означает отпугивать клиентов - проблемы не нужны никому. Те, кто не верят в мистику и не пугаются страшилок, которые в домике творятся, сомневаются в дееспособности продавца и тут уже не желают сталкиваться с кучей юридических проблем вплоть до аннулирования сделки. Короче говоря, после провальных поисков, тетя Нина решила продавать молча. Кстати, к вопросам о том, почему молчали соседи о такой жути, когда сама тетя Нина приобретала дачу. Как выяснилось, прошлый хозяин то ли запугал, то ли приплатил соседям-дачникам, чтобы те ему сделку не срывали.

Далее о самой продаже. Сама тетя Нина, после случая с погребом, на даче больше не ночевала, с сыном вывезли все вещи и старались без надобности там не появляться. Приезжали только показывать покупателям. Первый раз продали пожилой семейной паре, те изъявили желание сразу въехать в домишко, не дожидаясь оформления сделки, мол, пока обустроимся, а остальное формальности. Через 3 дня без объяснения причины вернули ключи, отменили сделку и оборвали все контакты.
Не желая больше с этим маяться, хозяйка наняла риэлтора, который вскоре втюхал дачу каким-то городским, которым и участочек не нужен особо, и в доме жить не собираются, а покупают чисто для вылазок на природу, шашлыки, гулянки и т.д. На этом все. Сделку заключили, прошла пара месяцев, и все вроде тихо. Как потом выяснилось от соседей, новые хозяева там всю зиму не показывались, а приехали 9 мая на шашлыки шумной компанией. Пьянка-гулянка на участке до ночи, а ночью, через некоторое время после устройства на ночлег в доме, все с визгами повыскакивали, попрыгали в машины и уехали. Что там произошло, остается загадкой. Через пару месяцев домик сгорел.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:49 by Юлия РысьПросмотров: 599Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Дача дом покупатели авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 12:29
0
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Репутация: (119|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 301
Это про те чавкающие хлюпающие звуки?? Помню-помню такую историю. Она показалась мне жуткой и запомнилась.
То, что домик сгорел вполне закономерно - просто ЭТОМУ все эти псевдохозяева (на самом деле-то хозяин - ОН) надоели так, что ОН решил самоликвидироваться)))
Зарегистрирован: 1.02.2019
#2 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 12:41
+1
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Публикаций: 47
Комментариев: 165
Цитата: Мать_Драконов
ОН решил самоликвидироваться)

вот только было ли оно привязано к дому...может к территории и если так, то строительство нового дома на этом месте приведет к новой жути
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 12:58
0
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Публикаций: 35
Комментариев: 3 153
а я не помню первой истории. как называется?
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#4 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 13:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (119|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 301
Цитата: Pmariam
как называется?

Дача на болоте, вероятно...
Можно у автора в публикациях посмотреть.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#5 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 13:19
0
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Репутация: (119|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 301
Вот, кстати, комментарий с предположением о ребенке меня больше всего заинтересовал.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#6 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 14:20
+1
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 182
Автор, вы б хоть ссылку влепили на предыдущую часть.

1 часть
Первая часть и правда была жутковатой. Странное место.
стати, задумалась, если б я продавала подобную недвижимость - а говорила б потенциальным покупателям о странном? С одной стороны вроде надо, с другой - люди очень мнительные есть и впечатлительные, скажешь о чем-то ненароком - сами себе накрутят до зеленых чертей из печки.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 15:16
0
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Репутация: (1164|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 153
Zero Endorphine, спасибо! вспомнила
Цитата: Юлия Рысь
Через пару месяцев домик сгорел.
к добру! никому теперь не достанется данная нечисть
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
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